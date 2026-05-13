Meteo Italia, piogge e rovesci al Centro-Sud e breve tregua al Nord. Le previsioni

L'alta pressione è ancora lontana dall'Italia che, in questi giorni, deve fare i conti con il transito di una serie di perturbazioni. Maltempo diffuso dapprima sulle regioni del Centro-Sud, ma da domani, giovedì 14 maggio, gli effetti della perturbazione raggiungeranno anche le regioni del Nord. Dal punto di vista termico calano le temperature lungo tutto lo stivale.

Meteo, maltempo da Nord a Sud in Italia

Una settimana all'insegna del maltempo in Italia per il passaggio di una serie di perturbazioni: a cominciare da oggi, mercoledì 13 maggio 2026, con la perturbazione n.6, destinata alle regioni del Centro-Sud, mentre da domani, giovedì 14 maggio 2026, è previsto l'arrivo della perturbazione n.7 diretta sulle regioni del Nord.

Piogge e temporali lungo tutto lo stivale in questi giorni, ma la situazione non sembra migliorare nemmeno in vista del weekend visto che si delinea il transito di una nuova ed intensa perturbazione, la n.8 del mese.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di oggi, mercoledì 13 maggio 2026: bel tempo sulla Sicilia, mentre nuvole in gran parte del Paese con schiarite diffuse al Nord. Non si escludono rovesci e temporali su gran parte del Centro-Sud e la parte ovest della Sardegna. Le temperature massime in calo lungo tutto lo stivale con valori di gran lunga inferiori alla media del periodo.

Giovedì 14 maggio 2026 ancora bel tempo sulla Sicilia e versanti ionici, mentre nuvole sparse con il rischio di piogge e temporali isolati sulle Alpi, Veneto, Lombardia, Levante ligure, alta Toscana, medio-basso Tirreno e Nord-Ovest della Sardegna.

Non si escludono precipitazioni anche nevose oltre 1500-1800 metri sui rilievi alpini. Dal pomeriggio maltempo diffuso su gran parte del Nord Italia, ma anche su Emilia-Romagna, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Sardegna centro-settentrionale e gran parte del Sud. Stabili le temperature con valori inferiori alla norma.

Meteo, che tempo farà nel weekend in Italia?

Le previsioni meteo delineano un fine settimana climaticamente instabile e variabile con il transito di nuovo sistema perturbato, la n.8 del mese, tra venerdì 15 e sabato 16 maggio. E non ci sono solo maltempo e temporali, ma anche l'arrivo di una massa d'aria fredda.

Venerdì 15 maggio 2026 il maltempo tornerà protagonista sulle regioni del Nord, ma anche su Levante Ligure e alta Toscana. In serata fenomeni temporaleschi diffusi anche su Sardegna, Umbria, Lazio e Sicilia. Nuvole variabili sulle restanti regioni del Centro-Sud. In calo le temperature nelle regioni interessate dal maltempo, mentre aumentano su Lazio, Abruzzo, Molise, Sud e Isole.

Anche sabato 16 maggio 2026 non si escludono piogge dall'Abruzzo alla Puglia con bel tempo soleggiato sulla Sardegna. Nel resto del Paese clima instabile e variabile con il rischio di piogge su Piemonte, Lombardia, Nordest, Emilia e regioni occidentali del Centro. Dal punto di vista termico le massime in calo su Centro, Sardegna e basso Tirreno.

Da domenica 17 maggio 2026 è previsto un miglioramento diffuso, ma non si escludono nuvole nel settore peninsulare. Le temperature minime in calo, massime in diminuzione su medio e basso Adriatico, basso Tirreno e Sicilia orientale, in rialzo nel resto del Centro Nord e in Sardegna.