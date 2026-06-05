Meteo, cambia lo scenario: dal 10 giugno possibile fase più stabile con caldo subtropicale

Il meteo sull’Italia si prepara a vivere una nuova fase dal sapore decisamente estivo. Dopo alcuni passaggi più instabili, soprattutto sulle aree settentrionali, nei prossimi giorni il Mediterraneo centrale potrebbe essere interessato da un progressivo rinforzo dell’alta pressione, con temperature in aumento e valori localmente superiori alla media del periodo.

Lo scenario più probabile, almeno nella prima parte della prossima settimana, vede condizioni più stabili su gran parte del Paese, in particolare al Centro-Sud e sulle Isole. Il Nord, invece, resterà più esposto al passaggio di deboli impulsi atlantici, capaci di favorire annuvolamenti e qualche rovescio soprattutto sui rilievi alpini e prealpini.

Meteo lunedì 8 giugno: sole e clima caldo su gran parte d’Italia

La giornata di lunedì 8 giugno dovrebbe trascorrere con tempo in prevalenza soleggiato su molte regioni italiane. Il clima sarà caldo, con temperature stabili o in leggero aumento su buona parte del Paese.

Nel corso del pomeriggio, tuttavia, al Nord è atteso un moderato aumento della nuvolosità. Sulle aree montuose, in particolare lungo le Alpi centro-orientali, non si esclude la formazione di rovesci isolati, generalmente di breve durata.

I venti saranno per lo più deboli e a regime di brezza, fatta eccezione per il Canale d’Otranto, dove potrà soffiare un moderato Maestrale. Le temperature potrebbero risultare in lieve calo sulla Sicilia, mentre tenderanno ad aumentare in modo contenuto sul resto delle regioni.

Martedì 9 giugno: perturbazione sfiora il Nord, stabile altrove

Martedì 9 giugno l’estremo Nord Italia potrebbe essere lambito da una perturbazione atlantica in movimento da ovest verso est. Gli effetti più evidenti dovrebbero riguardare soprattutto i settori alpini e prealpini.

Già nella notte saranno possibili temporali sul nord della Lombardia e sull’alto Piemonte. Nel corso della giornata, invece, rovesci sparsi potranno interessare soprattutto le aree alpine e prealpine della Lombardia e del Nordest.

Sul resto d’Italia il tempo resterà più stabile, caldo e soleggiato. Le temperature sono previste in rialzo soprattutto sulle Isole maggiori e lungo le regioni adriatiche, dove il clima assumerà caratteristiche sempre più estive.

Dal 10 giugno possibile fase più stabile con caldo subtropicale

La vera novità potrebbe arrivare da mercoledì 10 giugno. Secondo le ultime tendenze modellistiche, l’alta pressione potrebbe consolidarsi ulteriormente sul Mediterraneo centrale, favorendo una fase più stabile e un afflusso di aria subtropicale verso parte dell’Italia.

Questo non significa necessariamente l’arrivo di un’ondata di caldo eccezionale, ma il quadro indica una maggiore probabilità di temperature superiori alla norma, soprattutto sulle regioni centro-meridionali e sulle Isole. Il caldo potrebbe diventare più avvertibile nelle ore centrali della giornata, con valori pienamente estivi.

Il Nord, invece, potrebbe restare in una posizione più delicata. Le regioni settentrionali, in particolare Alpi e Prealpi, potrebbero continuare a risentire di infiltrazioni più fresche e instabili in quota, con il rischio di temporali pomeridiani o serali.

Estate in accelerazione, ma con instabilità sulle Alpi

La tendenza per i giorni successivi conferma quindi un’Italia divisa in due: da una parte il Centro-Sud, più protetto dall’anticiclone e interessato da caldo in aumento; dall’altra il Nord, dove la stabilità potrebbe essere meno solida.

Il segnale più importante resta comunque il cambio di scenario atteso intorno al 10 giugno. Dopo una fase ancora parzialmente variabile, l’estate potrebbe provare ad accelerare con una maggiore presenza dell’alta pressione e temperature più alte della media, pur con qualche disturbo ancora possibile sui settori più settentrionali del Paese.