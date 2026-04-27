Meteo Italia: da martedì stop alta pressione, tornano piogge e temporali. Le previsioni

Al via una settimana climaticamente instabile e variabile in Italia dopo un weekend segnato dall'anticiclone e da un caldo tipicamente estivo. Ecco le previsioni meteo dei prossimi giorni.

Meteo, torna il maltempo in Italia dopo il domino dell'alta pressione

L'Italia deve fare i conti con una serie di sbalzi termici: dopo il caldo anomalo degli ultimi giorni legato alla presenza dell'alta pressione da martedì 28 aprile tornano piogge e rovesci.

L'alta pressione, infatti, tenderà ad indebolirsi da domani nelle regioni del Nord interessate dal passaggio della perturbazione n.4 del mese che riporterà maltempo diffuso. Nei prossimi giorni l'effetto della perturbazione si farà sentire anche nelle regioni del Sud e nelle Isole, tra mercoledì e venerdì, con un clima instabile e variabile e un calo delle temperature.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di oggi, lunedì 27 aprile 2026: clima stabile e soleggiato con qualche velatura passeggera sulle regioni del Centro-Nord dove non si esclude il rischio di brevi ed isolati rovesci su Alpi occidentali piemontesi, Dolomiti e settori appenninici dell’Emilia, dell’Abruzzo e della Lucania. Stabili le temperature massime con valori di gran lunga superiori alla media e picchi di 26-27°.

Martedì 28 aprile 2026 ancora bel tempo soleggiato al Centro-Sud, mentre nuvole sulle regioni del Nord dove si farà sentire il transito della perturbazione n.4 di aprile con fenomeni temporaleschi intensi e diffusi lungo Alpi e Prealpi, in Piemonte e nella fascia pedemontana lombarda. In calo le temperature massime nelle zone colpite dal maltempo, mentre al Sud valori compresi tra i 21-26°.

Meteo, la tendenza della seconda parte della settimana in Italia

Le previsioni meteo delineano il cedimento del campo di alta pressione sull'Italia con l'arrivo di un clima instabile e variabile segnato dal passaggio di due perturbazioni.

La perturbazione n.4 di origine nord atlantica da martedì 28 aprile si farà sentire dapprima sulle regioni del Nord per poi scivolare verso le regioni del Centro-Sud. Ancora incerto il tragitto della seconda perturbazione in risalita dal Nord Africa e diretta per lo più sulle Isole maggiori e l’estremo Sud venerdì.

Dal punto di vista termico è previsto un primo calo dei valori tra martedì 28 e mercoledì 29 aprile in gran parte del Paese, mentre tra giovedì 30 aprile e venerdì 1 maggio si profila l'arrivo di una massa d'aria più fredda che farà scendere le temperature di anche 8/10° rispetto ai valori di inizio settimana.

Mercoledì 29 aprile clima instabile sulle regioni del Nord dove sono previsti fenomeni temporaleschi intensi e diffusi su Piemonte, Lombardia e nell’Appennino centro-settentrionale. Tempo instabile anche in Sardegna, mentre clima stabile al Centro-Sud e in prevalenza sereno al Sud e Sicilia.

Giovedì 30 aprile nuvole a Nord-Ovest e regioni del Centro, ma senza il rischio di piogge. Dal pomeriggio è possibile un peggioramento delle condizioni con il ritorno del maltempo su Alpi, Prealpi e lungo l’Appennino centro-meridionale, nel medio e basso versante adriatico e in Sardegna. Migliora, invece, in pianura al Nord e sull’alto Adriatico, all’estremo Sud e in Sicilia. Temperature in calo ovunque.