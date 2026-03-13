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Meteo, scatta l'allerta gialla per maltempo e criticità il 14 marzo 2026 in Italia: le zone a rischio

Nuovo bollettino di allerta meteo gialla il 14 marzo 2026 in Italia per piogge e criticità: tutte le zone interessate.
Clima13 Marzo 2026 - ore 19:25 - Redatto da Meteo.it
Clima13 Marzo 2026 - ore 19:25 - Redatto da Meteo.it

Il Dipartimento della Protezione Civile ha diffuso per la giornata di domani, sabato 14 marzo 2026, un bollettino di allerta meteo gialla per rischio temporali e criticità in Italia. Ecco tutte le regioni coinvolte.

Maltempo in Italia: allerta meteo gialla per piogge il 14 marzo 2026

L'Italia si ritrova a fare i conti con una nuova ondata di maltempo con piogge e temporali diffusi per via del transito di una doppia perturbazione. Negli ultimi giorni, infatti, il maltempo è tornato a farsi sentire con fenomeni temporaleschi intensi.

Anche in vista di sabato 14 marzo 2026 scatta l'allerta meteo gialla per rischio piogge e temporali in Italia. Nel dettaglio il Dipartimento della Protezione Civile ha comunicato il bollettino di allerta meteo gialla per piogge il 14 marzo 2026 in Liguria e nelle seguenti zone:

Bacini Liguri Marittimi di Centro, Bacini Liguri Marittimi di Levante, Bacini Liguri Padani di Levante, Bacini Liguri Padani di Ponente, Bacini Liguri Marittimi di Ponente.

Allerta gialla per criticità il 14 marzo 2026: dove scatta l'allerta meteo

Non solo, sempre per sabato 14 marzo 2026 il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato un bollettino di allerta meteo gialla per rischio idraulico in Italia. Il rischio idraulico indica la probabilità che, il superamento dei livelli critici nei corsi d'acqua principali come fiumi e/o torrenti, provochi alluvioni, inondazioni ed esondazioni, causando danni a persone, beni e ambiente. Si distingue dal rischio idrogeologico perché riguarda principalmente la gestione delle piene fluviali e arginali.

L'allerta meteo gialla per rischio idraulico è stata emessa per il 14 marzo 2026 solo in Lombardia nelle zone: Nodo Idraulico di Milano.

Infine da non sottovalutare è anche lo stato di allerta meteo gialla per rischio idrogeologico diramata dalla Protezione Civile il giorno 14 marzo 2026 nelle seguenti regioni e zone:

  • Emilia Romagna: Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense;
  • Liguria: Bacini Liguri Marittimi di Centro, Bacini Liguri Padani di Ponente, Bacini Liguri Marittimi di Ponente;
  • Lombardia: Lario e Prealpi occidentali, Laghi e Prealpi Varesine, Nodo Idraulico di Milano, Bassa pianura occidentale, Appennino pavese;
  • Piemonte: Belbo e Bormida, Scrivia, Pianura settentrionale.
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Ultimo aggiornamento Venerdì 13 Marzo ore 20:36

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