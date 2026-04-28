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Maltempo a Milano: allerta gialla per temporali il 28 aprile

Allerta gialla per temporali a Milano: l’avviso della Regione Lombardia sarà valido dalla mezzanotte del 27 aprile fino alle 14 del 28 aprile, con attenzione al nodo idraulico cittadino.
Clima28 Aprile 2026 - ore 09:25 - Redatto da Meteo.it
Clima28 Aprile 2026 - ore 09:25 - Redatto da Meteo.it

Il Centro Monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia ha emesso un’allerta meteo gialla per rischio temporali su Milano. L’avviso entrerà in vigore dalla mezzanotte di lunedì 27 aprile e resterà valido fino alle 14.00 di martedì 28 aprile. L’allerta riguarda in particolare il nodo idraulico cittadino, con attenzione alle possibili criticità legate al maltempo e all’intensificazione di fenomeni temporaleschi.

Allerta gialla per temporali a Milano per il 28 aprile

Le autorità invitano i cittadini all’attenzione, soprattutto nelle zone considerate più esposte. Tra queste rientrano le aree vicine ai corsi d’acqua e i sottopassi, dove in caso di piogge intense potrebbe aumentare il rischio di allagamenti.

Particolare prudenza è raccomandata anche a chi svolge attività all’aperto. I temporali potrebbero infatti intensificarsi nel corso dell’allerta, rendendo necessario adottare comportamenti prudenti ed evitare situazioni potenzialmente rischiose.

Protezione Civile attiva per monitorare la situazione

Per tutta la durata dell’allerta meteo, il Centro operativo comunale della Protezione civile del Comune di Milano resterà attivo. L’obiettivo è seguire l’evoluzione della situazione meteorologica e coordinare eventuali interventi sul territorio in caso di necessità.

I cittadini sono invitati a consultare gli aggiornamenti ufficiali e a utilizzare i canali messi a disposizione dalla Protezione civile comunale.

Come ricevere aggiornamenti in tempo reale

Per restare informati sull’evoluzione dell’allerta, è possibile registrarsi al sistema di avviso della Protezione civile del Comune di Milano. Sono inoltre disponibili applicazioni gratuite per dispositivi iOS e Android, utili per ricevere notifiche, aggiornamenti e indicazioni operative in caso di emergenza.

L’invito delle autorità è quello di seguire con attenzione le comunicazioni ufficiali fino alla conclusione dell’allerta, prevista per le 14.00 di martedì 28 aprile

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Ultimo aggiornamento Martedì 28 Aprile ore 12:38

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