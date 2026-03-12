Meteo, allerta gialla il 13 marzo 2026 in Italia: ecco dove

Scatta una nuova allerta meteo gialla per la giornata di domani, venerdì 13 marzo 2026, in Italia. La Protezione Civile ha comunicato le regioni e le zone interessate dallo stato di allerta.

Maltempo in Italia il 13 marzo 2026: le regioni a rischio allerta meteo gialla per piogge

Non si placa l'ondata di maltempo che da alcuni giorni sta interessando nuovamente l'Italia dopo settimane segnate dal dominio incontrastato dell'alta pressione. In particolare il transito di una serie di perturbazioni sta facendo sentire i suoi effetti da Nord a Sud con il ritorno di condizioni climatiche instabili e variabili. Piogge e temporali diffusi lungo tutto lo stivale, ma nella giornata di venerdì 13 marzo 2025 sono 5 le regioni coinvolte dalla Protezione Civile nel bollettino di allerta meteo gialla di ordinaria criticità per rischio temporali.

L'allerta gialla per rischio piogge e rovesci scatta il 13 marzo 2026 nelle seguenti regioni e zone:

Basilicata ;

; Campania : Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini;

: Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini; Lazio : Bacini Costieri Sud;

: Bacini Costieri Sud; Puglia : Basso Ofanto, Bacini del Lato e del Lenne, Sub-Appennino Dauno, Puglia Centrale Bradanica;

: Basso Ofanto, Bacini del Lato e del Lenne, Sub-Appennino Dauno, Puglia Centrale Bradanica; Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria.

Meteo, allerta gialla per criticità il 13 marzo 2026 in Italia

Non solo, il Dipartimento della Protezione Civile ha comunicato per venerdì 13 marzo 2026 anche un bollettino di allerta meteo gialla per rischio idrogeologico in Italia. Il ritorno di piogge e temporali in gran parte d'Italia si fa sentire in particolare nelle regioni del Centro-Sud alle prese con fenomeni temporaleschi intensi e violenti tali da far scattare anche l'allerta. Ricordiamo che il rischio idrogeologico corrisponde agli effetti dannosi causati sul territorio da fenomeni legati all'acqua e al suolo, come frane, scivolamenti di terra, crolli di roccia e colate di fango, spesso innescati da eventi meteorologici intensi come piogge torrenziali o lunghi periodi di siccità.

Ecco le regioni e zone interessate dall'allerta meteo gialla per rischio idrogeologico venerdì 13 marzo 2026: