Meteo, piogge e criticità in Italia: scatta l'allerta gialla il 17 agosto 2025. Ecco dove

Scatta l'allerta meteo gialla anche per la giornata di domani, domenica 17 agosto 2025, in Italia per piogge e criticità. Si preannuncia così una domenica bagnata con temporali e fenomeni intensi in diverse regioni del Centro-Sud.

Piogge e temporali in Italia il 17 agosto 2025: le regioni dove scatta l'allerta meteo gialla

La Protezione Civile ha diramato per la giornata di domenica 17 agosto 2025 un bollettino di allerta meteo gialla per rischio piogge e temporali. La presenza della quarta intensa ondata di calore dell'estate 2025 comincia ad indebolirsi lungo lo stivale lasciando così spazio al ritorno di sistemi perturbati. Già nel corso degli ultimi giorni, infatti, si sono registrati fenomeni meteorologici intensi tali da far scattare l'allerta meteo. Anche domenica 17 agosto 2025 in diverse regioni d'Italia scatta lo stato di allerta meteo gialla per il rischio di piogge e temporali intensi. L'allerta gialla di ordinaria criticità per rischio temporali è stato comunicato dal Dipartimento della Protezione Civile in 8 regioni del Centro-Sud. Ecco a seguire zone e regioni nel dettaglio:

Abruzzo : Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino Alto del Sangro;

: Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino Alto del Sangro; Basilicata ;

; Calabria : Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale;

Maltempo in Italia: scatta l'allerta gialla per criticità il 17 agosto 2025

Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso per domenica 17 agosto 2025 anche un stato di allerta meteo per rischio idrogeologico che indica la potenziale pericolosità di eventi legati all'acqua, come frane, alluvioni e smottamenti, che possono causare danni a persone, beni e ambiente. Si tratta di un fenomeno complesso che dipende da fattori geologici, geomorfologici, ambientali, meteorologici e climatici. Ecco nel dettaglio le regioni e zone coinvolte nello stato di allerta meteo gialla per rischio idrogeologico il 17 agosto 2025:

Calabria : Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale;

Attenzione: da non sottovalutare è anche lo stato di allerta meteo gialla di ordinaria criticità per rischio idraulico che corrisponde agli effetti che il superamento dei livelli idrometrici critici lungo i corsi d'acqua principali può avere sul territorio, in particolare in termini di possibili eventi alluvionali. Domenica 17 agosto 2025 lo stato di allerta gialla per rischio idraulico è stata emessa solo in una regione. Si tratta della Calabria e delle zone:

Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale.