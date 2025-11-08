FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Weekend di maltempo al Sud e sulle Isole: poi dalla prossima sett...

Weekend di maltempo al Sud e sulle Isole: poi dalla prossima settimana torna il sole con la rimonta dell'alta pressione. Le previsioni

Piogge e temporali anche intense al Sud e Isole, mentre sole e clima stabile al Nord. Dalla prossima settimana torna l'alta pressione.
Clima8 Novembre 2025 - ore 17:40 - Redatto da Meteo.it
Clima8 Novembre 2025 - ore 17:40 - Redatto da Meteo.it

Il weekend dell’8 e 9 novembre è caratterizzato dal passaggio di una serie di perturbazioni che porteranno piogge e temporali anche intensi soprattutto sulle Isole maggiori e al Sud Italia. Scopriamo insieme le previsioni.

Italia divisa in due nel weekend dell'8-9 novembre 2025

Piogge e temporali anche intense in gran parte dell'Italia, in particolare nelle regioni del Sud e Isole interessate dall'arrivo di una serie di perturbazioni. Le regioni del Nord, invece, resteranno al margine del maltempo con un clima stabile e soleggiato, ma non si escludono nebbie in aumento sulla Pianura Padana. Dati alla mano, dopo una sabato e una domenica climaticamente variabile, la prossima settimana è previsto il ritorno dell'alta pressione con tempo stabile e temperature al di sopra della media del periodo.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di sabato 8 novembre 2025: dopo una breve tregua, il tempo tornerà a peggiorare. Dopo un clima soleggiato al Nord e Toscana con nebbie e nubi su Emilia Romagna, Piemonte e Lombardia, nel resto d'Italia è previsto un clima instabile e variabile con il rischio di qualche pioggia al Sud e lungo il versante adriatico. Maltempo anche in Sardegna dove non si escludono fenomeni temporaleschi intensi e violenti che, in serata, raggiungeranno anche la Sicilia e le restanti regioni del Sud.

Domenica 9 novembre 2025 ancora tempoli nelle regioni del Sud, mentre bel tempo al Nord. Nelle regioni settentrionali e in Toscana il tempo, infatti, sarà soleggiato con foschie e nebbie mattutine in pianura. Nel resto del Paese, invece, piogge e temporali anche di grave intensità su Calabria e Sicilia dove non si esclude il rischio di nubifragi.

La tendenza meteo per la prossima settimana in Italia

L’inizio della nuova settimana delinea un miglioramento del clima nelle regioni del Sud, dove resisteranno soltanto gli ultimi piovaschi residui tra lunedì mattina e pomeriggio.

Da martedì l’alta pressione nord-africana tornerà a dominare la scena con il ritorno di giornate stabili, soleggiate e miti fino a venerdì. Sulle pianure del Nord e nelle valli del Centro da segnalare nebbie e nubi basse. In salita le temperature con valori che saranno superiori alla media del periodo con valori quasi primaverili. Come sempre per conferme ed aggiornamenti continuate a seguire i prossimi bollettini meteo.

Articoli correlatiVedi tutti
  • Meteo, allerta arancione e gialla il 9 novembre 2025 in Italia: ecco dove
    Clima8 Novembre 2025

    Meteo, allerta arancione e gialla il 9 novembre 2025 in Italia: ecco dove

    Scatta la duplice allerta arancione e gialla il 9 novembre 2025 in Italia: ecco le regioni a rischio.
  • Meteo, allerta gialla l'8 novembre 2025 in Italia: le regioni a rischio
    Clima7 Novembre 2025

    Meteo, allerta gialla l'8 novembre 2025 in Italia: le regioni a rischio

    Nuova allerta meteo gialla per sabato 8 novembre 2025 in Italia per maltempo e criticità. Ecco le regioni a rischio.
  • Meteo inverno 2025: quando arrivano freddo e neve in Italia
    Clima7 Novembre 2025

    Meteo inverno 2025: quando arrivano freddo e neve in Italia

    Ci stiamo ormai abituando ad autunni insolitamente caldi e anche quest’anno le temperature restano elevate: vediamo quando arriverà il freddo.
  • Meteo, cambia tutto: ultime piogge poi arriva l’anticiclone. Quanto durerà il sole
    Clima7 Novembre 2025

    Meteo, cambia tutto: ultime piogge poi arriva l’anticiclone. Quanto durerà il sole

    Nuova ondata di maltempo al Centro-Sud per il passaggio di due perturbazioni in arrivo tra oggi e il weekend. Le previsioni meteo.
Ultime newsVedi tutte
Meteo, confermata l'estate di San Martino. La tendenza
Tendenza8 Novembre 2025
Meteo, confermata l'estate di San Martino. La tendenza
Torna l'alta pressione: fino a venerdì 14 novembre condizioni di stabilità diffusa anche se non sarà soleggiato ovunque e temperature sopra le medie
Torna l'alta pressione: estate di San Martino tra sole e nebbie. La tendenza da lunedì 10 novembre
Tendenza7 Novembre 2025
Torna l'alta pressione: estate di San Martino tra sole e nebbie. La tendenza da lunedì 10 novembre
Alta pressione in rinforzo a inizio settimana: l'estate di San Martino mette in pausa l'autunno con tempo stabile e clima mite: la tendenza meteo
Meteo: weekend di maltempo con temporali e forti venti. Le zone colpite
Tendenza6 Novembre 2025
Meteo: weekend di maltempo con temporali e forti venti. Le zone colpite
La tendenza meteo per il fine settimana dell'8-9 novembre indica l'arrivo di una nuova e intensa perturbazione (la n.3) con forti temporali.
Mediaset

Ultimo aggiornamento Sabato 08 Novembre ore 18:57

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154