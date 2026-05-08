FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Meteo weekend (9-10 maggio): ancora maltempo nel fine settimana?

Meteo weekend (9-10 maggio): ancora maltempo nel fine settimana?

Le previsioni meteo per il weekend sull’Italia indicano una situazione divisa in due: sabato prevalenza di sole e clima stabile, mentre domenica torneranno piogge e temporali.
Clima8 Maggio 2026 - ore 13:36 - Redatto da Meteo.it
Clima8 Maggio 2026 - ore 13:36 - Redatto da Meteo.it

La situazione meteorologica sull’Italia resterà ancora instabile nei prossimi giorni a causa dell’arrivo di nuove perturbazioni provenienti dall’Europa. Già dalla giornata di venerdì 8 maggio sono attesi rovesci e precipitazioni sparse in diverse aree del Paese, con fenomeni che potranno presentarsi in modo improvviso soprattutto nelle ore centrali della giornata. Il maltempo interesserà in particolare alcune regioni del Centro-Nord, ma condizioni variabili sono previste anche altrove. Le correnti più fresche manterranno inoltre temperature altalenanti e un clima meno stabile rispetto alla media stagionale.

Meteo weekend, ancora tempo instabile: tornano le piogge

Le condizioni atmosferiche sul bacino del Mar Mediterraneo continuano a essere influenzate da correnti atlantiche instabili che stanno portando frequenti perturbazioni anche sull’Italia. Dopo una fase di maltempo particolarmente intensa soprattutto nelle regioni del Centro-Sud, il weekend inizierà con un temporaneo miglioramento grazie a un aumento della pressione atmosferica.

Nella giornata di sabato 9 maggio il tempo sarà in prevalenza stabile, con ampie schiarite e cieli sereni o poco nuvolosi su gran parte del territorio nazionale. Le temperature subiranno inoltre un generale aumento, con valori più elevati soprattutto nelle regioni meridionali. Nel corso del tardo pomeriggio e della serata, però, le nuvole torneranno gradualmente ad aumentare a partire dal Nord-Ovest e dalla Sardegna, dove potrebbero arrivare le prime piogge legate a una nuova perturbazione proveniente dall’Atlantico. La fase di stabilità durerà quindi poco.

Domenica 10 maggio il maltempo tornerà infatti a interessare molte zone del Paese, con il passaggio di un fronte perturbato che porterà nuvole compatte e precipitazioni diffuse. Le piogge coinvolgeranno soprattutto le regioni del Centro-Nord e, nelle prime ore della giornata, anche alcune aree del Sud peninsulare, con fenomeni irregolari ma localmente intensi.

Meteo prossima settimana, Italia divisa in due

All’inizio della prossima settimana il tempo sull’Italia resterà variabile, con un primo fronte instabile previsto lunedì 11 maggio che porterà piogge e rovesci soprattutto al Nord e lungo le aree tirreniche di Toscana e Lazio. Martedì 12 maggio qualche temporale potrà interessare anche il Nord-Est, ma si tratterà di fenomeni tipicamente primaverili e di breve durata, destinati a lasciare rapidamente spazio a nuove schiarite. Nel resto del Paese il clima sarà invece più stabile e soleggiato grazie al rafforzamento dell’alta pressione subtropicale proveniente dal deserto del Sahara.

L’arrivo di questa massa d’aria molto calda provocherà il primo vero assaggio d’estate della stagione, con temperature in forte aumento soprattutto al Sud e sulle isole maggiori. In Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna si potranno raggiungere valori compresi tra 30 e 33 gradi. L’aria calda e umida accumulata sul Mar Mediterraneo potrebbe però favorire la formazione di temporali anche intensi. Tra mercoledì 13 e giovedì 14 maggio è infatti previsto l’arrivo di correnti più fresche dal Nord Europa che, scontrandosi con il caldo africano, potrebbero creare condizioni favorevoli a fenomeni meteorologici estremi e improvvisi.

Articoli correlatiVedi tutti
  • Meteo: forti temporali e grandine su parte d’Italia, le previsioni per le prossime ore
    Clima8 Maggio 2026

    Meteo: forti temporali e grandine su parte d’Italia, le previsioni per le prossime ore

    Maltempo diffuso al Centro-Sud per il transito della perturbazione n.3 di maggio. E nel weekend?
  • Previsioni Meteo Estate 2026: luglio da record, fino a +3°C oltre la media
    Clima7 Maggio 2026

    Previsioni Meteo Estate 2026: luglio da record, fino a +3°C oltre la media

    Le ultime proiezioni ECMWF indicano un evento sempre più probabile e potenzialmente molto intenso.
  • Meteo Italia: breve pausa dal maltempo oggi, da venerdì tornano temporali e piogge. Le previsioni
    Clima7 Maggio 2026

    Meteo Italia: breve pausa dal maltempo oggi, da venerdì tornano temporali e piogge. Le previsioni

    Breve tregua dal maltempo in Italia con clima variabile al Nord e sole al Sud: nel weekend cambia ancora tutto con il ritorno del maltempo.
  • Maltempo in Lombardia, grandinata nel Comasco: strade imbiancate tra Cermenate, Lomazzo e Cantù
    Clima7 Maggio 2026

    Maltempo in Lombardia, grandinata nel Comasco: strade imbiancate tra Cermenate, Lomazzo e Cantù

    Il maltempo ha colpito duramente la Lombardia nel pomeriggio di ieri, mercoledì 6 maggio, con temporali intensi.
Ultime newsVedi tutte
Meteo, dall'11 maggio nuove perturbazioni verso l'Italia: la tendenza
Tendenza8 Maggio 2026
Meteo, dall'11 maggio nuove perturbazioni verso l'Italia: la tendenza
La prossima settimana alta pressione assente: sull'Italia un via vai di perturbazioni. 11 e 12 maggio con picchi di 30 gradi al Sud popi calo termico. La tendenza meteo
Meteo, alta pressione latitante. Il tempo rimarrà variabile
Tendenza7 Maggio 2026
Meteo, alta pressione latitante. Il tempo rimarrà variabile
L’Italia continuerà ad essere esposta ad un flusso ondulato mediamente sud-occidentale. Temperature altalenanti: oscilleranno in base all’andamento del tempo
Meteo: nel weekend della Festa della Mamma qualche episodio instabile. La tendenza
Tendenza6 Maggio 2026
Meteo: nel weekend della Festa della Mamma qualche episodio instabile. La tendenza
La tendenza per il weekend vede un sabato 9 perlopiù asciutto e stabile mentre domenica 10, Festa della Mamma, sarà possibile qualche pioggia.
Mediaset

Ultimo aggiornamento Venerdì 08 Maggio ore 14:09

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154