Meteo, Vigilia di Natale con maltempo, neve e forti venti: le previsioni

Una vasta e intensa perturbazione atlantica (la numero 7 di dicembre) porterà per la Vigilia di Natale tempo perturbato al Centro-Nord, Campania e Sardegna, con neve diffusa sotto i 1000 metri sui rilievi del Nord fino anche a quote di 500-700 metri. Sulle Alpi occidentali del Piemonte sono attesi accumuli di neve anche oltre 1 metro. Le temperature, infatti, subiranno un generale calo riportandosi in linea con le medie stagionali. Tra Natale e Santo Stefano la perturbazione si sposta leggermente a ovest, più verso il Mediterraneo occidentale, favorendo però solo una parziale attenuazione del maltempo. A Natale nubi e precipitazioni coinvolgeranno principalmente il Nord mentre al Centro-Sud assisteremo a schiarite anche ampie e con poche piogge. A Santo Stefano, invece, le nuvole ma sempre con poche piogge interesseranno principalmente le regioni centro-meridionali mentre migliora al Nord. Attenzione in tutto questo periodo natalizio, soffieranno forti venti in Liguria, alto Adriatico e al Centro-Sud con mari fino a molto mossi o agitati. Nel fine settimana l’alta pressione si rafforza su gran parte dell’Italia, a partire dal Centro-Nord, con il tempo che tornerà ad essere stabile e soleggiato. Sabato l’instabilità insisterà in Calabria e Isole maggiori, domenica probabilmente solo su Sicilia e Sardegna; assisteremo anche ad un generale rialzo termico e ad una graduale attenuazione del vento. Secondo l’attuale tendenza, da confermare nei prossimi aggiornamenti, gli ultimi giorni dell’anno potrebbero essere caratterizzati dall’alta pressione in tutta Italia.

Previsioni meteo per oggi, mercoledì 24 dicembre- Vigilia di Natale

Ampie schiarite all’estremo Sud tra Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. Molte nuvole nel resto d’Italia salvo residue schiarite al mattino sui settori alpini settentrionali. Nel corso del giorno piogge su gran parte del Centro-Nord (eccetto lungo le coste adriatiche di Marche meridionali, Abruzzo e Molise), nord Sardegna e Campania. Tra basso Lazio e Campania piogge anche intense con rischio di temporali. Nevicate diffuse sui rilievi del Nord, più abbondanti sulle Alpi occidentali, oltre i 600-1000 metri; a fine giornata nevicate fino a 500 metri tra Cuneese, Appennino ligure ed emiliano. Neve sull’Appenino centrale oltre i 1400-1600 metri. Temperature in diminuzione in gran parte del Paese. Molto vento sull’Italia: forte Bora sull’alto Adriatico, intensa Tramontana in Liguria e nord Toscana, Libeccio teso al Centro-Sud; da segnalare anche venti moderati da est in pianura padana e da ovest in Sardegna. Mari da mossi a molto mossi, fino ad agitato l’alto Adriatico.

Previsioni meteo per giovedì 25 dicembre- Natale

Cielo coperto con deboli piogge sparse e intermittenti al Nord-Ovest e in Emilia Romagna con neve sui rilievi oltre i 500-900 metri; nevicate moderate sulle Alpi occidentali e meridionali del Piemonte fino a 500-600 metri. Nubi irregolari con qualche pioggia in Toscana, nord marche, Puglia meridionale, Sicilia e Sardegna. Ampie schiarite con cielo poco o parzialmente nuvoloso nel resto del Paese. Temperature in rialzo in Sardegna, Lazio e Campania; senza grandi variazioni altrove con clima invernale al Nord. Altra giornata ventosa: forte Bora sull’alto Adriatico; forte Tramontana in Liguria, Appennino emiliano e nord Toscana; venti da moderati a tesi meridionali al Centro-Sud. Mari mossi o molto mossi, fino ad agitati l’Adriatico settentrionale e il Ligure al largo.