Meteo Italia, torna il maltempo: piogge, temporali e raffiche di vento in settimana. Le previsioni

L'Italia vive una condizione climatica instabile e variabile con maltempo diffuso. Piogge e rovesci lungo tutto lo stivale con forti raffiche di vento in gran parte del Paese. Scopriamo le previsioni meteo.

Meteo, freddo e maltempo diffuso in Italia

Prosegue la fase instabile e variabile sull'Italia dopo il transito della perturbazione n.5 di maggio che ha colpito principalmente le regioni del Nord-Est. Nelle prossime ore un nuovo sistema perturbato si profila all'orizzonte: si tratta della perturbazione n.6 di maggio che da mercoledì 13 maggio interesserà le regioni del Centro-Sud prima di spostarsi verso il sud dei Balcani.

Intanto giovedì 14 maggio è previsto l'arrivo della perturbazione n.7 del mese accompagnata da un fronte freddo che colpirà dapprima le regioni del Nord e poi marginalmente il resto del Paese. Anche per l'ultima parte della settimana si delinea il transito di una nuova perturbazione, la n.8 del mese, la cui traiettoria e tempistica sono ancora incerte. Dal punto di vista termico temperature in calo con valori inferiori alla norma.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di oggi, martedì 12 maggio 2026: piogge diffuse sulle regioni di Nord-Est, Alpi Centrali, Lombardia e Nord della Toscana. Torna anche la neve intorno ai 1400-1600 metri sulle Alpi orientali. Bel tempo stabile nel resto del Paese. Nel pomeriggio tornano le piogge su Marche, Umbria e Toscana. Le temperature massime intorno ai 25-27° al Sud e Medio Adriatico, mentre valori più contenuti al Nord. Attenzione: previste forti raffiche di vento fino a 50-70 km/h.

Mercoledì 13 maggio 2026: schiarite al Sud tra Sicilia e Calabria, mentre ancora tempo instabile al Centro-Sud con il rischio di piogge e temporali. Al Nord alternanza di nuvole e piogge, mentre dal pomeriggio si delineano schiarite. Dal punto di vista termico temperature in calo da Nord a Sud con valori di gran lunga inferiori alla media del periodo.

Meteo, la tendenza in vista del weekend in Italia

Le previsioni meteo per la seconda parte della settimana delineano un clima fresco per il transito di correnti di aria fredda provenienti dal nord dell’Oceano Atlantico. Non mancheranno piogge e temporali, in particolare tra giovedì 14 e sabato 16 maggio.

Giovedì 14 maggio 2026 piogge isolate su Calabria, Sicilia e alta Toscana. Nel corso della giornata il maltempo raggiungerà anche Lazio, Abruzzo, Puglia e Basilicata. Nuvole sparse sulle regioni del Nord dove è previsto l'arrivo di una perturbazione atlantica responsabile di una nuova fase di maltempo diffuso con piogge e temporali intensi ed abbondanti su Lombardia e regioni del Nord-Est. In calo le temperature al Sud, in aumento al Centro e Pianura Padana.



Venerdì 15 maggio 2026 si preannuncia una giornata di forti venti sulle regioni del Centro-Sud. In particolare sono previsti venti forti di libeccio sul mar Ligure e sull’alto Tirreno. Clima variabile nel resto del Paese con il rischio di piogge sui settori interni del versante occidentale della penisola, sull’area del Levante Ligure, rovesci sparsi e possibili temporali al Nord, più insistenti tra Lombardia e Nord-Est. Come sempre per conferme vi invitiamo a seguire i prossimi aggiornamenti meteo.