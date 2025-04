Meteo, le previsioni del weekend di Pasqua e Pasquetta: torna il maltempo con piogge e temporali

La Pasqua e Pasquetta 2025 è all'insegna del maltempo. Le previsioni meteo dei prossimi giorni delineano il passaggio di una serie di perturbazioni atlantiche lungo tutto lo stivale con fenomeni temporaleschi anche intensi e nuove possibili allerte meteo.

Maltempo in Italia: tornano le piogge da Nord a Sud, Pasqua e Pasquetta ancora incerti

Una nuova perturbazione, denominata tempesta Hans, è in transito in Italia tra mercoledì 16 e giovedì 17 aprile con piogge e temporali che interesseranno buona parte del Paese. In particolare sono previste piogge abbondanti e possibili criticità soprattutto al Nord, in Sardegna e nelle regioni tirreniche. È alto il rischio di piogge e temporali abbondanti dai 200 ai 300 millimetri d’acqua senza considerare anche possibili accumuli di oltre 2 metri di neve fresca sulle zone alpine a quote elevate.

Nella giornata di Venerdì Santo, 18 aprile, è previsto un miglioramento del clima anche se nelle regioni di Nord-Est e centrali persiste ancora una certa instabilità. La tendenza meteo per il weekend di Pasqua e Pasquetta è ancora incerta, ma lo scenario più probabile delinea un clima più stabile ma sempre con il rischio di piogge e temporali.

Entriamo nel dettaglio con le previsioni di mercoledì 16 aprile 2025: nuvole lungo tutto lo stivale con il rischio di temporali in tutte le regioni. In particolare tra le regioni più a rischio ci sono quelle del Nord Italia, ma anche Toscana, Lazio e Campania dove peraltro è stata diramata una duplice allerta meteo arancione e gialla. Torna la neve sulle zone alpine oltre 1600-2000 metri. Le temperature si mantengono miti con valori ben superiori alla media nelle regioni del Centro-Sud con picchi di anche 25°.

Nella giornata di giovedì 17 aprile nuvole e piogge in buona parte del Paese con fenomeni temporaleschi intensi ed abbondanti al Nord, Nord-Ovest e sulle Prealpi Orientali. Non si escludono piogge anche al Centro-Sud, ma dalla serata è previstio un miglioramento. Ancora neve oltre i 1600-2000 metri sulle Alpi centro-occidentali. In calo le temperature massime.

Meteo, che tempo farà nel weekend di Pasqua e Pasquetta 2025?

Da Venerdì Santo, 18 aprile 2025, la perturbazione in transito in Italia comincerà ad indebolirsi lasciando spazio al rigonfiamento di un promontorio di alta pressione. Previsto un miglioramento generale del tempo da Nord a Sud con schiarite in particolare nelle zone di Nord-Ovest e Isole, mentre a Nord-Est e nel resto del Centro-Sud alternanza di nuvole e piogge. In calo le temperature nei valori minimi, mentre le massime in aumento.

Nella giornata di sabato 19 aprile 2025 l’alta pressione garantirà condizioni di stabilità sull’alto Adriatico e al Centro-Sud, ma non si esclude il rischio di nuvole tra Toscana, Umbria, Lazio e Campania. Intanto una nuova perturbazione è in arrivo sull'Italia, in particolare sulla Liguria centro-occidentale, sul Piemonte e lungo le Prealpi con il rischio di piogge.

Nel giorno della domenica di Pasqua la tendenza meteo delinea ancora maltempo nelle zone di Nord-Est, Toscana e Sardegna, ma in serata le piogge raggiungeranno anche Umbria e alto Lazio. Temporali anche nelle zone di Nord-Ovest, mentre al Centro-Sud clima asciutto e soleggiato complice la presenza del vento di Scirocco che garantirà anche un aumento delle temperature.

Che tempo farà nel lunedì di Pasquetta 2025? La tendenza meteo è ancora incerta, anche se non si esclude l'arrivo di circolazione depressionaria con nuvole piogge dirette verso la Sardegna, Toscana, Appennino centrale, Umbria, Lazio, Campania e ovest della Sicilia. Possibile calo delle temperature nel settore tirrenico. Naturalmente si tratta di indicazioni ancora da confermare pertanto vi invitiamo a seguirci i prossimi aggiornamenti.