Maltempo a Matera: dramma dopo un violento temporale con alberi caduti - Video

Un violento maltempo si è abbattuto su Matera nel giorno di Ferragosto dove si è vissuto il dramma dopo un violento temporale che ha abbattuto una grossa quercia causando una vittima.
Clima16 Agosto 2025 - ore 11:00 - Redatto da Meteo.it
Un vero e proprio dramma ha sconvolto la città di Matera nel giorno di Ferragosto a causa del maltempo. Un ragazzo ha perso la vita dopo il crollo di un grosso albero mentre era a bordo di un'auto. Altre tre persone che si trovavano nello stesso veicolo sono state recuperate vive dai Vigili del fuoco ma sono rimaste gravemente ferite. L'episodio è avvenuto in un'area adibita a pic-nic in località Fonnoni a Ferrandina, in provincia di Matera.  

Maltempo a Matera: dramma dopo il temporale con alberi caduti

Il violento maltempo che si è abbattuto nella giornata di ieri, venerdì 15 agosto 2025, giorno appunto di Ferragosto, sulla provincia di Matera in Basilicata, ha fatto registrare una vittima. A perdere la vita è un ragazzo di 29 anni che si trovava a bordo di un'auto quando una grossa quercia è caduta a causa del violento maltempo che nelle scorse ore si è abbattuto nella zona e ha colpito propio l'auto con a bordo il ragazzo. A bordo dell'automobile, insieme alla vittima, erano presenti altri tre passeggeri che sono rimasti gravemente feriti.

I soccorsi

Sul posto sono giunti immediatamente i Vigili del Fuoco per liberare i ragazzi dall'auto e prestare i primi soccorsi. Due dei tre ragazzi feriti sono stati trasportati dal 118 Basilicata soccorso all’ospedale Madonna delle Grazie di Matera, mentre una terza persona avrebbe rifiutato il trasferimento all'ospedale della Città dei Sassi. In prognosi riservata, la ragazza di 19 anni rimasta gravemente ferita nell’incidente, è stata trasferita al Policlinico di Bari.

La causa

A quanto pare, stando alle prime ricostruzioni degli inquirenti, a causare la caduta del grosso albero sarebbe stato un fulmine. L'episodio è avvenuto nella frazione di Ferrandina, in un'area adibita a pic-nic in provincia di Matera. Il 29enne sarebbe morto sul colpo.

Aperta un'inchiesta sull'accaduto

Sull'episodio che ha visto la morte del 29enne e il ferimento di altre tre persone è stata aperta un'inchiesta dalla Procura della Repubblica di Matera. Le indagini per chiarire la dinamica dell’incidente sono coordinate dai Carabinieri del Comando provinciale di Matera.

