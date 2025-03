Meteo, previsioni: maltempo in arrivo prima del fine settimana?

Prosegue l'ondata di calore in Italia complice la permanenza dell'anticiclone: clima stabile e soleggiato lungo tutto lo stivale con un clima tipicamente primaverile e temperature di gran lunga superiori alla norma. Ma che tempo farà nel fine settimana?

Meteo, l'alta pressione non demorde ma tutto cambia nel weekend

L'alta pressione si conferma ancora l'indiscussa protagonista in Italia che sta vivendo una sorta di primavera anticipata con sole, caldo e temperature davvero estive. Tutto è destinato a cambiare da venerdì 7 marzo con l'arrivo della perturbazione n.2 di marzo che riporterà piogge e temporali con un drastico indebolimento dell'anticiclone. Maltempo nelle regioni del Sud e Isole, mentre le regioni del Nord non saranno coinvolte ad eccezione di qualche nebbia e nuvole. Nella giornata di sabato ancora clima instabile al Sud e Sicilia, mentre alternanza di nuvole e cieli sereni al Centro-Nord. Da domenica peggiora tutto per l'arrivo della perturbazione n.3 del mese con fenomeni temporaleschi violenti ed intensi.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di giovedì 6 marzo: cielo nuvoloso in Sardegna e Sicilia dove non si escludono piogge e temporali nelle prime ore del pomeriggio. Bel tempo nel resto del Paese con qualche possibile velatura al Nord-Ovest e banchi di nebbia nelle prime ore del mattino sulle coste dell’Emilia Romagna.

Stabili le temperature con valori che nel pomeriggio sfioreranno anche i 18-20°. Venerdì 7 marzo piogge e temporali in Sicilia e Calabria complice l'arrivo della perturbazione n.2 del mese che stravolgerà la situazione meteo. Nuvole in aumento al Sud e regioni centrali, mentre cielo sereno o poco nuvolo al Nord. In aumento le temperature minime, mentre stabili le massime.

Che tempo farà nel secondo weekend di marzo?

La tendenza meteo per il fine settimana delinea uno indebolimento dell'alta pressione da Nord a Sud. Dopo un primo parziale e temporaneo indebolimento dell’alta pressione sulle regioni meridionali, una vasta circolazione depressionaria interesserà tutto il Paese all’inizio con un peggioramento e un parziale ridimensionamento delle temperature. Nella giornata di sabato 8 marzo nuvolosità variabile lungo tutto lo stivale con il rischio di piogge nel Nord-Est della Sardegna, zone interne della Sicilia e la Calabria. Le temperature resteranno valori miti con valori ben superiori alla media.

Domenica 9 marzo bel tempo con sole al Sud e in Sicilia, mentre nuvole saranno in aumento in Sardegna e al Centro-Nord. Nel pomeriggio piogge e temporali nelle zone di Nord-Ovest destinate ad estendersi fino al Veneto, Emilia e Toscana. Non si escludono fenomeni temporaleschi anche intensi ed abbondanti in Liguria e Piemonte, mentre la quota neve nei settori alpini si conferma sopra i 1500 metri.

In calo l temperature massime in calo al Nord-Ovest e in aumento al Centro-Sud. Da lunedì 10 marzo tempo in peggioramento quasi ovunque con temporali e rovesci nelle zone di Nord-Est, ma anche Lombardia, Triveneto, Levante ligure, Appennino emiliano e Toscana dove non si escludono fenomeni forti e abbondanti con possibili criticità. Da martedì 11 marzo la perturbazione si allontanerà diretta verso i Balcani, ma le previsioni meteo delineano per l'Italia una condizione climatica ancora perturbata. Come sempre per conferme e aggiornamenti vi invitiamo a seguirci nei prossimi giorni.