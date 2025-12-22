FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Meteo, la tendenza aggiornata da Natale verso Capodanno

Meteo, la tendenza aggiornata da Natale verso Capodanno

Meteo instabile in molte regioni tra Natale e Santo Stefano, possibile miglioramento verso Capodanno: la tendenza delle feste nei dettagli
Tendenza22 Dicembre 2025 - ore 12:05 - Redatto da Meteo.it
Tendenza22 Dicembre 2025 - ore 12:05 - Redatto da Meteo.it

Gli ultimi aggiornamenti meteo confermano uno scenario ancora diffusamente instabile nelle feste di Natale e Santo Stefano, ma con maltempo in attenuazione e la prospettiva di una situazione diffusamente più tranquilla nel weekend e fin verso il Capodanno.

La tendenza meteo per Natale e Santo Stefano

A Natale le precipitazioni tenderanno gradualmente ad attenuarsi nelle regioni del Nord Italia - insistendo nel pomeriggio solo sulle Alpi occidentali tra Piemonte e Valle d’Aosta, con quota neve intorno ai 600-800 metri - mentre al Nord-Est potremo osservare schiarite localmente anche ampie. Sarà una giornata nuvolosa e per lo più piovosa all’estremo Sud, tra Calabria, Basilicata e Puglia meridionale, dove ci sarà anche il rischio di rovesci.
Qualche pioggia potrà coinvolgere anche le Marche, l’Abruzzo e il Molise, mentre sulle regioni tirreniche si profila un’alternanza tra nubi e schiarite con basso rischio di precipitazioni. Sarà una giornata ventosa sull’alto Adriatico e l’alto Tirreno, in Liguria, nel nord della Toscana, dove i mari risulteranno anche molto mossi. I venti saranno più deboli nel resto d’Italia, ma con mari comunque generalmente mossi. Le temperature non subiranno variazioni significative, con un clima invernale in particolare sul Nord Italia.

La giornata di Santo Stefano, venerdì 26 dicembre, sarà caratterizzata da molte nuvole e piogge intermittenti in Sardegna, mentre fenomeni più deboli e isolati interesseranno anche medio Adriatico, Puglia e Basilicata. Nubi sparse sul versante tirrenico e in Sicilia, dove comunque non sono attese piogge significative, mentre schiarite anche ampie favoriranno le regioni del Nord Italia. Tra Tirreno, Sardegna e Sicilia si attiveranno intensi venti di Scirocco, mentre in Liguria continuerà a soffiare una forte Tramontana; venti per lo più deboli altrove. Le temperature non subiranno grandi variazioni nei valori massimi, mentre nelle prime ore del giorno i valori minimi risulteranno in calo al Nord, dove localmente non si esclude qualche debole gelata con temperature vicine allo zero.

La tendenza meteo tra il weekend e Capodanno

La tendenza meteo per i giorni successivi presenta ancora margini di incertezza. Secondo lo scenario che al momento si profila come più probabile, nell’ultimo weekend del 2025 un’area depressionaria posizionata tra il nord Africa e la penisola iberica potrà coinvolgere le Isole maggiori, e soprattutto la Sardegna. Nel resto dell’Italia è invece atteso un deciso miglioramento grazie al rinforzo dell’alta pressione, con il ritorno a un tempo prevalentemente soleggiato. La giornata di sabato sarà ancora ventosa sul basso Ionio e sui mari di ponente, in Liguria e sulle regioni tirreniche, con mari molto mossi per venti prevalentemente orientali.

Le attuali proiezioni mostrano poi un probabile miglioramento anche nelle Isole maggiori da lunedì 29 dicembre, e fino alla fine dell’anno l’anticiclone dovrebbe proteggere l’Italia dall’arrivo di nuove perturbazioni, determinando condizioni meteo in generale stabili e asciutte accompagnate da temperature in aumento verso valori diffusamente superiori alla norma, con un’anomalia più marcata al Centro-Nord.

Articoli correlatiVedi tutti
  • Vigilia e Natale con pioggia, neve sulle Alpi e clima più invernale
    Tendenza21 Dicembre 2025

    Vigilia e Natale con pioggia, neve sulle Alpi e clima più invernale

    Maltempo e temperature in calo: per il periodo delle feste di Natale si conferma uno scenario meteo movimentato in molte zone.
  • Meteo: settimana di Natale segnata da piogge, neve e freddo in aumento. La tendenza
    Tendenza20 Dicembre 2025

    Meteo: settimana di Natale segnata da piogge, neve e freddo in aumento. La tendenza

    La settimana di Natale si preannuncia instabile e perturbata con freddo in aumento soprattutto tra 25 dicembre e Santo Stefano: la tendenza meteo
  • Meteo, settimana di Natale al via con il maltempo: la tendenza nei dettagli
    Tendenza19 Dicembre 2025

    Meteo, settimana di Natale al via con il maltempo: la tendenza nei dettagli

    Maltempo in vista: la settimana di Natale si apre con piogge in molte zone e neve in montagna. Gli ultimi aggiornamenti
  • Meteo: settimana di Natale al via tra piogge, maltempo e nevicate. La tendenza
    Tendenza18 Dicembre 2025

    Meteo: settimana di Natale al via tra piogge, maltempo e nevicate. La tendenza

    La tendenza meteo per la settimana di Natale indica attualmente la possibilità di una serie di fasi perturbate con nevicate a quote medio-alte.
Ultime newsVedi tutte
Vigilia e Natale con pioggia, neve sulle Alpi e clima più invernale
Tendenza21 Dicembre 2025
Vigilia e Natale con pioggia, neve sulle Alpi e clima più invernale
Maltempo e temperature in calo: per il periodo delle feste di Natale si conferma uno scenario meteo movimentato in molte zone.
Meteo: settimana di Natale segnata da piogge, neve e freddo in aumento. La tendenza
Tendenza20 Dicembre 2025
Meteo: settimana di Natale segnata da piogge, neve e freddo in aumento. La tendenza
La settimana di Natale si preannuncia instabile e perturbata con freddo in aumento soprattutto tra 25 dicembre e Santo Stefano: la tendenza meteo
Meteo, settimana di Natale al via con il maltempo: la tendenza nei dettagli
Tendenza19 Dicembre 2025
Meteo, settimana di Natale al via con il maltempo: la tendenza nei dettagli
Maltempo in vista: la settimana di Natale si apre con piogge in molte zone e neve in montagna. Gli ultimi aggiornamenti
Mediaset

Ultimo aggiornamento Lunedì 22 Dicembre ore 17:04

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154