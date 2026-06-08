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Meteo, allerta gialla il 9 giugno 2026 in Italia: le regioni a rischio

Nuovo stato di allerta meteo gialla diramato dalla Protezione Civile per il 9 giugno 2026 in Italia: scopriamo le regioni e zone coinvolte.
Clima8 Giugno 2026 - ore 17:05 - Redatto da Meteo.it
Clima8 Giugno 2026 - ore 17:05 - Redatto da Meteo.it

Il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato per la giornata di domani, martedì 9 giugno 2026, un nuovo bollettino di allerta meteo gialla per maltempo e criticità.

Maltempo in Italia, scatta allerta gialla per piogge il 9 giugno 2026

Scatta l'allerta meteo gialla in Italia. Dopo una fine di maggio segnata dalla prima ondata di calore della stagione, il mese di giugno è iniziato con un drastico cambio e il ritorno di piogge e temporali in diverse regioni. Anche in vista della giornata di domani, martedì 9 giugno 2026, la Protezione Civile ha comunicato un bollettino di allerta meteo gialla di ordinaria criticità per rischio piogge e temporali in Italia. Complice il transito di una nuova perturbazione atlantica, la n.3 del mese, torna il maltempo in diverse zone del Paese con un nuovo stato di allerta meteo gialla per rischio piogge e temporali.

Ecco le regioni e zone interessate dall'allerta meteo gialla per piogge e temporali il 9 giugno 2026:

  • Lombardia: Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Valchiavenna, Laghi e Prealpi Varesine;
  • Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Bolzano;
  • Veneto: Dolomiti Occidentali: Agordino, Zoldano, alta Val Boite, Dolomiti orientali: Cadore, Comelico.

Allerta gialla il 9 giugno 2026 in Italia per rischio idrogeologico: ecco dove

Non solo, da non sottovalutare è anche lo stato di allerta meteo gialla diramata nella giornata di martedì 9 giugno 2026 per rischio idrogeologico in Italia. Ricordiamo che il rischio idrogeologico corrisponde agli effetti dannosi causati sul territorio da fenomeni legati all'acqua e al suolo, come frane, scivolamenti di terra, crolli di roccia e colate di fango, spesso innescati da eventi meteorologici intensi come piogge torrenziali o lunghi periodi di siccità.

Lo stato di allerta meteo gialla emessa per rischio idrogeologico il 9 giugno 2026 riguarda le seguenti regioni e zone:

  • Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Bolzano
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Ultimo aggiornamento Lunedì 08 Giugno ore 17:06

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