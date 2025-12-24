Meteo delle Feste di Natale 2025: maltempo no-stop in Italia. Le previsioni

Un forte ondata di maltempo sta interessando gran parte del Paese nel giorno del Santo Natale 2025. Piogge e temporali intensi ed abbondanti hanno spinto il Dipartimento della Protezione Civile a diramare un bollettino di allerte meteo arancione e gialla in diverse regioni. Scopriamo le previsioni meteo.

Meteo, le previsioni della Vigilia e di Natale 2025

Maltempo in Italia nel giorno della Vigilia di Natale 2025. Il passaggio di una violenta perturbazione si fa sentire in gran parte del Paese con venti di burrasca, mareggiate, piogge intense e neve al Nord. Una Vigilia di Natale segnata da una violenta ondata di maltempo da Nord a Sud con fenomeni temporaleschi intensi ed abbondanti tali da far scattare anche lo stato d'allerta meteo.

Non solo, in queste ore è previsto anche l'arrivo di una massa d'aria più fredda da Nord-Est responsabile di un crollo delle temperature con valori più in linea con la media del periodo. Attenzione: nevicate abbondanti in arrivo sulle Alpi Piemontesi occidentali e nel Cuneese dove sono previsti accumuli fino ad 1 metro. Tra sabato e domenica l’alta pressione tornerà a consolidarsi a partire dal Centro-Nord dando il via ad una fase di stabilità atmosferica che potrebbe accompagnarci fino a fine anno.

Ma passiamo alle previsioni di oggi, mercoledì 24 dicembre 2025: Vigilia di Natale. Clima variabile tra Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia con sole nel pomeriggio. Nel resto del Paese nuvole e piogge con fenomeni temporaleschi intensi nelle regioni del Centro-Nord, Campania e Sardegna. Non si escludono rovesci anche tra basso Lazio e Campania. La neve torna ad imbiancare all’Appenino abruzzese oltre i 1400-1600 metri, mentre al Nord tra 600-1000 metri. In calo le temperature lungo tutto lo stivale.

Nel giorno di Natale 2025, giovedì 25 dicembre, cielo coperto con piogge sparse e intermittenti nelle regioni di Nord-Ovest ed Emilia Romagna, mentre di carattere nevose sui rilievi oltre i 500-900 metri. Nevicate abbondanti sul Piemonte, mentre nuvole sparse nel resto del Paese con schiarite tra Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania e nord della Puglia. Piogge e temporali, invece, in Toscana, Marche, Puglia centro-meridionale, Sicilia e Sardegna. Stabili le temperature da Nord a Sud.

Meteo, le tendenza per Santo Stefano e prossimi giorni

Ma passiamo alle previsioni per il giorno di Santo Stefano, venerdì 26 dicembre 2025: nuvole e piogge in Sardegna, ma anche lungo il medio Adriatico, Puglia, Calabria e Sicilia orientale. Nubi sparse sul versante tirrenico, mentre non si escludono piogge sul Piemonte occidentale e meridionale tra la notte e il mattino. Dal punto di vista termico stabili le temperature con i valori minimi in calo al Nord dove non si esclude qualche gelata notturna. Ancora incerta la tendenza meteo in vista dei prossimi giorni che ci condurranno verso la fine dell'anno.

Stando allo scenario nell’ultimo weekend del 2025 un’area depressionaria posizionata tra l’Africa nord-occidentale e la Penisola iberica potrebbe farsi sentire in Sicilia e Sardegna. Nel resto del Paese, invece, è previsto un miglioramento del tempo grazie all'alta pressione con il ritorno di condizioni climatiche stabili. Dati alla mano l'anticiclone dovrebbe "proteggere" l'Italia dall'arrivo di nuove perturbazioni almeno fino alla fine dell'anno. Come sempre per conferme ed aggiornamenti vi consigliamo di seguire i prossimi bollettini meteo.