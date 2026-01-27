Meteo, piogge, neve e forti venti in Italia per il passaggio di perturbazioni. Le previsioni di fine gennaio

L'Italia si ritrova a fare i conti una serie di piovose perturbazioni atlantiche negli ultimi giorni di gennaio 2026. Da oggi fino a sabato 31 gennaio ne sono previste ben quattro che porteranno piogge, venti forti e nevicate.

Meteo, piogge intense e nevicate abbondanti in Italia

Clima perturbato e turbolento nell'ultima settimana di gennaio 2026 segnata dal passaggio di una serie di perturbazioni che interesseranno tutta Italia. Piogge, forti venti ma anche nevicate abbondanti lungo tutto lo stivale con una nuova ondata di maltempo intensa.

La perturbazione n.11 del mese è in arrivo tra la sera di oggi, 27 gennaio, e domani e colpirà gran parte del Paese con fenomeni temporaleschi intensi, nevicate significative in montagna al Nord e fortissime raffiche di vento al Centro-Sud.

Tra mercoledì 28 e sabato 31 gennaio 2026 è previsto il passaggio di altre 3 perturbazioni che saranno dirette principalmente verso il Sud e Isole lasciando al di fuori il Nord. Dal punto di vista termico non è previsto l'arrivo di una massa d'aria gelida con le temperature che resteranno nella media.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di oggi, martedì 27 gennaio 2026: giornata climaticamente tranquilla con cieli sereni e parzialmente nuvolosi. Nebbie nelle prime ore del mattino in Pianura Padana e nelle valli interne delle regioni centrali. Dal pomeriggio nuvole in aumento tra Nord-Ovest, Toscana e Sardegna dove non si escludono piogge in serata con nevicate al Nord-Ovest fino a 500–600 metri.

Le temperature: massime in calo al Nord, in aumento sulle Isole, senza grandi variazioni nel resto del Paese.

Mercoledì 28 gennaio 2026 maltempo diffuso su gran parte d'Italia con piogge intense ed abbondanti nelle regioni del Nord e tirreniche con accumuli fino a 100 millimetri. Non si escludono piogge e temporali anche su Toscana, Lazio, Campania e Sardegna.

Nevicate su Alpi e Prealpi oltre gli 800 metri, ma la neve potrebbe localmente arrivare dai 500 metri fino a 300-400 metri sul basso Piemonte. Da segnalare anche forti venti di burrasca al Centro-Sud con il rischio di mareggiate lungo le coste.

Meteo, la tendenza in vista del weekend: che tempo farà in Italia?

Le previsioni meteo delineano per tutta la settimana il dominio di correnti atlantiche perturbate accompagnate da perturbazioni cariche di precipitazioni. Si delinea una fine di gennaio climaticamente turbolenta ed instabile segnata dal maltempo diffuso con piogge e temporali insistenti, nevicate e forti venti.

Nella giornata di giovedì 29 gennaio 2026 è previsto l'arrivo della perturbazione n.12 del mese diretta verso le regioni del Centro-Sud, mentre resta escluso il resto del Nord Italia. Neve lungo l’Appennino centrale oltre gli 800-1200 metri, a quote più altre sui rilievi del Sud e delle due Isole maggiori.

Con l'arrivo della perturbazione sono previsti anche forti venti di burrasca con raffiche che potrebbero sfiorare gli 80/90 km/h al Sud e Isole.

Ancora incerta la tendenza meteo in vista di venerdì 30 gennaio 2026 e di tutto il weekend anche se non si esclude la presenza di sistemi nuvolosi instabili lungo tutto lo stivale. Dal punto di vista termico non è prevista un'irruzione fredda con temperature nella norma al Nord e leggermente al di sopra sulle regioni centro-meridionali.