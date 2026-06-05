Meteo weekend 6-7 giugno 2026: ultime piogge poi torna il bel tempo in Italia

La perturbazione n.2 di giugno continua a farsi sentire con piogge e temporali sulle regioni di Nord-Est e Medio Adriatico. Al Sud, invece, sole e caldo con valori oltre i 30°. Scopriamo le previsioni in vista del fine settimana in Italia.

Meteo, le previsioni del primo weekend di giugno in Italia

Ancora piogge e rovesci in gran parte delle regioni di Nord-Ovest e settentrionali per via degli ultimi effetti della perturbazione n.2 di giugno che solo marginalmente potranno farsi sentire anche sulle regioni centrali. Bel tempo soleggiato, invece, al Sud e Isole con caldo e temperature che sfiorano anche i 30°.

Nelle prossime ore il maltempo dovrebbe ancora interessare le regioni del Nord prima della rimonta dell'alta pressione sub-tropicale verso il Mediterraneo. Da sabato 6 giugno, infatti, torna il caldo con sole lungo tutto lo stivale e un aumento generale delle temperature con picchi di anche 34-35°.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di oggi, venerdì 5 giugno 2026: bel tempo soleggiato al Sud, Sicilia e Sardegna. Tempo buono anche su Piemonte, Valle d’Aosta e Lombardia occidentale, mentre nuvole sparse sul resto d’Italia con il rischio di piogge isolate sulla Venezia Giulia, zone interno del Centro, medio Adriatico, Veneto, Lombardia, est e nord del Piemonte. Dal punto di vista termico calano le temperature massime al Centro-Nord e Sardegna con valori al di sotto della norma. Al Sud e Isole. invece, il termometro supererà i 30° con picchi di anche 35°.

Sabato 6 giugno 2026 si delinea una giornata climaticamente stabile con sole al Centro-Sud e qualche nuvola passeggera su Toscana, Umbria e Marche e intorno all’Appennino centrale con il rischio di piogge, solo nelle prime ore del mattino, su Piemonte e Lombardia. Dal pomeriggio schiarite diffuse lungo tutte le coste, mentre al Sud torna una nuova ondata di caldo anomalo con temperature intorno ai 35°, mentre al Nord valori tra i 23-26°.

Meteo, che tempo farà nei prossimi giorni in Italia?

La tendenza meteo conferma, dopo una breve ondata di maltempo, il ritorno dell'alta pressione destinata a garantire un clima stabile e soleggiato per tutta la prossima settimana. Solo le regioni del Nord restano ai margini dell'anticiclone almeno fino a mercoledì e giovedì prossimo con clima variabile e temperature altalenanti. Dal fine settimana, invece, l’alta pressione interesserà tutto il Paese con temperature in crescita di anche +2-3° sopra le medie ovunque.

Lunedì 8 giugno 2026 clima stabile al Centro-Sud, mentre schiarite lungo il settore ligure e Val Padana. Nuvole al mattino lungo le Alpi e sull’Appennino dove non si esclude il rischio di rovesci e isolati temporali destinati ad interessare le zone di Nord-Ovest Lombardia. Stabili o in crescita le temperature nelle zone interessate dall'alta pressione.

Tra martedì 9 e giovedì 11 giugno si conferma la presenza dell'anticiclone con clima stabile e caldo al Centro-Sud, mentre al Nord si delinea il transito di passaggi nuvolosi con il rischio di rovesci o temporali lungo le Alpi e nella fascia prealpina. Per conferme sull'evoluzione meteo vi consigliamo di seguire i prossimi aggiornamenti.