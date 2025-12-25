FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Meteo Natale: maltempo con piogge, neve e venti. Ecco quando migl...

Meteo Natale: maltempo con piogge, neve e venti. Ecco quando migliora

Le previsioni meteo per oggi, Natale, indicano ancora una giornata di maltempo con piogge, nevicate abbondanti e forti venti. Quando migliorerà?
Previsione25 Dicembre 2025 - ore 10:00 - Redatto da Meteo.it
Previsione25 Dicembre 2025 - ore 10:00 - Redatto da Meteo.it

Venti di burrasca, mari agitati, piogge intense, qualche temporale e la neve al Nord fino a quote collinari. La fase di maltempo che ha investito l’Italia nella Vigilia, in parte continuerà nella giornata di Natale, per poi attenuarsi a partire da Santo Stefano.

La causa è l’intensa perturbazione numero 7 di dicembre, collegata ad una circolazione ciclonica in allontanamento verso la Penisola iberica e il Marocco nel fine della settimana. L’ingresso di aria più fredda da est determina un generale calo delle temperature, più significativo al Nord, dove il limite delle nevicate scende fino a quote collinari.

Massima attenzione nel settore delle Alpi piemontesi occidentali e nel Cuneese, dove sono previsti ulteriori notevoli di neve fresca entro la mattina di Santo Stefano, specie nelle Alpi Marittime, dopo quella abbondante già caduta. Tra sabato 27 e domenica 28 dicembre l’alta pressione si consoliderà nuovamente a partire dal Centro-Nord, per dare il via ad una fase di stabilità che potrebbe accompagnarci fino a fine anno. I venti si attenueranno e le temperature torneranno oltre la norma, in modo più marcato al Nord.

Le previsioni meteo per oggi (Natale)

Cielo coperto con deboli precipitazioni sparse al Nord-Ovest, più insistenti e ancora moderate in Emilia Romagna, nevose sui rilievi oltre i 500-900 metri. Neve più copiosa sul Piemonte occidentale e meridionale fino a 500-600 metri. Qualche pioggia e isolati temporali in Toscana, Lazio, Marche e Puglia. Nuvolosità variabile nel resto del Paese, con schiarite possibili a metà giornata tra Umbria, Abruzzo e Molise.

Temperature senza grandi variazioni. La ventilazione resta sostenuta: forte Bora sull’alto Adriatico, Tramontana in Liguria, Scirocco su mar Tirreno, Canale di Sicilia e mar Ionio. Mari mossi o molto mossi.

Le previsioni meteo per domani (Santo Stefano)

Su alto Piemonte, Liguria centro-orientale, nord ed est della Lombardia, Emilia settentrionale, Triveneto e alta Toscana cielo sereno o poco nuvoloso sin dal mattino. Cielo in prevalenza nuvoloso nel resto del Paese, ma con nubi in diradamento dal pomeriggio nel resto della Lombardia e sulla Valle d’Aosta. Tra la notte e il mattino residue nevicate su Piemonte occidentale e meridionale fin verso 400-700 m. Qualche pioggia su basse Marche, Abruzzo, Puglia, Sicilia e Sardegna, con possibili rovesci nei settori orientali delle Isole.

Temperature minime in lieve calo al Nord, con locali deboli gelate all’alba. Massime con poche variazioni: non oltre 9-10 gradi al Nord, fino a 17-18 al Sud e sulle Isole. I venti restano sostenuti in Liguria e al Centro-Sud.

Articoli correlatiVedi tutti
  • Meteo, Natale con pioggia e neve ma si va verso un miglioramento
    Previsione25 Dicembre 2025

    Meteo, Natale con pioggia e neve ma si va verso un miglioramento

    Natale vedrà ancora effetti della perturbazione n.7 del mese. Ingenti accumuli di neve sulle Alpi piemontesi. Le previsioni meteo per il 25 e 26 dicembre
  • Meteo, feste di Natale tra pioggia, neve, vento ma migliora nel weekend
    Previsione24 Dicembre 2025

    Meteo, feste di Natale tra pioggia, neve, vento ma migliora nel weekend

    Nei prossimi giorni vedremo ancora gli effetti dell'intensa perturbazione in transito sull'Italia. Clima invernale solo al Nord. Le previsioni meteo per Natale e Santo Stefano
  • Meteo, Vigilia e Natale con il maltempo: pioggia neve e burrasca di vento
    Previsione24 Dicembre 2025

    Meteo, Vigilia e Natale con il maltempo: pioggia neve e burrasca di vento

    Forte perturbazione sull'Italia con neve abbondante sui rilievi del Nord e calo delle temperature. Attenzione al vento: Bora burrascosa. Le previsioni meteo della Vigilia e del Natale
  • Meteo, Vigilia di Natale con maltempo, neve e forti venti: le previsioni
    Previsione24 Dicembre 2025

    Meteo, Vigilia di Natale con maltempo, neve e forti venti: le previsioni

    Italia alle prese con una perturbazione molto intensa a ridosso del Natale: piogge abbondanti su alcune regioni, neve sui rilievi e venti burrascosi. Le previsioni meteo
Ultime newsVedi tutte
Meteo, il 2025 si chiude con l'alta pressione? La tendenza fino a Capodanno
Tendenza24 Dicembre 2025
Meteo, il 2025 si chiude con l'alta pressione? La tendenza fino a Capodanno
Dopo il maltempo, probabile fase più stabile negli ultimi giorni del 2025. Per Capodanno si profilerebbe l'afflusso di aria più fredda. La tendenza meteo
Meteo, Santo Stefano tra schiarite e qualche pioggia: la tendenza
Tendenza23 Dicembre 2025
Meteo, Santo Stefano tra schiarite e qualche pioggia: la tendenza
Santo Stefano con qualche pioggia in Sardegna, medio Adriatico e Sud. Schiarite altrove con freddo nella norma. La tendenza meteo per i giorni successivi
Meteo, la tendenza aggiornata da Natale verso Capodanno
Tendenza22 Dicembre 2025
Meteo, la tendenza aggiornata da Natale verso Capodanno
Meteo instabile in molte regioni tra Natale e Santo Stefano, possibile miglioramento verso Capodanno: la tendenza delle feste nei dettagli
Mediaset

Ultimo aggiornamento Giovedì 25 Dicembre ore 11:10

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154