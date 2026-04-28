Meteo: oggi (28 aprile) l'alta pressione cede al Nord! Caldo anomalo al Sud

Si conferma un lento indebolimento dell’alta pressione a iniziare dalle regioni settentrionali, raggiunte dall’avanguardia instabile di una perturbazione nord atlantica (la n. 4 del mese), con effetti concentrati per lo più tra Alpi e Piemonte. Primi lievi cali termici in queste aree mentre altrove prosegue il caldo anomalo, destinato però a ridimensionarsi temporaneamente un po’ dappertutto entro venerdì 1° maggio.

La perturbazione, infatti, scivolerà lentamente lungo la Penisola tra mercoledì e venerdì, con effetti ancora incerti in termini di precipitazioni, ma comunque seguita da una intensa e fresca ventilazione di Grecale/Tramontana, che investirà prima l’alto Adriatico e poi il Centro-Sud. Ne conseguirà un calo diffuso delle temperature, più sensibile, con ribassi anche di una decina di gradi, nelle regioni orientali, le più esposte a questo raffreddamento.

Le correnti alle spalle del fronte diverranno comunque asciutte con ripristino già per il 1° maggio di un tempo prevalentemente soleggiato e pochi residui episodi di instabilità sulla Sicilia. Nel fine settimana del 2-3 maggio si profila di nuovo un rinforzo dell’alta pressione e un rialzo generale delle temperature.

Le previsioni meteo per oggi, martedì 28 aprile

Al Centro-Sud prevalenza di tempo soleggiato, salvo temporanei addensamenti cumuliformi attorno ai rilievi durante il pomeriggio. Al Nord nuvolosità in aumento con le ultime ampie schiarite tra Liguria ed Emilia Romagna. Tempo instabile con alcune precipitazioni, anche temporalesche, più probabili lungo Alpi e Prealpi, in Piemonte e sulla Lombardia occidentale.

Temperature massime in leggera flessione nelle aree più instabili del Nord; valori generalmente compresi tra 20 e 25 gradi, con punte fino ai 26-27 nelle aree interne peninsulari e sulle Isole maggiori. Venti di Scirocco in moderato rinforzo intorno alla Sardegna e nel canale di Sicilia, con mari localmente mossi.

Le previsioni meteo per mercoledì 29 aprile

Tempo ancora soleggiato al Centro-Sud, ma con tendenza ad un aumento irregolare delle nubi sulle Isole, associate a locali rovesci sulla Sardegna. Nuvolosità variabile al Nord, con spazi di sole a tratti anche ampi tra Liguria ed Emilia Romagna. Fino al tardo pomeriggio l’instabilità atmosferica e il rischio di rovesci o temporali si limiterà al Piemonte, alle zone alpine e prealpine e alla dorsale appenninica settentrionale. In serata e nella notte tendenza ad un’estensione molto irregolare dei fenomeni anche alla valle padana.

Temperature massime in calo al Nordest, stazionarie nel resto del Paese. Venti: dalla sera marcato rinforzo della Bora sull’alto Adriatico, da est sulla valle padana; moderati di Scirocco nei canali delle Isole.