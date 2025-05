Meteo, primo weekend di maggio con il sole?

Clima soleggiato in Italia in vista del primo fine settimana di maggio che si preannuncia caldo con temperature di stampo primaverile e picchi di anche 30° al Sud. Scopriamo le previsione meteo.

Meteo, primo weekend di maggio: caldo estivo e temperature intorno ai 30° in Italia

L'Italia è alle prese con la prima ondata di calore complice la presenza dell'anticiclone che da giorni sta garantendo un clima soleggiato da Nord a Sud. In aumento anche le temperature che fanno registrare, lungo tutto lo stivale, valori anomali per il periodo con valori compresi tra i 25-27° e picchi di anche 30° al Sud e Isole. Anche in vista del primo weekend di maggio le previsioni meteo delineano un clima caldo di stampo estivo, mentre tutto è destinato a cambiare nella notte tra domenica 4 maggio e lunedì 5 maggio complice l'arrivo della prima perturbazione del mese che riporterà piogge e maltempo dapprima nelle regioni del Nord e poi nel resto del Paese. In particolare da lunedì la fase perturbata si farà sentire nelle regioni del Centro-Nord per poi interessare, anche se solo marginalmente, le regioni del Sud.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di venerdì 2 maggio 2025: bel tempo soleggiato in tutta Italia con il rischio di qualche annuvolamento su Alto Adige e Calabria. Nel pomeriggio non si escludono nuvole anche nelle zone di montagna lungo le Alpi orientali con il rischio di sporadiche piogge tra Veneto e Friuli. Stabili le temperature o in alcune zone in crescita con valori intorno ai 25° e picchi di 29-30° nelle aree interne di pianura e di valle. Anche sabato 3 maggio 2025 sarà nel segno del caldo con sole e temperature tipicamente estive che sfioreranno i 27-28°.

Meteo, la tendenza meteo in Italia: dopo il caldo tornano le piogge?

Dopo la prima ondata di calore dell'estate, tutto è destinato a cambiare da domenica 4 maggio con l'arrivo della prima perturbazione del mese. In arrivo una fase meteorologica decisamente più dinamica, fresca e instabile complice il passaggio della perturbazione n.1 di maggio in risalita dal Nord Africa e diretta verso il Centro-Sud, mentre la seconda perturbazione in discesa dall’Europa settentrionale sarà diretta verso il Nord Italia. Al via una fase perturbata con piogge e temporali che interesseranno le Alpi, Prealpi, ma anche la Sardegna, le regioni centrali tirreniche, Umbria e Campania e successivamente anche il resto del Settentrione e del Meridione. Non si esclude il rischio di fenomeni temporaleschi intensi come nubifragi e possibili criticità.

Intorno a metà settimana è previsto l'arrivo di una massa d’aria ulteriormente più fresca fino al cuore del mar Mediterraneo accompagnata da ulteriori impulsi instabili che determineranno un clima instabile e variabile lungo tutto lo stivale. Piogge e temporali al Sud, Sicilia compresa, con un abbassamento delle temperature. Lo sbalzo termico tra sabato 2 e giovedì 8 maggio sarà importante, visto che si passerà dai 30° a valori intorno ai 15° al di sotto della media stagionale.