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Meteo Italia: breve pausa dal maltempo oggi, da venerdì tornano temporali e piogge. Le previsioni

Breve tregua dal maltempo in Italia con clima variabile al Nord e sole al Sud: nel weekend cambia ancora tutto con il ritorno del maltempo.
Clima7 Maggio 2026 - ore 15:25 - Redatto da Meteo.it
Clima7 Maggio 2026 - ore 15:25 - Redatto da Meteo.it

La perturbazione n.2 del mese di maggio, che ha interessato negli ultimi giorni gran parte del nostro Paese, si sta allontanando favorendo un graduale miglioramento del clima. Stop a piogge e temporali, ma solo momentaneamente visto che in serata il maltempo torna protagonista in Sardegna per il transito di una nuova perturbazione.

Meteo, stop alle piogge per poche ore poi torna il maltempo in Italia

Clima in miglioramento in Italia nella giornata di oggi, giovedì 7 maggio 2026, per via dell'allontanamento della perturbazione n.2 di maggio, ma nelle prossime ore tutto è destinato a cambiare. Il maltempo, infatti, tornerà protagonista già in serata sulla Sardegna per poi interessare nelle prossime ore le regioni del Centro-Sud per il transito della perturbazione n.3 di origine nord africana.

Piogge e rovesci tornano protagonisti, ma nella giornata di sabato 9 maggio si delinea la rimonta dell'alta pressione con il ritorno di un clima stabile e soleggiato. Da domenica 10 maggio, invece, si profila l’arrivo di un nuovo sistema nuvoloso con piogge sulle regioni di Nord-Ovest e centrali. Dal punto di vista termico le temperature seguiranno il corso del clima con un aumento dei valori contenuto, ma diffuso.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di oggi, giovedì 7 maggio 2026: piogge deboli ed isolate nelle prime ore del mattino su Lombardia, Trentino Alto Adige, Marche, Abruzzo, Puglia, Basilicata e sud della Sardegna. Schiarite, invece, su Alpi occidentali, Emilia Romagna e Sicilia.

Nel pomeriggio il clima torna instabile e variabile con piogge e rovesci su Alpi, Prealpi, Cuneese, rilievi dell’Emilia occidentale, Appennino centrale, interno e nord-ovest della Sardegna. Anche in serata maltempo diffuso su Sardegna con nuvole in aumento al Sud e in Sicilia. Le temperature massime in crescita nelle regioni del Centro-Nord e Sardegna con valori che sfiorano i 20 gradi e picchi di anche 22-23°.

Venerdì 8 maggio 2026 nuvole diffuse da Nord a Sud con schiarite nelle prime ore del mattino su Sicilia, Liguria e Piemonte. Piogge e temporali su regioni del Centro, Emilia Romagna, Campania e Puglia, ma nel pomeriggio la situazione è destinata a peggiorare anche nelle regioni del Centro-Sud ad eccezione di Marche e Calabria. In calo le temperature sulle regioni del Centro-Sud.

Meteo, la tendenza per il weekend in Italia: sole o pioggia?

Le previsioni meteo in vista del weekend del 9-10 maggio delineano un clima variabile. Nella giornata di sabato 9 maggio è previsto l'arrivo di una temporanea onda anticiclonica responsabile di una fase climatica stabile con tempo asciutto con il rischio di brevi rovesci pomeridiani nelle Alpi e in serata nel sud della Sardegna.

Nel resto del Paese piogge assenti con l'alternanza di nuvole e schiarite. Le temperature minime in calo al Centro-Sud, mentre le massime in aumento lungo tutto lo stivale con valori compresi tra i 20° e picchi di anche 25°.

Domenica 10 maggio 2026, invece, si delinea il transito di un nuovo sistema perturbato con possibili rovesci e temporali sulle regioni di Nord-Ovest, Toscana, Umbria, Lazio e Appennino. Nuvole anche al Sud e Isole. Dal punto di vista termico temperature minime in aumento e massime in calo, mentre al Sud si sfiorano anche i 25°.

Come sempre si tratta di proiezioni meteo, per questo motivo vi invitiamo a seguire i prossimi aggiornamenti per conferme e maggiori dettagli.

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Ultimo aggiornamento Giovedì 07 Maggio ore 17:28

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