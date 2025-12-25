FacebookInstagramXWhatsApp

Meteo: ultimi giorni dell'anno con alta pressione! A Capodanno cambia qualcosa

Gli ultimi giorni dell'anno saranno segnati da alta pressione con tempo stabile e clima piacevole. Tra San Silvestro e Capodanno cambia qualcosa.
Tendenza25 Dicembre 2025 - ore 11:18 - Redatto da Meteo.it
Negli ultimi giorni dell’anno a determinare le condizioni meteorologiche su gran parte del territorio italiano sarà l’esteso campo di alta pressione centrato sull’Europa nordoccidentale.

Domenica 28, dunque, avremo cielo sereno su quasi tutte le regioni. Locali e modesti annuvolamenti solo in Puglia, sul nord della Sicilia e nel sud della Calabria. Venti moderati settentrionali sulla Puglia e sul Molise, deboli sulle altre regioni. Temperature in rialzo al Centro Nord, con valori sensibilmente superiori alla norma sulle aree montuose del Nordovest.

A cavallo tra San Silvestro e Capodanno possibile arrivo di aria fredda con cambiamento della situazione atmosferica: la tendenza meteo

Lunedì 29 un po’ di nubi sulla Sicilia ionica, nel sud e sul lato tirrenico della Sardegna; sul resto del Paese il cielo resterà in prevalenza sereno. Nelle ore più fredde possibile formazione di nebbie sulla bassa Val Padana. Venti moderati di Maestrale nel settore dell’alto mar Ionio e sull’area del basso Adriatico. Temperature quasi ovunque superiori alla norma, in particolare sulle regioni centro settentrionali.

In base agli ultimi aggiornamenti la situazione dovrebbe subire poche modifiche fino a martedì 30, mentre nelle giornate successive e con l’inizio del nuovo anno sarà possibile assistere a qualche cambiamento, con il probabile arrivo di aria più fredda sulle regioni centro settentrionali.

