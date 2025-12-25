Meteo: ultimi giorni dell'anno con alta pressione! A Capodanno cambia qualcosa

Gli ultimi giorni dell'anno saranno segnati da alta pressione con tempo stabile e clima piacevole. Tra San Silvestro e Capodanno cambia qualcosa.

Tendenza 25 Dicembre 2025 - ore 11:18 - Redatto da Meteo.it Tendenza 25 Dicembre 2025 - ore 11:18 - Redatto da Meteo.it