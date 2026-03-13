Maltempo a Roma: nubifragio e grandinata colpiscono l’Aeroporto di Roma Fiumicino - Video
Un'intensa ondata di maltempo si è abbattuta su Roma nelle ultime ore. Il violento nubifragio che ha colpito la Capitale e in particolare l'area del litorale laziale ha causato non pochi danni e disagi soprattutto ai viaggiatori e al personale dell’Aeroporto Internazionale Leonardo Da Vinci.
Qui alcune aree sono state allagate. La pioggia e la grandine hanno interessato anche le zone di Ostia, Piana del Sole e la zona appunto del litorale.
Maltempo a Roma: nubifragio e grandinata all’Aeroporto di Fiumicino
Nella conta dei danni causati dalla pioggia che è venuta giù nella giornata di ieri, senza dubbio a destare preoccupazione sono i danni riscontrati all'Aeroporto di Roma Fiumicino Leonardo Da Vinci. Lo scalo romano infatti ha dovuto fare i conti con le infiltrazioni d’acqua verificatesi a causa del maltempo.
La pioggia è entrata in alcuni punti dei terminal 1 e 3. Gli addetti che operano all'interno dell'Aeroporto di Roma Fiumicino hanno prontamente chiuso l'accesso ai passeggeri a tutte le aree allagate, in modo da consentire al personale le operazioni di ripristino degli ambienti situato all'interno dello scalo. L'operatività dell'aeroporto è sempre rimasta regolare.
Video dell'Aeroporto di Roma Fiumicino allagato
Piste di decollo allagate dalla pioggia venuta giù a Roma durante il nubifragio che ha colpito la Capitale.
Ecco alcune immagini postate da utenti di X (ex Twitter) dove si vede la grandine che ricopre interamente le piste di decollo presso l'aeroporto di Roma Fiumicino.