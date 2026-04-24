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Meteo Italia: sole ovunque e temperature in forte aumento. Le previsioni

L'alta pressione torna protagonista in Italia con sole e temperature in crescita da Nord a Sud. Scopriamo le previsioni del weekend.
Clima24 Aprile 2026 - ore 12:07 - Redatto da Meteo.it
Clima24 Aprile 2026 - ore 12:07 - Redatto da Meteo.it

Dopo una settimana segnata dal passaggio di correnti fresche ed instabili, il clima torna a farsi mite e soleggiato in tutta Italia grazie alla rimonta dell'alta pressione. Sole e temperature in crescita per tutto il weekend del 25 aprile, mentre dall'inizio della prossima settimana tornano condizioni più instabili.

Meteo Italia, l'alta pressione torna protagonista

Torna il sole e il bel tempo in Italia complice la rimonta dell'alta pressione che garantirà un fine settimana all'insegna di un clima mite con temperature in crescita ovunque. Un weekend di stampo quasi estivo in tutto il Paese con temperature miti e valori di gran lunga superiori alla media del periodo con picchi di anche 28° tra regioni del Nord, tirreniche e isole maggiori.

Tutto cambia all'inizio della prossima settimana con il primo indebolimento dell'anticiclone previsto da lunedì 27 aprile con il ritorno di un clima instabile e variabile. Ancora incerta l'evoluzione successiva, ma è probabile che si andrà incontro a una nuova fase di tempo decisamente variabile con il rischio di piogge e un calo delle temperature.

Entriamo nel dettaglio con le previsioni di oggi, venerdì 24 aprile 2026: bel tempo stabile e soleggiato da Nord a Sud. Qualche temporaneo annuvolamento solo su Appennino meridionale e rilievi della Sicilia. Dal punto di vista termico crescono ovunque le temperature con valori che sfiorano i 24-26° al Nord, regioni centrali e Isole. Nel resto del Paese temperature più contenute con valori al di sotto della media al Sud.

Sabato 25 aprile 2026, giorno della Festa della Liberazione, clima stabile con cielo sereno o poco nuvoloso da Nord a Sud. Non si escludono nuvole su Liguria centro-occidentale, Calabria tirrenica e dal pomeriggio anche sulle Alpi occidentali e nei rilievi della Calabria e della Sicilia. In crescita ancora le temperature con valori massimi compresi tra i 20-24° e picchi di anche 27-28° al Nord.

Meteo, la tendenza della prossima settimana in Italia

Le previsioni meteo per il fine settimana sono nel segno dell'anticiclone lungo tutto lo stivale. Anche domenica 26 aprile 2026 tempo soleggiato da Nord a Sud con temperature miti che sfiorano anche i 28° al Nord. Schiarite diffuse nel resto del Paese ad eccezione della Liguria dove non si escludono locali addensamenti destinati a raggiungere nel pomeriggio anche la Campania e Calabria.

Dalla prossima settimana, invece, si delinea il primo parziale indebolimento dell'alta pressione con il ritorno di un clima instabile per il transito di vari sistemi nuvolosi. Torna il maltempo, ma anche aria più fredda che farà crollare le temperature con valori al di sotto delle medie stagionali, in particolare al Nordest e nel settore adriatico.

Lunedì 27 aprile clima instabile e variabile con nuvole e temporali isolati sin dalle prime ore del mattino tra l’alto Piemonte e la Lombardia. Le temperature in lieve crescita al Sud, mentre stabili nel resto del Paese. Nella notte tra lunedì 27 e martedì 28 aprile si delinea l'arrivo del primo sistema perturbato sulle regioni del Nord con piogge e temporali lungo tutto tutto l’arco alpino, Piemonte e Lombardia. Schiarite al Centro-Sud, ma anche annuvolamenti.

Da mercoledì 29 aprile 2026 ammassi nuvolosi dovrebbero cominciare a coinvolgere anche le regioni del Centro-Sud. Attenzione: i margini di incertezza di quest'ultima evoluzione sono ancora ampi per questo motivo vi invitiamo a seguire i prossimi aggiornamenti e bollettini meteo.

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Mediaset

Ultimo aggiornamento Venerdì 24 Aprile ore 15:21

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