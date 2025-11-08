Meteo, allerta arancione e gialla il 9 novembre 2025 in Italia: ecco dove

La Protezione Civile ha diramato per la giornata di domani, domenica 9 novembre 2025 un duplice bollettino di allerta meteo arancione e gialla in Italia. Scopriamo le zone e regioni interessate.

Allerta arancione in Italia il 9 novembre 2025

Si preannuncia una domenica all'insegna del maltempo e della criticità in Italia complice il passaggio di una duplice perturbazione atlantica. Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso per domenica 9 novembre 2025 un bollettino di allerta meteo arancione che indica un rischio moderato, caratterizzato da fenomeni meteorologici intensi e diffusi che possono causare danni rilevanti e pericolo per la popolazione.

Scatta l'allerta meteo arancione di moderata criticità per rischio idrogeologico che corrisponde agli effetti dannosi causati sul territorio da fenomeni legati all'acqua e al suolo, come frane, scivolamenti di terra, crolli di roccia e colate di fango, spesso innescati da eventi meteorologici intensi come piogge torrenziali o lunghi periodi di siccità. Nel dettaglio lo stato di allerta arancione il 9 novembre 2025 è stato comunicato in Sardegna nelle zone di Campidano, Iglesiente.

Maltempo in Italia: scatta l'allerta meteo gialla il 9 novembre

La Protezione Civile ha emesso per domenica 9 novembre 2025 scatta anche lo stato di allerta meteo gialla di ordinaria criticità per rischio piogge e temporali in Italia nelle seguenti regioni e zone:

Basilicata ;

; Calabria : Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale;

: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale; Puglia : Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Adriatica, Salento;

: Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Adriatica, Salento; Sardegna : Bacini Flumendosa - Flumineddu, Campidano, Iglesiente;

: Bacini Flumendosa - Flumineddu, Campidano, Iglesiente; Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico.

Non solo, da segnalare anche lo stato di allerta meteo gialla per rischio idraulico il 9 novembre nelle regioni e zone:

Calabria : Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale;

: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale; Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico.

Infine da non sottovalutare è anche lo stato di allerta meteo gialla per rischio idrogeologico emesso dalla Protezione Civile per domenica 9 novembre 2025 in: