Meteo weekend (9-10 maggio): ancora maltempo nel fine settimana?

La situazione meteorologica sull’Italia resterà ancora instabile nei prossimi giorni a causa dell’arrivo di nuove perturbazioni provenienti dall’Europa. Già dalla giornata di venerdì 8 maggio sono attesi rovesci e precipitazioni sparse in diverse aree del Paese, con fenomeni che potranno presentarsi in modo improvviso soprattutto nelle ore centrali della giornata. Il maltempo interesserà in particolare alcune regioni del Centro-Nord, ma condizioni variabili sono previste anche altrove. Le correnti più fresche manterranno inoltre temperature altalenanti e un clima meno stabile rispetto alla media stagionale.

Meteo weekend, ancora tempo instabile: tornano le piogge

Le condizioni atmosferiche sul bacino del Mar Mediterraneo continuano a essere influenzate da correnti atlantiche instabili che stanno portando frequenti perturbazioni anche sull’Italia. Dopo una fase di maltempo particolarmente intensa soprattutto nelle regioni del Centro-Sud, il weekend inizierà con un temporaneo miglioramento grazie a un aumento della pressione atmosferica.

Nella giornata di sabato 9 maggio il tempo sarà in prevalenza stabile, con ampie schiarite e cieli sereni o poco nuvolosi su gran parte del territorio nazionale. Le temperature subiranno inoltre un generale aumento, con valori più elevati soprattutto nelle regioni meridionali. Nel corso del tardo pomeriggio e della serata, però, le nuvole torneranno gradualmente ad aumentare a partire dal Nord-Ovest e dalla Sardegna, dove potrebbero arrivare le prime piogge legate a una nuova perturbazione proveniente dall’Atlantico. La fase di stabilità durerà quindi poco.

Domenica 10 maggio il maltempo tornerà infatti a interessare molte zone del Paese, con il passaggio di un fronte perturbato che porterà nuvole compatte e precipitazioni diffuse. Le piogge coinvolgeranno soprattutto le regioni del Centro-Nord e, nelle prime ore della giornata, anche alcune aree del Sud peninsulare, con fenomeni irregolari ma localmente intensi.

Meteo prossima settimana, Italia divisa in due

All’inizio della prossima settimana il tempo sull’Italia resterà variabile, con un primo fronte instabile previsto lunedì 11 maggio che porterà piogge e rovesci soprattutto al Nord e lungo le aree tirreniche di Toscana e Lazio. Martedì 12 maggio qualche temporale potrà interessare anche il Nord-Est, ma si tratterà di fenomeni tipicamente primaverili e di breve durata, destinati a lasciare rapidamente spazio a nuove schiarite. Nel resto del Paese il clima sarà invece più stabile e soleggiato grazie al rafforzamento dell’alta pressione subtropicale proveniente dal deserto del Sahara.

L’arrivo di questa massa d’aria molto calda provocherà il primo vero assaggio d’estate della stagione, con temperature in forte aumento soprattutto al Sud e sulle isole maggiori. In Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna si potranno raggiungere valori compresi tra 30 e 33 gradi. L’aria calda e umida accumulata sul Mar Mediterraneo potrebbe però favorire la formazione di temporali anche intensi. Tra mercoledì 13 e giovedì 14 maggio è infatti previsto l’arrivo di correnti più fresche dal Nord Europa che, scontrandosi con il caldo africano, potrebbero creare condizioni favorevoli a fenomeni meteorologici estremi e improvvisi.