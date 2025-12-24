Meteo, allerta rossa, arancione e gialla a Natale in Italia: le regioni a rischio il 25 dicembre 2025

Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un bollettino di allerta meteo rossa, arancione e gialla nel giorno di Natale 2025 in Italia. Scopriamo tutte le regioni e zone a rischio il 25 dicembre 2025.

Maltempo a Natale in Italia: scatta l'allerta rossa il 25 dicembre 2025

Una violenta ondata di maltempo sta interessando l'Italia nei giorni della Vigilia e del Santo Natale. La Protezione Civile ha diramato per il giorno di Natale 2025, giovedì 25 dicembre, uno stato di allerta rossa che corrisponde al livello più alto di criticità per la presenza di fenomeni meteo-idrologici estremi e molto pericolosi per cose e persone. Nel dettaglio l'allerta rossa per rischio idraulico scatta il 25 dicembre 2025 in Emilia Romagna e nella zona della Pianura bolognese.

Intanto il Comune di San Lazzaro di Savena ha appena emesso un importante comunicato di ordine di evacuazione dei piani interrati e seminterrati da oggi, Vigilia di Natale, mercoledì 24 dicembre e fino a cessata emergenza. La comunicazione riguarda le zone:

Pizzocalvo – tutte le vie;

Via Fondè – dall’incrocio con via Palazzetti fino al civico 24 compreso;

Idice, Via del Fiume – tutti i civici e Via Ca’ Bassa – tutti i civici

Via Emilia – civici dal n. 371 al n. 373 (tutte le lettere) direttamente prospicienti il fiume;

Farneto – tutte le vie.

La Protezione Civile ha comunicato: «è fatto assoluto divieto di transitare o sostare nelle vicinanze dei corsi d’acqua durante la piena e nelle aree eventualmente esondate, se non per il tempo strettamente necessario alle operazioni di evacuazione».

Allerta arancione il 25 dicembre 2025 in Italia: le regioni interessate

Non solo, sempre per il giorno di Natale 2025 è stata comunicata anche lo stato di allerta arancione che, ricordiamo, corrisponde ad un livello di criticità moderata per la presenza fenomeni meteorologici intensi e diffusi che possono causare danni a edifici, centri abitati, infrastrutture e problemi alla viabilità. L'allerta arancione è stata emessa per rischio idraulico e idrogeologico nel giorno di Natale 2025 sempre in una sola regione: l'Emilia Romagna, tra le più colpite dal maltempo. A seguire le zone coinvolte:

Costa romagnola, Collina emiliana centrale, Bassa collina e pianura romagnola, Montagna bolognese, Collina bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola.

Allerta gialla a Natale 2025 in Italia: le zone a rischio il 25 dicembre

Il giorno di Natale 2025 si preannuncia nel segno del maltempo con fenomeni temporaleschi abbondanti ed intensi tali da far scattare anche uno stato di allerta gialla. Si tratta di un livello di criticità ordinaria emessa per il rischio di piogge e temporali il 25 dicembre 2025 in Puglia nelle zone: Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Adriatica, Salento.

Attenzione: sempre il 25 dicembre 2025 scatta anche lo stato di allerta gialla per rischio idraulico nelle regioni e zone:

Emilia Romagna : Pianura modenese, Costa ferrarese, Collina emiliana centrale, Pianura ferrarese, Pianura reggiana di Po, Pianura reggiana;

: Pianura modenese, Costa ferrarese, Collina emiliana centrale, Pianura ferrarese, Pianura reggiana di Po, Pianura reggiana; Lazio: Bacini Costieri Sud, Bacini Costieri Nord, Bacini di Roma.

Infine da non sottovalutare anche l'allerta meteo gialla emessa per rischio idrogeologico che corrisponde agli effetti dannosi causati sul territorio da fenomeni legati all'acqua e al suolo, come frane, scivolamenti di terra, crolli di roccia e colate di fango innescati da eventi meteorologici intensi come piogge torrenziali o lunghi periodi di siccità. Nel dettaglio le regioni a rischio il 25 dicembre 2025: