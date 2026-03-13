Maltempo a Roma: nubifragio e grandinata colpiscono l’Aeroporto di Roma Fiumicino - Video

Un'intensa ondata di maltempo si è abbattuta su Roma nelle ultime ore. Il violento nubifragio che ha colpito la Capitale e in particolare l'area del litorale laziale ha causato non pochi danni e disagi soprattutto ai viaggiatori e al personale dell’Aeroporto Internazionale Leonardo Da Vinci.

Qui alcune aree sono state allagate. La pioggia e la grandine hanno interessato anche le zone di Ostia, Piana del Sole e la zona appunto del litorale.

Maltempo a Roma: nubifragio e grandinata all’Aeroporto di Fiumicino



Nella conta dei danni causati dalla pioggia che è venuta giù nella giornata di ieri, senza dubbio a destare preoccupazione sono i danni riscontrati all'Aeroporto di Roma Fiumicino Leonardo Da Vinci. Lo scalo romano infatti ha dovuto fare i conti con le infiltrazioni d’acqua verificatesi a causa del maltempo.

Water pours through the roof of Rome-Fiumicino Airport, Italy after a massive hailstorm today...pic.twitter.com/desOkRuWO7 — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) March 12, 2026

La pioggia è entrata in alcuni punti dei terminal 1 e 3. Gli addetti che operano all'interno dell'Aeroporto di Roma Fiumicino hanno prontamente chiuso l'accesso ai passeggeri a tutte le aree allagate, in modo da consentire al personale le operazioni di ripristino degli ambienti situato all'interno dello scalo. L'operatività dell'aeroporto è sempre rimasta regolare.

Video dell'Aeroporto di Roma Fiumicino allagato

Piste di decollo allagate dalla pioggia venuta giù a Roma durante il nubifragio che ha colpito la Capitale.

More footage of the flooding at Rome-Fiumicino Airport, Italy today after a massive hailstorm....pic.twitter.com/0QvqcMlZya — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) March 12, 2026

Ecco alcune immagini postate da utenti di X (ex Twitter) dove si vede la grandine che ricopre interamente le piste di decollo presso l'aeroporto di Roma Fiumicino.