Meteo Italia: perturbazione veloce tra giovedì e venerdì, tornano piogge e temporali. Le previsioni

Le previsioni meteo per l'Italia segnalano il passaggio di una veloce perturbazione tra oggi, giovedì 12 marzo e domani, venerdì 13 marzo 2026. Dove avremo pioggia e temporali? Ecco tutte le previsioni nel dettaglio. In generale possiamo anticipare che le precipitazioni interesseranno il Centro-Nord, mentre nel fine settimana avremo nuvole e poche piogge, soprattutto su Nord-Ovest e Sardegna.

Previsioni meteo Italia: veloce perturbazione prima del weekend

Le previsioni meteo per l'Italia sottolineano che nelle prossime ore una nuova perturbazione, la numero 4 del mese marzo, nella giornata di oggi giovedì 12 marzo, attraverserà velocemente l’Italia, portando momenti di maltempo soprattutto sul Centro Italia. Già venerdì però la situazione migliorerà in gran parte del Paese. Nel weekend le proiezioni più aggiornate descrivono scenari migliori rispetto a quelli indicati negli ultimi giorni. Un’altra perturbazione farà fatica a investire direttamente l’Italia, portando nuvole e piogge nei settori più occidentali della penisola tra il Nord Italia, specie il Nord-Ovest, e la Sardegna. Nel resto d’Italia tornerà parzialmente a consolidarsi l’alta pressione, per cui le giornate di sabato e domenica dovrebbero risultare piuttosto nuvolose ma con poche piogge.

Nello specifico per oggi avremo nuvole in gran parte d’Italia. Dal mattino piogge sparse su: Nordovest, Emilia, Toscana, Umbria, Marche, Lazio e nord della Sardegna. Al pomeriggio altre piogge su: Liguria, Veneto, Emilia, regioni centrali, Appennino Campano, nord della Puglia, Basilicata, rilievi della Calabria, Sicilia Orientale e nord della Sardegna.

Venerdì 13 marzo avremo al mattino prevalenza di tempo bello nel Ponente Ligure, Alpi Occidentali ed estremo Sud; nuvole sul resto d’Italia, con qualche pioggia su Basso Lazio, Campania e Sardegna, nebbie a banchi invece sulle pianure del Nord. Nel pomeriggio, invece, avremo isolati scrosci di pioggia e temporali su zone interne del Centro, coste laziali, Puglia, Basilicata, rilievi della Calabria, Sicilia e Sardegna.

Le previsioni per il fine settimana

Cosa accadrà nel fine settimana? Una perturbazione a carattere di fronte freddo raggiungerà sabato le regioni settentrionali e il suo nucleo di aria fredda proveniente dal Nord Atlantico farà il suo ingresso nel Mediterraneo occidentale dando origine a una circolazione depressionaria, il cui spostamento più probabile al momento le vede dirigersi a sudest, diretta verso il Nord Africa, ma con effetti sulle nostre Isole maggiori.

Nello specifico avremo nella giornata di sabato 14 marzo 2026 residua instabilità con rovesci e temporali in Sicilia, Calabria e nelle ore pomeridiane anche in gran parte delle zone appenniniche. Al Nord il peggioramento prenderà il via dalle Alpi e dal Nord-Ovest per l’arrivo della nuova perturbazione. Precipitazioni al Nordovest, specie i settori alpini con quota neve in calo anche intorno o poco sotto i 1000 metri; piogge in Liguria, Piemonte e Lombardia; piogge deboli possibili anche on Triveneto ed Emilia. Per quanto riguarda le previsioni per la giornata di domenica l’incertezza è ancora molto elevata. Lo scenario più probabile vede tempo instabile nelle Isole e parte del Sud per l’arrivo della perturbazione e una possibile pausa nelle precipitazioni in gran parte del Centronord, con fenomeni isolati.

Che tempo farà ad inizio della prossima settimana? Assisteremo, molto probabilmente, alla discesa dalle alte latitudini di altri veloci impulsi di aria fredda che raggiungeranno il Mediterraneo attraversando la nostra Penisola, dando luogo ad un alto vortice depressionario che tra martedì e mercoledì si andrà a posizionare sui nostri mari meridionali. In questo scenario, da confermare nei prossimi aggiornamenti, l’Italia al passaggio vedrà una rapida fase perturbata, un calo termico e venti molto intensi.