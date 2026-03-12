FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Meteo, allerta gialla il 13 marzo 2026 in Italia: ecco dove

Meteo, allerta gialla il 13 marzo 2026 in Italia: ecco dove

Nuovo bollettino di allerta meteo gialla il 13 marzo 2026 in Italia per maltempo e criticità: ecco le zone a rischio.
Clima12 Marzo 2026 - ore 17:00 - Redatto da Meteo.it
Clima12 Marzo 2026 - ore 17:00 - Redatto da Meteo.it

Scatta una nuova allerta meteo gialla per la giornata di domani, venerdì 13 marzo 2026, in Italia. La Protezione Civile ha comunicato le regioni e le zone interessate dallo stato di allerta.

Maltempo in Italia il 13 marzo 2026: le regioni a rischio allerta meteo gialla per piogge

Non si placa l'ondata di maltempo che da alcuni giorni sta interessando nuovamente l'Italia dopo settimane segnate dal dominio incontrastato dell'alta pressione. In particolare il transito di una serie di perturbazioni sta facendo sentire i suoi effetti da Nord a Sud con il ritorno di condizioni climatiche instabili e variabili. Piogge e temporali diffusi lungo tutto lo stivale, ma nella giornata di venerdì 13 marzo 2025 sono 5 le regioni coinvolte dalla Protezione Civile nel bollettino di allerta meteo gialla di ordinaria criticità per rischio temporali.

L'allerta gialla per rischio piogge e rovesci scatta il 13 marzo 2026 nelle seguenti regioni e zone:

  • Basilicata;
  • Campania: Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini;
  • Lazio: Bacini Costieri Sud;
  • Puglia: Basso Ofanto, Bacini del Lato e del Lenne, Sub-Appennino Dauno, Puglia Centrale Bradanica;
  • Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria.

Meteo, allerta gialla per criticità il 13 marzo 2026 in Italia

Non solo, il Dipartimento della Protezione Civile ha comunicato per venerdì 13 marzo 2026 anche un bollettino di allerta meteo gialla per rischio idrogeologico in Italia. Il ritorno di piogge e temporali in gran parte d'Italia si fa sentire in particolare nelle regioni del Centro-Sud alle prese con fenomeni temporaleschi intensi e violenti tali da far scattare anche l'allerta. Ricordiamo che il rischio idrogeologico corrisponde agli effetti dannosi causati sul territorio da fenomeni legati all'acqua e al suolo, come frane, scivolamenti di terra, crolli di roccia e colate di fango, spesso innescati da eventi meteorologici intensi come piogge torrenziali o lunghi periodi di siccità.

Ecco le regioni e zone interessate dall'allerta meteo gialla per rischio idrogeologico venerdì 13 marzo 2026:  

  • Puglia: Basso Ofanto, Bacini del Lato e del Lenne, Sub-Appennino Dauno, Puglia Centrale Bradanica;
  • Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria.
Articoli correlatiVedi tutti
  • Meteo Italia, clima instabile nella seconda metà di marzo: tornano freddo, piogge e neve
    Clima12 Marzo 2026

    Meteo Italia, clima instabile nella seconda metà di marzo: tornano freddo, piogge e neve

    Dopo l'alta pressione, l'Italia deve fare i conti con un clima instabile e variabile segnato dal ritorno di piogge e freddo da Nord a Sud.
  • Meteo Italia: perturbazione veloce tra giovedì e venerdì, tornano piogge e temporali. Le previsioni
    Clima12 Marzo 2026

    Meteo Italia: perturbazione veloce tra giovedì e venerdì, tornano piogge e temporali. Le previsioni

    Le ultime previsioni meteo per l'Italia segnalano l'arrivo di una perturbazione veloce tra oggi e domani. Dove pioverà? Ecco tutti i dettagli.
  • Meteo, allerta gialla il 12 marzo 2026 in Italia: le regioni a rischio
    Clima11 Marzo 2026

    Meteo, allerta gialla il 12 marzo 2026 in Italia: le regioni a rischio

    Scatta l'allerta gialla per giovedì 12 marzo 2026 in Italia per maltempo e piogge in alcune regioni. Scopriamo tutte le zone interessate.
  • Meteo Italia, stop alla primavera: tornano pioggia, vento forte e neve. Le previsioni
    Clima11 Marzo 2026

    Meteo Italia, stop alla primavera: tornano pioggia, vento forte e neve. Le previsioni

    La primavera anticipata ha le ore contate: è in arrivo una nuova ondata di maltempo con piogge e neve in Italia.
Ultime newsVedi tutte
Meteo, dal 15 marzo ancora piogge su alcune regioni: la tendenza
Tendenza12 Marzo 2026
Meteo, dal 15 marzo ancora piogge su alcune regioni: la tendenza
Vortice di bassa pressione in formazione sul Mediterraneo occidentale: si profila una nuova fase con tempo variabile e instabile. La tendenza meteo dal 15 marzo
Meteo, weekend del 14-15 marzo instabile su alcuni settori: la tendenza
Tendenza11 Marzo 2026
Meteo, weekend del 14-15 marzo instabile su alcuni settori: la tendenza
Cede l'alta pressione sull'Italia: una circolazione depressionaria determinerà un aumento dell'instabilità. La tendenza meteo del 14-15 marzo
Meteo, nel weekend del 14-15 marzo altra perturbazione in transito
Tendenza10 Marzo 2026
Meteo, nel weekend del 14-15 marzo altra perturbazione in transito
Nel fine settimana l'alta pressione tenderà a cedere. È previsto un nuovo peggioramento accompagnato da un nucleo di aria decisamente più fredda
Mediaset

Ultimo aggiornamento Giovedì 12 Marzo ore 17:38

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154