Meteo, Natale 2021 con il maltempo: ecco dove

Maltempo in arrivo per il Natale? Le previsioni meteo non sono incoraggianti per sabato 25 dicembre 2021, il giorno del Santo Natale. Dopo diversi giorni di calma meteorologica che ha portato il sole su buona parte dell'Italia con temperature in rialzo, nei prossimi giorni proprio in concomitanza con il Natale è previsto un progressivo cambio della circolazione atmosferica.

Meteo Natale 2021: maltempo e pioggia in arrivo

Si preannuncia un Natale col maltempo in buona parte d'Italia. Da giovedì 23 dicembre 2021 si registra l'arrivo di un umido flusso atlantico che comporterà nei prossimi giorni l'arrivo di una serie di veloci perturbazioni su tutto il Paese. Per il giorno del Santo Natale e delle festività natalizie si prevede il ritorno della pioggia in diverse Regioni con nevicate isolate solo sulle zone delle Alpi.

La prima perturbazione è pre-annunciata nella notte tra la Vigilia e il giorno del Natale, mentre la seconda per il giorno di Santo Stefano. Nei prossimi giorni previsto un ulteriore aumento della temperature, in particolare nelle regioni del Centro Sud, dove si registrerà un clima più autunnale che invernale. Ma come sarà il giorno di Natale? Per il 25 dicembre 2021, le previsioni meteo segnalano per le regioni centro-settentrionali, Campania e Sardegna cielo nuvoloso, mentre possibili schiarite sono attese nelle regioni adriatiche, Piemonte e Valle d’Aosta. Sole e temperature autunnali nelle regioni del Sud tra cui la Sicilia e Sardegna.

Meteo, feste di Natale: pioggia e rovesci

Le festività natalizie saranno all'insegna del maltempo. Piogge e rovesci previsti in larga parte dell'Italia; a cominciare da Levante ligure, Toscana settentrionale, Appennino settentrionale. Non solo, rovesci anche in Sardegna, Toscana e Lazio, mentre piogge diffuse sono segnalate Emilia Romagna, Lombardia sud-orientale, pianura veneta e Friuli Venezia Giulia. La situazione tenderà a peggiorare anche nelle Marche ed Abruzzo dove sono previste piogge, seppur di intensità più debole.

Le temperature sono in rialzo in tutte le Regioni. La colonnina di mercurio segnerà valori molto più alti della norma con un Natale che non sarà affatto "bianco"! Infine i venti: saranno deboli al Nord, moderati nelle regioni meridionali e quelle del Centro-Sud.