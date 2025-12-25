FacebookInstagramXWhatsApp

Meteo: a Santo Stefano il tempo inizia a migliorare. Le previsioni

La fase di maltempo che ha caratterizzato sia Vigilia che Natale, si esaurirà a Santo Stefano con le ultime piogge e nevicate. Poi alta pressione
Previsione25 Dicembre 2025 - ore 12:34 - Redatto da Meteo.it
La fase di maltempo che ha investito l’Italia si esaurirà nella giornata di Santo Stefano, con le ultime deboli piogge sul medio versante adriatico, al Sud e nelle Isole. La circolazione ciclonica responsabile delle precipitazioni e dei venti di burrasca infatti si allontana verso la Penisola Iberica.

In seguito, tra sabato 27 e domenica 28, un campo di alta pressione si consoliderà sul nostro Paese a partire dal Centro-Nord, dando il via ad un periodo di stabilità che potrebbe accompagnarci fino a fine anno. I venti si attenueranno e le temperature torneranno oltre la norma, in modo più marcato al Nord. Queste condizioni potranno favorire la formazione della nebbia nelle ore più fredde in pianura padana.

Le previsioni meteo per Santo Stefano

Al mattino schiarite al Nord-Est, in Toscana e parte di Lazio e Campania. Migliora anche in Emilia e Liguria, con soltanto della nuvolosità. Cielo da nuvoloso a coperto altrove, con residue deboli nevicate sulle Alpi occidentali e qualche pioggia in Abruzzo, Molise, Puglia e nei settori orientali di Sicilia e Sardegna.

Nel pomeriggio ulteriore miglioramento al Nord, senza più precipitazioni e rasserenamenti più ampi; al Centro-Sud situazione quasi immutata. In Sardegna entro sera possibilità di rovesci e temporali. Clima più freddo al primo mattino nelle regioni settentrionali; temperature massime in rialzo nelle Alpi, al Nord-Ovest e Toscana. Venti ancora moderati o forti in Liguria e al Centro-Sud; Scirocco sulle Isole e mari circostanti. Mari mossi o molto mossi.

Le previsioni meteo per sabato 27 dicembre

Tempo in prevalenza stabile; cielo sereno o poco nuvoloso nelle regioni del Nord, al Centro, e lungo il basso versante tirrenico; più nuvole, ma non compatte, in Molise, Puglia, Basilicata, Calabria ionica e Isole.

Piogge e locali rovesci in Sardegna e nella Sicilia orientale. Temperature minime in generale diminuzione; massime in rialzo al Centro-Nord. Venti moderati settentrionali in Adriatico e al Sud; orientali sulle Isole.

