Meteo Italia: fronte perturbato in transito, piogge e temporali fino a venerdì 13 marzo

L'alta pressione resta ancora lontana dall'Italia alle prese con una nuova perturbazione diretta verso le regioni del Centro-Sud. Clima instabile e variabile lungo tutto lo stivale, nel weekend il maltempo insisterà sulle zone di Nord-Ovest e Sardegna.

Meteo, alta pressione assente in Italia lascia spazio al ritorno di maltempo e freddo

Le previsioni meteo delineano una lunga fase caratterizzata dall'assenza dell'alta pressione con il ripristino di condizioni climatiche instabili e variabili in gran parte del Paese. Gli anticicloni, inizialmente lontani dalla zona mediterranea daranno vita nella prossima settimana ad una situazione di blocco della circolazione atmosferica con il ritorno di una massa d'aria più fredda e un clima instabile e variabile in gran parte d'Italia.

Gli effetti della perturbazione n.4 del mese si faranno sentire nelle zone interne del Centro-Sud, mentre nel weekend è previsto il transito di una seconda perturbazione, la n.5 del mese, in discesa dal Nord Atlantico e diretta su diverse zone del Nord e in maniera più decisa sul Nord-Ovest e Sardegna.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di oggi, venerdì 13 marzo 2026: clima stabile nelle regioni del Nord e Toscana con banchi di nebbie nelle prime ore del mattino sulla pianura Padana centro-orientale. Clima instabile, invece, nel resto d'Italia con piogge e temporali su Sardegna, ovest Sicilia e lungo le coste del medio Tirreno.

Nel pomeriggio clima in peggioramento con piogge e temporali ancora su Sardegna e Sicilia e sulle zone interne e appenniniche del Centro-Sud. Le temperature massime crescono sulle regioni centrali tirreniche, mentre stabili o in lieve calo nel resto del Paese.

Sabato 14 marzo 2026, nuvole in aumento al Nord con piogge e temporali sulle zone di Nord-Ovest e Venezia. La neve torna ad imbiancare le Alpi oltre i 1500 metri.

Nuvole sparse al Centro-Sud con possibili schiarite, mentre ancora piogge e rovesci su Sicilia, Calabria, Puglia e lungo l’Appennino. In serata non si esclude un peggioramento anche sulla Sardegna. Dal punto di vista termico temperature massime in calo al Nord, unica eccezione l'Emilia Romagna. Stabili, invece, i valori nel resto d'Italia.

Meteo, che tempo farà nel weekend e inizio prossima settimana?

La tendenza meteo in vista del secondo weekend di marzo 2026 delinea un clima instabile e variabile. Nel dettaglio domenica 15 marzo 2026 piogge e rovesci nelle prime ore del mattino su Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta, Friuli Venezia Giulia, Veneto e Sardegna.

Neve oltre i 1000 metri. Nel pomeriggio si delinea un miglioramento sulla Sardegna, mentre peggiora su Sicilia e Calabria meridionale con fenomeni temporaleschi diffusi e intensi. Le temperature nei valori minimi calano sull’estremo Nord-Ovest, mentre i valori massimi in calo Sardegna e in Piemonte, in crescita in Sicilia.



L'inizio della prossima settimana è ancora nel segno del maltempo. Lunedì 16 marzo 2026 un fronte freddo, in transito sull’Europa orientale, interesserà le zone di Nord-Ovest, mentre al Sud ancora piogge e rovesci.

Tra le zone più colpite quelle interne di Sicilia e Calabria. Dati alla mano, tutto potrebbe cambiare tra martedì 17 marzo con l'afflusso di un campo di alta pressione sulle regioni del Centro-Nord e Sardegna. Come sempre per conferme vi invitiamo a seguire i prossimi aggiornamenti.