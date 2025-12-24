FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Meteo, allerta rossa, arancione e gialla a Natale in Italia: le r...

Meteo, allerta rossa, arancione e gialla a Natale in Italia: le regioni a rischio il 25 dicembre 2025

Triplice allerta meteo in Italia per il giorno di Natale 2025: le regioni e zone coinvolte nello stato d'allerta rossa, arancione e gialla.
Clima24 Dicembre 2025 - ore 17:38 - Redatto da Meteo.it
Clima24 Dicembre 2025 - ore 17:38 - Redatto da Meteo.it

Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un bollettino di allerta meteo rossa, arancione e gialla nel giorno di Natale 2025 in Italia. Scopriamo tutte le regioni e zone a rischio il 25 dicembre 2025.

Maltempo a Natale in Italia: scatta l'allerta rossa il 25 dicembre 2025

Una violenta ondata di maltempo sta interessando l'Italia nei giorni della Vigilia e del Santo Natale. La Protezione Civile ha diramato per il giorno di Natale 2025, giovedì 25 dicembre, uno stato di allerta rossa che corrisponde al livello più alto di criticità per la presenza di fenomeni meteo-idrologici estremi e molto pericolosi per cose e persone. Nel dettaglio l'allerta rossa per rischio idraulico scatta il 25 dicembre 2025 in Emilia Romagna e nella zona della Pianura bolognese.

Intanto il Comune di San Lazzaro di Savena ha appena emesso un importante comunicato di ordine di evacuazione dei piani interrati e seminterrati da oggi, Vigilia di Natale, mercoledì 24 dicembre e fino a cessata emergenza. La comunicazione riguarda le zone:

  • Pizzocalvo – tutte le vie;
  • Via Fondè – dall’incrocio con via Palazzetti fino al civico 24 compreso;
  • Idice, Via del Fiume – tutti i civici e Via Ca’ Bassa – tutti i civici
  • Via Emilia – civici dal n. 371 al n. 373 (tutte le lettere) direttamente prospicienti il fiume;
  • Farneto – tutte le vie.

La Protezione Civile ha comunicato: «è fatto assoluto divieto di transitare o sostare nelle vicinanze dei corsi d’acqua durante la piena e nelle aree eventualmente esondate, se non per il tempo strettamente necessario alle operazioni di evacuazione».

Allerta arancione il 25 dicembre 2025 in Italia: le regioni interessate

Non solo, sempre per il giorno di Natale 2025 è stata comunicata anche lo stato di allerta arancione che, ricordiamo, corrisponde ad un livello di criticità moderata per la presenza fenomeni meteorologici intensi e diffusi che possono causare danni a edifici, centri abitati, infrastrutture e problemi alla viabilità. L'allerta arancione è stata emessa per rischio idraulico e idrogeologico nel giorno di Natale 2025 sempre in una sola regione: l'Emilia Romagna, tra le più colpite dal maltempo. A seguire le zone coinvolte:

Costa romagnola, Collina emiliana centrale, Bassa collina e pianura romagnola, Montagna bolognese, Collina bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola.

Allerta gialla a Natale 2025 in Italia: le zone a rischio il 25 dicembre

Il giorno di Natale 2025 si preannuncia nel segno del maltempo con fenomeni temporaleschi abbondanti ed intensi tali da far scattare anche uno stato di allerta gialla. Si tratta di un livello di criticità ordinaria emessa per il rischio di piogge e temporali il 25 dicembre 2025 in Puglia nelle zone: Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Adriatica, Salento.

Attenzione: sempre il 25 dicembre 2025 scatta anche lo stato di allerta gialla per rischio idraulico nelle regioni e zone:

  • Emilia Romagna: Pianura modenese, Costa ferrarese, Collina emiliana centrale, Pianura ferrarese, Pianura reggiana di Po, Pianura reggiana;
  • Lazio: Bacini Costieri Sud, Bacini Costieri Nord, Bacini di Roma.

Infine da non sottovalutare anche l'allerta meteo gialla emessa per rischio idrogeologico che corrisponde agli effetti dannosi causati sul territorio da fenomeni legati all'acqua e al suolo, come frane, scivolamenti di terra, crolli di roccia e colate di fango innescati da eventi meteorologici intensi come piogge torrenziali o lunghi periodi di siccità. Nel dettaglio le regioni a rischio il 25 dicembre 2025:

  • Campania: Tusciano e Alto Sele, Piana Sele e Alto Cilento, Alto Volturno e Matese, Basso Cilento, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini;
  • Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale;
  • Lazio: Bacini Costieri Nord;
  • Puglia: Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Adriatica, Salento;
  • Toscana: Isole, Fiora e Albegna-Costa e Giglio, Ombrone Gr-Costa, Etruria-Costa Sud, Reno, Romagna-Toscana.
Articoli correlatiVedi tutti
  • Meteo Vigilia e Natale: pioggia, vento e neve a bassa quota, migliora a Santo Stefano
    Clima24 Dicembre 2025

    Meteo Vigilia e Natale: pioggia, vento e neve a bassa quota, migliora a Santo Stefano

    Le previsioni meteo per il giorno della Vigilia e di Natale segnalano ancora maltempo. Pioggia, vento e neve a bassa quota saranno protagonisti-
  • Meteo delle Feste di Natale 2025: maltempo no-stop in Italia. Le previsioni
    Clima24 Dicembre 2025

    Meteo delle Feste di Natale 2025: maltempo no-stop in Italia. Le previsioni

    Un Natale 2025 bagnato in Italia: piogge e maltempo con tanto di allerte meteo. Le previsioni.
  • Piemonte sotto la neve: nevicata eccezionale a Prato Nevoso, fiocchi fino al Torinese
    Clima24 Dicembre 2025

    Piemonte sotto la neve: nevicata eccezionale a Prato Nevoso, fiocchi fino al Torinese

    Prato Nevoso è alle prese con una nevicata eccezionale: 150 cm di neve caduti in 24 ore e quasi tre metri in quota.
  • Meteo, allerta arancione e gialla nella vigilia di Natale 2025: le regioni e zone a rischio
    Clima23 Dicembre 2025

    Meteo, allerta arancione e gialla nella vigilia di Natale 2025: le regioni e zone a rischio

    Scatta la duplice allerta arancione e gialla nel giorno della Vigilia di Natale 2025: mercoledì 24 dicembre. Le regioni e zone coinvolte.
Ultime newsVedi tutte
Meteo, il 2025 si chiude con l'alta pressione? La tendenza fino a Capodanno
Tendenza24 Dicembre 2025
Meteo, il 2025 si chiude con l'alta pressione? La tendenza fino a Capodanno
Dopo il maltempo, probabile fase più stabile negli ultimi giorni del 2025. Per Capodanno si profilerebbe l'afflusso di aria più fredda. La tendenza meteo
Meteo, Santo Stefano tra schiarite e qualche pioggia: la tendenza
Tendenza23 Dicembre 2025
Meteo, Santo Stefano tra schiarite e qualche pioggia: la tendenza
Santo Stefano con qualche pioggia in Sardegna, medio Adriatico e Sud. Schiarite altrove con freddo nella norma. La tendenza meteo per i giorni successivi
Meteo, la tendenza aggiornata da Natale verso Capodanno
Tendenza22 Dicembre 2025
Meteo, la tendenza aggiornata da Natale verso Capodanno
Meteo instabile in molte regioni tra Natale e Santo Stefano, possibile miglioramento verso Capodanno: la tendenza delle feste nei dettagli
Mediaset

Ultimo aggiornamento Mercoledì 24 Dicembre ore 22:02

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154