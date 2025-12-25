FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Meteo, allerta arancione e gialla il 26 dicembre 2025 in Italia: ...

Meteo, allerta arancione e gialla il 26 dicembre 2025 in Italia: ecco dove

Duplice allerta meteo arancione e gialla nel giorno di Santo Stefano in Italia: tutte le regioni e zone a rischio.
Clima25 Dicembre 2025 - ore 18:18 - Redatto da Meteo.it
Clima25 Dicembre 2025 - ore 18:18 - Redatto da Meteo.it

Il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato per la giornata di domani, venerdì 26 dicembre 2025, giorno di Santo Stefano, una duplice allerta meteo. Scopriamo le regioni e zone interessate dallo stato di allerta meteo arancione e gialla in Italia.

Maltempo in Italia: dove scatta l'allerta arancione il 26 dicembre 2025

Prosegue lo stato di allerta meteo in Italia anche nel giorno di Santo Stefano. Venerdì 26 dicembre 2025 scatta l'allerta arancione in Italia dopo giorni segnati dal passaggio di una violenta perturbazione che ha fatto registrare fenomeni temporaleschi intensi ed abbondanti da Nord a Sud. L'allerta arancione indica una criticità moderata per fenomeni meteorologici, vento, temporali, idrogeologici, previsti molto intensi e pericolosi, con potenziale di danni diffusi a beni e strutture e pericolo per l'incolumità delle persone.

Nel dettaglio nel giorno di Santo Stefano l'allerta arancione è stata emessa per rischio idraulico in Emilia Romagna nelle zona della Pianura bolognese.

Allerta meteo gialla in Italia nel giorno di Santo Stefano 2025

Non solo, sempre nel giorno di Santo Stefano 2025, venerdì 26 dicembre, scatta anche l'allerta gialla di ordinaria criticità per rischio piogge e temporali in Italia. Ecco le regioni e zone a rischio il 26 dicembre 2025:

  • Abruzzo: Bacini Tordino Vomano, Bacino del Pescara;
  • Puglia: Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Adriatica, Salento;
  • Sardegna: Bacini Flumendosa - Flumineddu, Gallura;
  • Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia.

Sempre in Emilia Romagna scatta anche l'allerta gialla di ordinaria criticità per rischio idraulico nelle seguenti zone:

Costa romagnola, Pianura modenese, Bassa collina e pianura romagnola, Alta collina romagnola.

Infine da non sottovalutare è lo stato di allerta meteo gialla per rischio idrogeologico comunicato il 26 dicembre 2025 nelle regioni e zone:

  • Abruzzo: Bacini Tordino Vomano, Bacino del Pescara;
  • Emilia Romagna: Costa romagnola, Collina emiliana centrale, Bassa collina e pianura romagnola, Montagna bolognese, Collina bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola;
  • Puglia: Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Adriatica, Salento;
  • Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia.
Articoli correlatiVedi tutti
  • Meteo, allerta rossa, arancione e gialla a Natale in Italia: le regioni a rischio il 25 dicembre 2025
    Clima24 Dicembre 2025

    Meteo, allerta rossa, arancione e gialla a Natale in Italia: le regioni a rischio il 25 dicembre 2025

    Triplice allerta meteo in Italia per il giorno di Natale 2025: le regioni e zone coinvolte nello stato d'allerta rossa, arancione e gialla.
  • Meteo Vigilia e Natale: pioggia, vento e neve a bassa quota, migliora a Santo Stefano
    Clima24 Dicembre 2025

    Meteo Vigilia e Natale: pioggia, vento e neve a bassa quota, migliora a Santo Stefano

    Le previsioni meteo per il giorno della Vigilia e di Natale segnalano ancora maltempo. Pioggia, vento e neve a bassa quota saranno protagonisti-
  • Meteo delle Feste di Natale 2025: maltempo no-stop in Italia. Le previsioni
    Clima24 Dicembre 2025

    Meteo delle Feste di Natale 2025: maltempo no-stop in Italia. Le previsioni

    Un Natale 2025 bagnato in Italia: piogge e maltempo con tanto di allerte meteo. Le previsioni.
  • Piemonte sotto la neve: nevicata eccezionale a Prato Nevoso, fiocchi fino al Torinese
    Clima24 Dicembre 2025

    Piemonte sotto la neve: nevicata eccezionale a Prato Nevoso, fiocchi fino al Torinese

    Prato Nevoso è alle prese con una nevicata eccezionale: 150 cm di neve caduti in 24 ore e quasi tre metri in quota.
Ultime newsVedi tutte
Meteo: ultimi giorni dell'anno con alta pressione! A Capodanno cambia qualcosa
Tendenza25 Dicembre 2025
Meteo: ultimi giorni dell'anno con alta pressione! A Capodanno cambia qualcosa
Gli ultimi giorni dell'anno saranno segnati da alta pressione con tempo stabile e clima piacevole. Tra San Silvestro e Capodanno cambia qualcosa.
Meteo, il 2025 si chiude con l'alta pressione? La tendenza fino a Capodanno
Tendenza24 Dicembre 2025
Meteo, il 2025 si chiude con l'alta pressione? La tendenza fino a Capodanno
Dopo il maltempo, probabile fase più stabile negli ultimi giorni del 2025. Per Capodanno si profilerebbe l'afflusso di aria più fredda. La tendenza meteo
Meteo, Santo Stefano tra schiarite e qualche pioggia: la tendenza
Tendenza23 Dicembre 2025
Meteo, Santo Stefano tra schiarite e qualche pioggia: la tendenza
Santo Stefano con qualche pioggia in Sardegna, medio Adriatico e Sud. Schiarite altrove con freddo nella norma. La tendenza meteo per i giorni successivi
Mediaset

Ultimo aggiornamento Giovedì 25 Dicembre ore 23:39

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154