Meteo prossimi giorni: le previsioni per la restante parte della settimana

L'Italia è nella morsa del maltempo. Piogge e rovesci in buona parte del paese con la Protezione Civile che ha diramato un triplice bollettino di allerta meteo rossa, arancione e gialla. Ecco le previsioni meteo dei prossimi giorni.

Maltempo, Italia divisa in due: al Nord piogge e tempeste, al Sud caldo

Una pesante ondata di maltempo sta interessando buona parte del paese con diverse allerte meteo diramata al Centro-Nord e in particolare in Lombardia (Milano compresa) e Liguria. Piogge abbondanti accompagnate da forti raffiche di vento e in alcune zone scatta il rischio nubifragi con accumuli importanti d'acqua fino a 100-150 litri al metro quadro. Non si escludono rischi e criticità in diverse zone interessate dall'allarme maltempo.

Al Sud, invece, tempo soleggiato con caldo anomalo e la colonnina di mercurio che sfiora anche i 30°. Tra martedì 8 e giovedì 10 ottobre sono previsti fenomeni temporaleschi intensi e rivelanti con il rischio di accumuli d'acqua fino a 100/150 litri al metro quadro e picchi di anche 250/300 litri verso la fascia prealpina. Previste conseguenti pesanti e gravi criticità con massima attenzione alle allerte comunicate dalla Protezione Civile per rischio idraulico e idrogeologico.

Il passaggio della prima perturbazione, la n.3 del mese, è previsto fino alla mattinata di mercoledì 9 ottobre e interesserà tutto il Paese. Nelle regioni del Sud i suoi effetti si faranno sentire con un marcato rinforzo dei venti meridionali responsabili di un aumento delle temperature al Sud e in Sicilia con picchi di anche 30 gradi.

Poi una brevissima tregua complice l'allontanamento della perturbazione verso i Balcani, ma da giovedì 10 ottobre le regioni del Nord saranno colpite da una nuova perturbazione, la seconda della settimana, associata agli effetti dell'ex uragano Kirk.

Le previsioni meteo di martedì 8 e mercoledì 9 ottobre 2024

Ma entriamo nel dettaglio con martedì 8 ottobre: cielo nuvoloso sin dalle prime ore del mattino al Nord e regioni del Centro con il rischio di temporali e piogge. Attenzione: rischio di nubifragi su zone alpine, prealpine e pianure adiacenti e in generale su Liguria, Toscana, Umbria, Lazio e Sardegna. Bel tempo con sole su Liguria, Toscana, Umbria, Lazio e Sardegna, su medio Adriatico, Sud e Sicilia. In serata previsto un peggioramento con il rischio di piogge anche su Marche, Abruzzo, Molise e Campania. In aumento le temperature massime con i valori che sfioreranno al Sud e Sicilia anche i 30°.

Mercoledì 9 ottobre tempo in miglioramento lungo tutto lo stivale con sole su coste dell’alto Adriatico, Emilia orientale, Romagna, regioni del Centro-Sud e in Sicilia. Al Nord nubi in addensamento e nel pomeriggio rischio di piogge e temporali su Alpi Marittime e Liguria, in estensione la sera alla Lombardia. Al Sud prosegue il caldo anomalo con le temperature comprese tra i 25-30°.

Che tempo farà i prossimi giorni? La tendenza meteo in Italia

Nella giornata di giovedì 10 ottobre è previsto l'arrivo di una nuova ed intensa perturbazione associata all'ex uragano Kirk declassato dalla categoria 4 ad 1. La traiettoria del ciclone extra-tropicale sta per sfiorare l'Europa Centro-Occidentale e di conseguenza anche l'Italia. I suoi effetti si faranno sentire con forti fenomeni temporaleschi nelle regioni del Nord e lungo il settore centrale tirrenico. Il rischio di piogge intense ed abbondanti è previsto in Lombardia, Liguria e Triveneto. Al Sud, invece, un nuovo rinforzo del vento farà schizzare le temperature con valori vicini ai 30°.

Da venerdì 11 ottobre con l'allontanarsi della perturbazione si delinea un miglioramento del clima con schiarite da Nord a Sud. In calo le temperature con valori più in linea con la media del periodo. Le previsioni meteo per il weekend sono all'insegna di un clima più stabile e tranquillo lungo tutto lo stivale.

Sabato 12 ottobre bel tempo con sole al Centro-Sud, mentre nuvole in aumento al Nord con il rischio di qualche residua piogge in Liguria e settori di confine tra Piemonte e Valle d'Aosta. Domenica 13 ottobre nuvole in buona parte d'Italia. Le temperature resteranno miti, con valori nella norma o leggermente al di sopra.