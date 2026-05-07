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Maltempo in Lombardia, super grandinata nel Comasco: strade imbiancate tra Cermenate, Lomazzo e Cantù

Grandine come neve tra Cermenate, Lomazzo e Cantù: disagi alla circolazione e neve in quota su Valtellina e Valchiavenna.
Clima7 Maggio 2026 - ore 09:42 - Redatto da Meteo.it
Clima7 Maggio 2026 - ore 09:42 - Redatto da Meteo.it

Il maltempo ha colpito duramente la Lombardia nel pomeriggio di ieri, mercoledì 6 maggio, con temporali intensi, grandinate e un brusco calo delle temperature. A pagare il prezzo più alto è stato soprattutto il Comasco, dove una violenta grandinata ha trasformato in pochi minuti il paesaggio primaverile in uno scenario quasi invernale.

Super grandinata nel Comasco: colpite Cermenate, Lomazzo e Cantù

La grandine ha interessato con particolare intensità la zona della Statale dei Giovi, ricoprendo completamente strade, giardini e cortili. Tra le aree più colpite ci sono Cermenate, Lomazzo e Cantù, dove i chicchi caduti al suolo hanno creato disagi alla circolazione stradale e reso difficoltosi gli spostamenti.

In diversi punti, la quantità di grandine accumulata è stata tale da richiedere interventi simili a quelli necessari dopo una nevicata. Il paesaggio, nel giro di poco tempo, è passato da primaverile a invernale, con strade bianche e automobilisti costretti alla massima prudenza.

Maltempo in Lombardia: temporali e grandine anche nel Milanese

Il maltempo non ha risparmiato il resto della Lombardia. Anche la provincia di Milano è stata interessata da forti precipitazioni, a tratti intense e intermittenti, già a partire dalla notte. Non sono mancati episodi di grandine, in particolare nella zona di Legnano.

Il Centro monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia ha diramato un’allerta gialla per rischio temporali sul nodo idraulico di Milano tra mercoledì 6 maggio fino a giovedì 7 maggio. Sotto osservazione restano, come spesso accade in caso di forti piogge, i fiumi Seveso e Lambro, i cui livelli vengono costantemente monitorati.

Nubifragio e grandine anche a Cislago e nel Saronnese

Tra le zone più colpite dal maltempo figurano anche Cislago e il Saronnese, investiti da un violento nubifragio accompagnato da una super grandinata. In alcune aree, i chicchi si sono accumulati al suolo in quantità tali da dover essere spalati, proprio come accade dopo una nevicata invernale.

Le forti precipitazioni hanno provocato disagi alla viabilità e richiesto particolare attenzione da parte degli automobilisti, soprattutto nei tratti stradali resi scivolosi dalla grandine.

Freddo e neve in Valtellina e Valchiavenna

Il peggioramento del tempo ha interessato anche la provincia più a nord della Lombardia. In Valtellina e Valchiavenna si è registrato un brusco calo delle temperature, accompagnato dal ritorno della neve in quota.

Sul passo dello Spluga la neve ha imbiancato la strada già dalle prime ore del pomeriggio, mentre condizioni difficili sono state segnalate anche sul Bernina e sul Foscagno, dove il fondo stradale scivoloso ha creato problemi alla circolazione.

A Madesimo e Livigno le temperature sono scese su valori decisamente invernali, con massime intorno ai 6 gradi. La neve era prevista sulle Alpi tra i 1.800 e i 2.000 metri e ha fatto la sua comparsa nel corso del pomeriggio, peggiorando progressivamente la situazione in serata.

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Ultimo aggiornamento Giovedì 07 Maggio ore 12:17

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