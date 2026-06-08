Meteo Italia, piogge e temporali al Nord e caldo intenso al Centro-Sud. Le previsioni

L'alta pressione torna protagonista sulle regioni del Centro-Sud con una nuova ondata di caldo estivo. Al Nord, invece, il clima resta più instabile e variabile con il rischio di fenomeni temporaleschi diffusi.

Meteo, Italia spaccata in due: piogge al Nord e caldo estivo al Sud

La seconda settimana di giugno 2026 è nel segno dell'alta pressione sulle regioni del Centro-Sud in Italia. Il caldo torna protagonista con giornate soleggiate e un incremento delle temperature con valori intorno ai 30 gradi e picchi di anche 34-35° nelle aree interne.

Sulle regioni del Nord, invece, torna il maltempo con piogge e temporali per il transito, tra la fine di martedì 9 e mercoledì 10 giugno, della perturbazione n.3 del mese. Complice il maltempo le temperature resteranno sulle regioni settentrionali con valori inferiori ai 30° e anche al di sotto della norma tra mercoledì e giovedì.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di oggi, lunedì 8 giugno 2026: alternanza di sole e nuvole su Alpi e Prealpi con il rischio di temporali diffusi sulle zone montuose e vicine pianure. Nel resto d'Italia bel tempo diffuso con il rischio di occasionali temporali di calore. Dal punto di vista termico temperature in aumento con valori di stampo estivo al Centro-Sud e Isole con picchi di 33-34°.

Martedì 9 giugno 2026 clima instabile sin dalle prime ore del mattino su Alpi e Prealpi con il rischio di temporali. Con il passare delle ore maltempo diffuso anche su Piemonte, Lombardia e Triveneto con il rischio di fenomeni violenti, grandine e forti raffiche di vento. Bel tempo soleggiato nel resto del Paese. In crescita le temperature massime con valori fino ai 30-31° al Nord e picchi di 33-34° al Centro-Sud.

Meteo, che tempo farà nei prossimi giorni in Italia?

La tendenza meteo delinea un primo indebolimento dell'alta pressione intorno alla metà della settimana per l'arrivo della perturbazione atlantica, la n. 3 di giugno, diretta verso le regioni del Nord. Nella giornata di mercoledì 10 giugno piogge e temporali sui settori alpini centro-orientali tra Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli, ma anche sulle pianure e coste del Friuli Venezia Giulia. Non si escludono fenomeni più occasionali e isolati sulle Alpi occidentali e le aree di pianura di Piemonte, Lombardia ed Emilia occidentale.

Bel tempo stabile e soleggiato, invece, su Liguria, Emilia meridionale, Romagna e su tutte le regioni del Centro-Sud con temperature diffusamente estive fino ai 35°. Nel resto del Nord, invece, è previsto un calo termico con valori inferiori alla norma.

Da giovedì 11 giugno 2026 con l'allontanarsi della perturbazione verso i Balcani torna il sole e il bel tempo sulle regioni del Nord anche se il clima resterà ancora più fresco del normale, mentre non si esclude il rischio di qualche sporadico temperature sulle zone interne del Centro-Sud con un calo delle temperature.

In vista del weekend le attuali proiezioni modellistiche delineano il ritorno del sole, ma come sempre l'evoluzione è ancora molto incerta. Per questo motivo vi invitiamo a seguire i prossimi aggiornamenti meteo.