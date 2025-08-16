Meteo, le previsioni del weekend tra caldo e temporali: le previsioni

L’anticiclone nordafricano, che nelle ultime settimane ha portato ondate di calore estremo sulla nostra Penisola, sta progressivamente perdendo forza. La sua massa d’aria subtropicale si sta spostando verso Ovest, andando a occupare soprattutto la Penisola Iberica. Questo cambiamento favorirà l’ingresso di correnti più temperate sull’Italia, con un graduale calo delle temperature e la fine della quarta ondata di caldo dell’estate 2025. Già nelle prossime ore si assisterà a un ritorno di valori più vicini alle medie stagionali, con un clima più sopportabile soprattutto al Centro e al Sud, dove l’instabilità resta però diffusa.

Previsioni meteo domenica: ancora instabilità al Centro-Sud

La giornata di domenica sarà caratterizzata da tempo stabile e soleggiato al Nord-Ovest, lungo i litorali adriatici e in Sardegna. Al mattino non mancheranno ampie schiarite anche altrove, ma nel pomeriggio si svilupperanno temporali sparsi sulle Alpi, sulle Prealpi orientali, in Friuli, sull’alto Veneto e sull’Appennino settentrionale.

Il maltempo colpirà con particolare intensità le zone interne del Centro-Sud, fino alle coste calabresi e alla Sicilia centrale e meridionale. In serata si prevede un generale miglioramento. Le temperature massime saranno in calo al Nord e al Centro, con venti orientali sull’alto Adriatico e Maestrale moderato sul Mare di Sardegna.

Previsioni meteo lunedì: calo termico e instabilità pomeridiana

Lunedì inizierà con cieli sereni al Sud, in Sicilia e Sardegna, mentre altrove saranno presenti nubi irregolari con possibili rovesci sul medio Adriatico. Nel pomeriggio aumenterà l’instabilità sulle aree montuose, in particolare su Alpi occidentali, Appennino settentrionale e zone interne del Centro-Sud e della Calabria. Anche le Isole Maggiori potrebbero essere interessate da fenomeni temporaleschi nelle zone interne.

In serata i rovesci tenderanno ad attenuarsi. Le temperature continueranno a calare, riportandosi su valori più in linea con la media del periodo. I venti soffieranno prevalentemente da Est, con mari mossi tra Ligure e Alto Tirreno.

Tendenza meteo: perturbazione atlantica da metà settimana

Martedì 19 agosto la giornata inizierà con tempo soleggiato, ma nel corso delle ore aumenterà la nuvolosità al Nord-Ovest e in Sardegna. Nel pomeriggio si registreranno rovesci sulle Alpi occidentali e temporali isolati sull’Appennino emiliano, in Umbria e nelle zone interne della Toscana. In serata il maltempo si estenderà alla pianura lombarda e all’alto Piemonte. Le temperature resteranno nella norma, con caldo contenuto.

Mercoledì 20 agosto sarà la volta della perturbazione atlantica numero 3 di agosto, che porterà maltempo diffuso soprattutto al Centro-Nord. Previsti rovesci e temporali intensi su Pianura Padana, Liguria di Levante e Toscana, con possibili nubifragi e criticità locali. Qualche fenomeno potrà raggiungere anche il Lazio. Le temperature caleranno bruscamente al Nord e in Toscana, mentre al Sud e sulle Isole il richiamo di correnti meridionali farà temporaneamente risalire i valori termici fino a 35 °C nelle aree più meridionali.

Conclusioni: estate 2025 verso una fase più instabile

Gli ultimi aggiornamenti confermano che, dopo la quarta ondata di calore, l’estate 2025 in Italia sta entrando in una fase diversa. Le regioni del Centro-Nord saranno investite da correnti atlantiche instabili, con ulteriori fasi piovose, mentre al Sud e sulle Isole Maggiori dominerà un tempo più soleggiato ma con punte di caldo per effetto dei venti meridionali.