Meteo, allerta arancione e gialla il 26 dicembre 2025 in Italia: ecco dove

Il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato per la giornata di domani, venerdì 26 dicembre 2025, giorno di Santo Stefano, una duplice allerta meteo. Scopriamo le regioni e zone interessate dallo stato di allerta meteo arancione e gialla in Italia.

Maltempo in Italia: dove scatta l'allerta arancione il 26 dicembre 2025

Prosegue lo stato di allerta meteo in Italia anche nel giorno di Santo Stefano. Venerdì 26 dicembre 2025 scatta l'allerta arancione in Italia dopo giorni segnati dal passaggio di una violenta perturbazione che ha fatto registrare fenomeni temporaleschi intensi ed abbondanti da Nord a Sud. L'allerta arancione indica una criticità moderata per fenomeni meteorologici, vento, temporali, idrogeologici, previsti molto intensi e pericolosi, con potenziale di danni diffusi a beni e strutture e pericolo per l'incolumità delle persone.

Nel dettaglio nel giorno di Santo Stefano l'allerta arancione è stata emessa per rischio idraulico in Emilia Romagna nelle zona della Pianura bolognese.

Allerta meteo gialla in Italia nel giorno di Santo Stefano 2025

Non solo, sempre nel giorno di Santo Stefano 2025, venerdì 26 dicembre, scatta anche l'allerta gialla di ordinaria criticità per rischio piogge e temporali in Italia. Ecco le regioni e zone a rischio il 26 dicembre 2025:

Abruzzo : Bacini Tordino Vomano, Bacino del Pescara;

: Bacini Tordino Vomano, Bacino del Pescara; Puglia : Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Adriatica, Salento;

: Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Adriatica, Salento; Sardegna : Bacini Flumendosa - Flumineddu, Gallura;

: Bacini Flumendosa - Flumineddu, Gallura; Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia.

Sempre in Emilia Romagna scatta anche l'allerta gialla di ordinaria criticità per rischio idraulico nelle seguenti zone:

Costa romagnola, Pianura modenese, Bassa collina e pianura romagnola, Alta collina romagnola.

Infine da non sottovalutare è lo stato di allerta meteo gialla per rischio idrogeologico comunicato il 26 dicembre 2025 nelle regioni e zone: