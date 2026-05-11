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Meteo Italia, nuova perturbazione in arrivo: piogge e forti temporali da oggi. Le previsioni

Maltempo diffuso in Italia con clima instabile e variabile per il transito di una nuova perturbazione. Le previsioni.
Clima11 Maggio 2026 - ore 13:31 - Redatto da Meteo.it
Clima11 Maggio 2026 - ore 13:31 - Redatto da Meteo.it

Al via una settimana climaticamente instabile e variabile in Italia per il passaggio di una nuova perturbazione. Piogge e temporali diffusi nelle regioni del Nord e Toscana, mentre al Sud previsti picchi di anche 30°.

Meteo, tornano le piogge in Italia

Clima instabile e variabile in gran parte del Paese per il transito di una nuova perturbazione responsabile di una fase di marcata instabilità sulle regioni del Nord destinata a raggiungere anche le zone di Nord-Est e l'Emilia Romagna. Da martedì 12, invece, bel tempo diffuso in tutta Italia. Ancora incerta l'evoluzione per la parte centrale della settimana anche se non si esclude il ritorno di condizioni di instabilità e variabilità per il passaggio di altri impulsi perturbati.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di oggi, lunedì 11 maggio 2026: bel tempo soleggiato cielo sereno o poco nuvoloso su Lazio, Abruzzo, Molise, Sud e Isole maggiori. Clima instabile al Nord con il rischio di piogge e temporali su alto Piemonte, Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, nord ed ovest dell’Emilia, Liguria di levante e Toscana centro-settentrionale. In serata ancora maltempo su Veneto, Friuli, Emilia e Veneto. In calo le temperature minime al Nord-Ovest, mentre crescono i valori sulle Isole.

Martedì 12 maggio 2026 piogge e rovesci su Alpi orientali, Veneto ed Emilia Romagna con quota neve da 1600 metri. Il maltempo torna protagonista anche sulla Toscana, mentre sole su gran parte del Paese. In calo le temperature massime all'estremo Nord-Est e Sardegna, mentre stabili altrove.

Meteo, che tempo farà nella parte centrale della settimana in Italia?

La tendenza meteo per la parte centrale della settimana delinea la totale assenza dell'alta pressione con un tempo che torna a farsi instabile e variabile con il rischio di fenomeni temporaleschi intensi. Mercoledì 13 maggio, infatti, è previsto il transito della perturbazione n.6 del mese che riporterà maltempo diffuso sulla Sardegna, regioni peninsulari ed Emilia Romagna. Nel resto del Paese clima variabile, ma senza piogge.

Da giovedì 14 maggio 2026 si delinea un peggioramento generale del tempo per l'arrivo di una nuova perturbazione, la n.7 del mese, che colpirà principalmente le regioni del Nord e di Nord-Ovest con precipitazioni nevose sulle Alpi occidentali. Nel resto del Paese è previsto un parziale miglioramento, ma in un contesto climaticamente sempre instabile e variabile.

Tra venerdì 15 e sabato 16 maggio 2026 le previsioni meteo sono all'insegna di una nuova fase di maltempo diffuso con piogge e temporali intensi ed abbondanti con il rischio di nuove allerte meteo. Non si escludono nevicate abbondati sulle Alpi a quote basse considerando il periodo dell'anno. Dal punto di vista termico temperature in calo sulle regioni del Nord ed entro sabato anche al Centro-Sud con valori di gran lunga inferiori alla norma. Come sempre per conferme ed aggiornamenti sull'evoluzione vi invitiamo a seguire i prossimi bollettino meteo.

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Mediaset

Ultimo aggiornamento Lunedì 11 Maggio ore 15:09

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