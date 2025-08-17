Allerta meteo gialla il 18 agosto 2025 in Italia per rischio maltempo: ecco dove

Torna lo stato di allerta meteo gialla in Italia per la giornata di domani, lunedì 18 agosto 2025. Il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato ancora un bollettino di allerta meteo di ordinaria criticità in diverse regioni d'Italia.

Meteo, temporali e piogge in Italia: scatta l'allerta gialla il 18 agosto 2025

Non si placa l'ondata di maltempo che da alcuni giorni sta interessando le regioni del Centro-Sud alle prese con una serie di allerte meteo. Anche lunedì 18 agosto 2025, infatti, la Protezione Civile ha emesso un bollettino di allerta meteo gialla per rischio piogge e temporali in diverse regioni. Le piogge tornano a farsi sentire nella terza settimana del mese di agosto con una intensità tale da far scattare l'allerta meteo gialla di ordinaria criticità in 7 regioni. Ecco a seguire la lista delle zone a rischio:

Abruzzo : Bacini Tordino Vomano, Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro;

: Bacini Tordino Vomano, Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro; Basilicata ;

; Calabria : Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale;

: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale; Lazio : Appennino di Rieti, Bacino Medio Tevere, Bacino del Liri, Aniene;

: Appennino di Rieti, Bacino Medio Tevere, Bacino del Liri, Aniene; Marche ;

; Molise : Frentani - Sannio - Matese, Alto Volturno - Medio Sangro, Litoranea;

: Frentani - Sannio - Matese, Alto Volturno - Medio Sangro, Litoranea; Umbria: Chiani - Paglia, Nera - Corno, Trasimeno - Nestore, Chiascio - Topino, Medio Tevere, Alto Tevere.

Allerta gialla in Italia: rischio idraulico e idrogeologico il 18 agosto 2025

Da segnalare per lunedì 18 agosto 2025 è anche lo stato di allerta meteo gialla per rischio idraulico che corrisponde agli effetti negativi che possono verificarsi sul territorio a seguito del superamento dei livelli idrometrici critici dei corsi d'acqua, come fiumi e torrenti, causando potenziali eventi alluvionali. L'allerta meteo gialla è stata diramata solo in una regione: la Calabria. A seguire le zone coinvolte:

Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale.

Infine da non sottovalutare è anche l'allerta meteo gialla di ordinaria criticità per rischio idrogeologico comunicata per il 18 agosto 2025 nelle seguenti regioni e zone: