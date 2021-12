Le previsioni meteo per le festività natalizie segnano una vera e propria inversione di marcia. Dopo la perturbazione che nel giorno di Natale ha colpito buona parte dell'Italia, le condizioni climatiche non migliorano nemmeno nel giorno di Santo Stefano con il maltempo che ha colpito il centro Italia e il sud con piogge intense in Sardegna e Campania. Ma come saranno le previsioni meteo per la settimana che precede il Capodanno?

Meteo dopo Natale: l'arrivo di tiepidi correnti occidentali

E' ufficialmente partito il countdown per il Capodanno 2021 che si preannuncia accompagnato da un clima mite. Dopo il maltempo che ha colpito l'Italia nel giorno del Santo Natale, le previsioni meteo per l'ultima settimana del 2021 segnalano l'arrivo di tiepide correnti occidentali che renderanno il clima insolitamente mite considerando il periodo. Gli ultimi giorni del 2021 saranno all'insegna di un clima sereno con temperature in netto rialzo di anche 10 gradi rispetto agli standard. Basti pensare che lo zero termico si registrerà solo vicino ai ai 4000 metri.

Nella giornata di lunedì 27 dicembre 2021, le previsioni meteo segnalano un cielo nuvoloso con piogge sparse previste nelle zone del nord-Ovest, ma anche in Toscana, Umbria, Sardegna, Puglia e Calabria. La neve, invece, è prevista solo nelle zone alpine al di sopra dei 1200-1300 metri. Anche la giornata di martedì 28 dicembre 2021 è all'insegna del maltempo con piogge previste nelle regioni del Sud, mentre nel resto dell'Italia si prevede tempo nuvoloso. Possibili piogge di intensità debole anche in Puglia, Basilicata, Campania, Calabria e Sicilia, mentre in Valle d'Aosta si segnalano pioggia e neve oltre i 1.200 e i 1.400 metri d'altezza.

Meteo Capodanno: dopo il maltempo di Natale arriva l'anticiclone africano

Nuvole e piogge anche per la giornata di mercoledì 29 dicembre 2021. Se le nuvole la faranno da padrone in buona parte dello stivale, in alcune regioni del Sud sono previste piogge sparse. Non solo, una perturbazione proveniente dall'Europa interesserà l'arco alpino con piogge previste in Valle d'Aosta e Piemonte, mentre la neve si poserà solo sopra i 2.000 metri. Temperature in rialzo con valore superiori rispetto alla media stagionale. Per giovedì 30 dicembre 2021, invece, previsto un tempo in miglioramento in buona parte del Paese complice l'arrivo di un potente anticiclone africano che porterà bel tempo, schiarite e temperature ancora in rialzo.

L'anticiclone africano è previsto proprio per venerdì 31 dicembre 2021, la giornata di Capodanno, che si preannuncia all'insegna del bel tempo in tutta Italia, ma anche nei primi giorni del 2022. Temperature in aumento in tutto lo stivale con la colonnina di mercurio che segnerà sulle Alpi 10-15 gradi al di sopra della media stagionale. Che dire un buon inizio d'anno per un 2022 che sembra iniziare col 'meteo' giusto!