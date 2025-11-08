Meteo, maltempo e rischio nubifragi nel weekend: le previsioni da sabato 8 novembre

Due diverse perturbazioni atlantiche, molto ravvicinate tra loro, influenzeranno le condizioni meteo del weekend portando piogge e temporali localmente intensi nelle Isole maggiori e in parte del Centro-Sud.

La prima perturbazione ha raggiunto l'Italia ieri e oggi farà sentire i suoi ultimi effetti prima di abbandonare definitivamente il Paese in mattinata, ma sarà seguita a ruota da un secondo sistema perturbato che investirà dapprima la Sardegna per poi raggiungere anche la Sicilia e il resto del Sud tra stasera e domani, coinvolgendo marginalmente anche le regioni centrali. Attenzione perché non possiamo escludere fenomeni localmente molto intensi e abbondanti, sotto forma di nubifragi, con conseguenti situazioni di criticità.

Ai margini resterà il Nord, dove nel frattempo proseguirà la stabilità atmosferica, favorevole alla formazione di locali nebbie o nubi basse sulla valle padana, ma soprattutto un peggioramento della qualità dell’aria a causa delle crescenti concentrazioni di smog e inquinanti atmosferici in prossimità del suolo.

Le previsioni meteo per sabato 8 novembre

Ultime precipitazioni in queste ore tra Abruzzo, Molise e regioni del Sud peninsulare. Al mattino strati di nubi basse su Emilia Romagna e Marche, cielo sereno o poco nuvoloso altrove, ma con tendenza a un rapido peggioramento su Sardegna e ovest Sicilia dove giungeranno le prime locali piogge. Dal pomeriggio fenomeni più diffusi sulla Sardegna, in successiva estensione alla Campania, nella notte anche al resto della Sicilia, a Basilicata e Puglia. Il tempo resta in prevalenza soleggiato al Nord e su Toscana, Umbria e alto Lazio.

Temperature per lo più stazionarie o in lieve flessione. Venti moderati sui mari di ponente e su quelli meridionali, che risulteranno mossi.

Le previsioni meteo per domenica 9 novembre

Al Nord, su Toscana, Umbria e alto Lazio tempo in prevalenza soleggiato, salvo la presenza di nubi basse o locali nebbie al mattino presto in pianura tra Piemonte, Lombardia ed Emilia Romagna. Cielo da nuvoloso a coperto nel resto del Paese, con precipitazioni sparse e intermittenti su Lazio, Abruzzo, Molise, regioni meridionali e Isole maggiori. Saranno probabili rovesci o temporali, localmente intensi e abbondanti al Sud e sulla Sicilia. Generale attenuazione dei fenomeni nel corso della notte.

Temperature senza grandi variazioni. Valori all’alba localmente vicini allo zero a bassa quota al Nord, con qualche brinata. Venti da moderati a forti a rotazione ciclonica su mari e regioni centro-meridionali. Mari: fino a molto mossi il mare di Sardegna e i Canali delle Isole.