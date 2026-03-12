FacebookInstagramXWhatsApp

Meteo Italia, clima instabile nella seconda metà di marzo: tornano freddo, piogge e neve

Dopo l'alta pressione, l'Italia deve fare i conti con un clima instabile e variabile segnato dal ritorno di piogge e freddo da Nord a Sud.
Clima12 Marzo 2026 - ore 17:01 - Redatto da Meteo.it
L'arrivo di una nuova perturbazione in Italia ha segnato il ritorno del maltempo. Piogge e temporali diffusi dapprima sulle regioni del Centro-Sud e poi sulle regioni del Nord complice il transito di una circolazione di bassa pressione lungo il Mediterraneo. Le previsioni meteo della metà di marzo 2026 segnalano proprio uno stop alla primavera anticipata delle ultime settimane per il ripristino di condizioni meteo all'insegna dell'instabilità.

Meteo, metà di marzo nel segno del maltempo: tornano le piogge dopo il dominio dell'alta pressione

La primavera anticipata delle ultime settimane ha lasciato spazio al transito di una serie di perturbazioni che hanno riportato piogge e temporali in gran parte del Paese. Anche in vista del terzo weekend di marzo, per intenderci sabato 14 e domenica 15, si delinea un cedimento dell'alta pressione per l'arrivo di una nuova perturbazione accompagnata anche da una massa d'aria fredda che farà crollare le temperature. Un nucleo di aria fredda proveniente dal Nord Atlantico è pronto a fare il suo ingresso lungo il Mediterraneo riportando un clima instabile e variabile lungo tutto lo stivale.

Sabato 14 marzo 2026 clima instabile con il rischio di piogge diffuse su Sicilia, Calabria e nelle ore pomeridiane anche in gran parte delle zone appenniniche. Clima in peggioramento al Nord: dapprima sulle Alpi e poi sulle zone di Nord-Ovest per il passaggio di una nuova perturbazioni. Torna anche la neve intorno o poco sotto i 1000 metri. Il maltempo si farà sentire sulla Liguria, Piemonte e Lombardia, ma anche sul Triveneto ed Emilia Romagna. Dal punto di vista termico temperature massime in calo nelle regioni del Nord.

Domenica 14 marzo 2026 le previsioni meteo sono ancora incerte, anche se lo scenario più probabile delinea una nuova ondata di maltempo diretta sulle regioni del Sud e Isole per il transito di una perturbazione. Al Centro-Nord, invece, è previsto un miglioramento con il rischio di fenomeni temporaleschi isolati.

Meteo, che tempo farà la prossima settimana?

Le previsioni meteo per l'inizio della prossima settimana delineano un clima ancora instabile e variabile in gran parte del Paese. Non solo piogge e temporali, ma anche l'arrivo di una massa d'aria fredda prevista da lunedì 16 marzo: si tratta di un fronte freddo in arrivo dall'Europa Orientale diretto dapprima sulle regioni del Nord-Est dove non si escludono anche rovesci e temporali. Schiarite, invece, con una crescita delle temperature nelle zone di Nord-Ovest. Ancora maltempo diffuso nelle regioni meridionali, in particolare nelle zone interne di Calabria e Sicilia.

Anche tra martedì 17 e mercoledì 18 marzo 2026 si delinea il possibile ritorno di un campo di alta pressione su Sardegna e regioni del Centro-Nord, mentre ancora clima instabile in Sicilia e al Sud. Come sempre per conferme ed aggiornamenti vi invitiamo a seguire i prossimi bollettini meteo.

