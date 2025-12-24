FacebookInstagramXWhatsApp

Piemonte sotto la neve: nevicata eccezionale a Prato Nevoso, fiocchi fino al Torinese

Prato Nevoso è alle prese con una nevicata eccezionale: 150 cm di neve caduti in 24 ore e quasi tre metri in quota.
Clima24 Dicembre 2025 - ore 12:45 - Redatto da Meteo.it
Prato Nevoso, rinomata località alpina situata nel territorio di Frabosa Sottana, in provincia di Cuneo, sta vivendo un evento meteorologico fuori dal comune.
Una straordinaria ondata di maltempo ha scaricato nelle ultime ore quantità eccezionali di neve. Alle quote più elevate il manto nevoso ha ormai sfiorato i tre metri di altezza. Le autorità e i gestori monitorano attentamente le condizioni per garantire sicurezza e servizi adeguati.

Maltempo in Piemonte, nevicata record a Prato Nevoso

Una violenta bufera invernale si è abbattuta su Prato Nevoso, nel cuore delle Alpi Marittime, modificando radicalmente l’aspetto dell’area sciistica del Cuneese.
Le nevicate sono iniziate in serata e sono proseguite ininterrottamente per tutta la notte. In poche ore si sono registrati accumuli superiori al metro, soprattutto alle quote più alte. Al risveglio il comprensorio si presentava quasi irriconoscibile, coperto da una coltre compatta di neve fresca. Piste, viabilità e edifici sono stati completamente imbiancati, creando un suggestivo ma complesso scenario.

Il peggioramento ha confermato l’arrivo di una fase invernale particolarmente intensa tra Piemonte e Liguria. Le riprese diffuse mostrano condizioni difficili per gli spostamenti e la forza del maltempo. Nel frattempo proseguono senza sosta gli interventi degli operatori per ripristinare le aree principali. La neve abbondante favorisce la stagione sciistica, ma impone anche prudenza e attenzione alla sicurezza dopo precipitazioni così concentrate.

Sulle zone montane sono previste ulteriori nevicate intense fino alla giornata di domani, in particolare nel Cuneese. I fenomeni interesseranno in modo più ampio anche le valli del Torinese e la bassa Valle d’Aosta. Nevicate meno significative sono attese invece in Ossola e nelle aree alpine più interne lungo il confine francese. A partire da Santo Stefano le precipitazioni tenderanno ad attenuarsi sulle pianure, con le prime aperture del cielo sul Piemonte orientale. Deboli fenomeni potranno però persistere in prossimità dei rilievi.

Meteo previsioni Capodanno, in arrivo ondata di gelo artico

Nel periodo compreso tra la fine dell’anno e l’Epifania è previsto l’arrivo di un’intensa ondata di freddo, in grado di riportare scenari pienamente invernali. I valori termici subiranno un netto calo, sia durante la notte sia nelle ore diurne. Anche nelle fasce centrali della giornata il clima resterà rigido e poco confortevole.

Le aree interne e le pianure potrebbero essere le più colpite, a causa del ristagno dell’aria fredda. Saranno possibili gelate estese, in particolare nelle prime ore del mattino. Si prospetta così un ritorno a un inverno più severo, simile a quello di alcuni decenni fa. L’ingresso di aria molto fredda potrebbe inoltre innescare nuove fasi di instabilità atmosferica. In presenza di correnti umide, non si esclude la possibilità di nuove nevicate, anche a quote inferiori rispetto al consueto.

