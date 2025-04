Meteo prossimi giorni: ondata di freddo in arrivo sull'Italia e colpo di coda dell'inverno?

Dopo giorni di bel tempo soleggiato con temperature di stampo primaverile cambia nuovamente lo scenario climatico complice l'arrivo di una massa d'aria gelida. Da domenica 6 aprile 2025, infatti, è previsto un vero e proprio colpo di coda dell'inverno con freddo e un calo delle temperature.

Meteo, ultime ore con l'alta pressione in Italia: sole e caldo

Il primo weekend di aprile è nel segno dell'alta pressione con clima stabile e soleggiato complice la presenza di un forte campo di alta pressione che ha fatto impennare le temperature. In particolare nelle regioni del Nord si registrano picchi di anche 23-24° anche se da domenica 6 aprile 2025 tutto è destinato a cambiare ancora con l'arrivo della prima perturbazione di aprile in movimento dal nord Europa verso i Balcani e il Mediterraneo centro-orientale.

Da domenica 6 aprile, infatti, si delinea l'arrivo di un'ondata di maltempo con piogge che interesseranno le regioni del Centro-Sud con freddo e un brusco calo delle temperature. Non solo da lunedì 7 aprile le temperature nelle regioni del Nord e adriatiche subiranno una drastica diminuzione anche di 10 gradi. L'inizio della settimana delinea il ritorno di un clima di stampo invernale in buona parte del Paese ad eccezione della Calabria e Isole maggiori. Si tratta però di una fase momentanea visto che a metà settimana si determinerà un rinforzo dell’alta pressione.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di domenica 6 aprile: schiarite su buona parte del Paese a cominciare dal Piemonte, Lombardia occidentale, versante tirrenico ed estremo Sud. Nuvole in aumento, con il rischio di piogge, tra Emilia orientale, Romagna e Marche. Nel primo pomeriggio le nuvole si estenderanno su tutta l'Italia con fenomeni temporaleschi intensi al Centro-Sud e in Sardegna. Torna anche la neve sull’Appennino centrale, con quote in calo fin verso i 1100-1200 metri. In brusco calo le temperature al Nord, regioni adriatiche, Toscana e Umbria.

Nella giornata di lunedì 7 aprile 2025 tempo in miglioramento su buona parte d'Italia, ma non si escludono annuvolamenti sparsi. Rischio di piogge e rovesci su bassa Calabria, Sicilia e Sardegna meridionale. In calo le temperature a Nord-Ovest, regioni centrali tirreniche, al Sud e Isole con valori ovunque al di sotto della media.

La tendenza meteo per la prossima settimana: che tempo farà?

Dopo il colpo di coda dell'inverno, atteso nelle prossime 48 ore in Italia, da metà settimana è previsto un rinforzo dell'alta pressione con il ritorno di condizioni climatiche di stampo primaverile. L'inverno prima si farà sentire quanto basta con temporali, piogge e un calo delle temperature che in alcune zone farà registrare anche un calo di 10 gradi. Durante i primi giorni della settimana le temperature all’alba si potranno avvicinare localmente allo zero al Nord e nelle aree interne di pianura del Centro, mentre durante il giorno i valori non supereranno i 10-12°.

Sole in molte parti e freddo, anche se nella giornata di martedì 8 aprile non si escludono nuvole tra l’Abruzzo, il Molise e il basso Lazio, nelle aree interne del Sud e sulle. La tendenza per la seconda parte della settimana delinea il ritorno di una fase stabile grazie alla rimonta dell’alta pressione. L’afflusso di aria più mite favorirà anche un rialzo progressivo delle temperature e il ritorno ad un clima primaverile.