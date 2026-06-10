Meteo, peggiora il tempo in diverse regioni: possibili forti temporali. Le previsioni

Gli effetti della perturbazione n.3 di giugno 2026 continuano a farsi sentire in gran parte delle regioni del Nord colpite da una forte ondata di piogge e temporali con fenomeni intensi. Al Centro-Sud clima in peggioramento da domani.

Meteo, maltempo in Italia e temperature in calo

In diverse regioni d'Italia torna il maltempo con fenomeni temporaleschi diffusi e forti, in particolare al Nord per il passaggio della perturbazione n.3 di giugno. Nella giornata di oggi, mercoledì 10 giugno 2026, sono possibili piogge e rovesci in gran parte della regioni settentrionali con fenomeni intensi e diffusi e il rischio di grandinate.

Nelle prossime ore la perturbazione 3 del mese, in allontanamento verso i Balcani, interesserà le regioni del versante adriatico e in parte anche quelle del Centro-Sud dove non si escludono temporali e un diffuso calo delle temperature.

Da venerdì 12 giugno 2026 una massa d'aria più fresca interesserà gran parte del Paese facendo crollare le temperature con valori anche al di sotto della media in diverse regioni. Attenzione: si tratta di una fase momentanea, visto che nel weekend si delinea la rimonta dell'alta pressione con il ritorno del sole e temperature in crescita da Nord a Sud.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di oggi, mercoledì 10 giugno 2026: clima stabile con qualche nuvola su Emilia Romagna, Liguria, regioni del Centro-Sud e Isole. Nuvole in aumento lungo l'Appennino con il rischio di temporali nel pomeriggio sui rilievi della Calabria e tra Basilicata e Puglia centrale.

Cielo nuvoloso al Nord con il rischio di rovesci e temporali nelle aree alpine e prealpine centro orientali, ma anche sulle pianure di Piemonte, Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Clima caldo in Emilia Romagna e regioni del Centro-Sud con temperature in aumento e picchi fino a 33-34°. Calano, invece, le temperature nel resto del Nord con valori sotto la media.

Giovedì 11 giugno 2026 clima instabile e variabile nelle aree interne del Centro, Marche, Abruzzo, Molise, Puglia centro-settentrionale e Basilicata con il rischio da metà giornata di rovesci e temporali sparsi.

Piogge, invece, sin dalle prime ore del mattino su Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna dove è previsto un miglioramento dal pomeriggio. Bel tempo soleggiato nel resto del Paese. Dal punto di vista termico calano le temperature in Veneto, Emilia Romagna, regioni del Centro e Sardegna, mentre ancora caldo al Sud e Sicilia.

Meteo, la tendenza in vista del weekend in Italia

Le previsioni meteo delineano per la seconda parte della settimana una stabilizzazione delle condizioni meteorologiche grazie al rinforzo dell’alta pressione. Non si escludono ultime piogge legate all'allontanamento della perturbazione n.3 del mese diretta verso i Balcani con fenomeni temporaleschi in particolare nelle regioni del Sud.

Nella giornata di venerdì 12 giugno 2026, infatti, nuvole sparse con piogge e rovesci su Puglia, Basilicata e Calabria. Nuvole anche sulle Alpi centro orientali e parte delle Venezie, ma senza piogge. Nel resto d'Italia torna il bel tempo con sole e qualche temporaneo annuvolamento solo nelle ore pomeridiane. In calo le temperature su Abruzzo, Molise, Sud e Sicilia, mentre stabili nel resto del Paese con valori compresi tra i 25-30°.

Sabato 13 giugno 2026 sole diffuso in tutto il Paese con il rischio di annuvolamenti sulle Alpi orientali e zone montuose dove, non si escludono, brevi ed isolati temporali nelle ore pomeridiane. Dal punto di vista termico temperature in aumento con picchi di 30-32 al Nord, regioni centrali tirreniche e Sardegna, mentre stabili tra Sud e Sicilia.