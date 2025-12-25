Meteo Natale: maltempo con piogge, neve e venti. Ecco quando migliora

Venti di burrasca, mari agitati, piogge intense, qualche temporale e la neve al Nord fino a quote collinari. La fase di maltempo che ha investito l’Italia nella Vigilia, in parte continuerà nella giornata di Natale, per poi attenuarsi a partire da Santo Stefano.

La causa è l’intensa perturbazione numero 7 di dicembre, collegata ad una circolazione ciclonica in allontanamento verso la Penisola iberica e il Marocco nel fine della settimana. L’ingresso di aria più fredda da est determina un generale calo delle temperature, più significativo al Nord, dove il limite delle nevicate scende fino a quote collinari.

Massima attenzione nel settore delle Alpi piemontesi occidentali e nel Cuneese, dove sono previsti ulteriori notevoli di neve fresca entro la mattina di Santo Stefano, specie nelle Alpi Marittime, dopo quella abbondante già caduta. Tra sabato 27 e domenica 28 dicembre l’alta pressione si consoliderà nuovamente a partire dal Centro-Nord, per dare il via ad una fase di stabilità che potrebbe accompagnarci fino a fine anno. I venti si attenueranno e le temperature torneranno oltre la norma, in modo più marcato al Nord.

Le previsioni meteo per oggi (Natale)

Cielo coperto con deboli precipitazioni sparse al Nord-Ovest, più insistenti e ancora moderate in Emilia Romagna, nevose sui rilievi oltre i 500-900 metri. Neve più copiosa sul Piemonte occidentale e meridionale fino a 500-600 metri. Qualche pioggia e isolati temporali in Toscana, Lazio, Marche e Puglia. Nuvolosità variabile nel resto del Paese, con schiarite possibili a metà giornata tra Umbria, Abruzzo e Molise.

Temperature senza grandi variazioni. La ventilazione resta sostenuta: forte Bora sull’alto Adriatico, Tramontana in Liguria, Scirocco su mar Tirreno, Canale di Sicilia e mar Ionio. Mari mossi o molto mossi.

Le previsioni meteo per domani (Santo Stefano)

Su alto Piemonte, Liguria centro-orientale, nord ed est della Lombardia, Emilia settentrionale, Triveneto e alta Toscana cielo sereno o poco nuvoloso sin dal mattino. Cielo in prevalenza nuvoloso nel resto del Paese, ma con nubi in diradamento dal pomeriggio nel resto della Lombardia e sulla Valle d’Aosta. Tra la notte e il mattino residue nevicate su Piemonte occidentale e meridionale fin verso 400-700 m. Qualche pioggia su basse Marche, Abruzzo, Puglia, Sicilia e Sardegna, con possibili rovesci nei settori orientali delle Isole.

Temperature minime in lieve calo al Nord, con locali deboli gelate all’alba. Massime con poche variazioni: non oltre 9-10 gradi al Nord, fino a 17-18 al Sud e sulle Isole. I venti restano sostenuti in Liguria e al Centro-Sud.