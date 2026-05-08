Meteo: forti temporali e grandine su parte d’Italia, le previsioni per le prossime ore

La perturbazione n.3 di maggio proveniente dall'Africa è arrivata al Centro-Sud in Italia con piogge e temporali diffusi in molte zone nelle prossime ore. Clima variabile, invece, al Nord. Scopriamo le previsioni meteo.

Meteo, maltempo in Italia prima al Centro-Sud e poi al Nord

L'Italia deve fare i conti con una nuova intensa ondata di maltempo per il transito della perturbazione di origine africana diretta da oggi, venerdì 8 maggio 2026, su gran parte delle regioni del Centro-Sud. Il Nord verrà coinvolto marginalmente con un clima variabile e instabile solo sulle zone montuose.

Sabato 9 maggio 2026, invece, si delinea una fase climatica più stabile lungo tutto lo stivale per una temporanea e timida espansione dell’alta pressione. In serata cambia tutto per l'arrivo di una nuova perturbazione che coinvolgerà dapprima la Sardegna e successivamente le regioni del Centro-Nord.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di oggi, venerdì 8 maggio 2026: nuvole sparse al Nord, Sicilia, Sardegna e Calabria. Nelle prime ore del mattino qualche pioggia su Piemonte occidentale, mentre dal pomeriggio il maltempo raggiungerà anche i rilievi alpini e prealpini e nelle zone interne della Sardegna.

Nuvole su gran parte del Centro-Sud con il rischio di piogge e temporali al Sud peninsulare, in estensione a Umbria meridionale, Lazio, Abruzzo e Molise. Dal punto di vista termico temperature massime in calo al Centro-Sud ad eccezione della Sicilia dove sono previsti picchi di 26-27°.

Sabato 9 maggio 2026 bel tempo soleggiato da Nord a Sud. Non si escludono nuvole nel pomeriggio intorno ai rilievi con il rischio di occasionali e brevi acquazzoni su quelli alpini e prealpini centro-orientali. Dal pomeriggio - serate nuvole in aumento sulla Sardegna dove non si esclude il ritorno della piogge. Le temperature massime in crescita quasi ovunque con valori compresi tra i 21-27°.

Meteo, che tempo farà nel secondo weekend di maggio 2026?

Le previsioni meteo delineano da domenica 10 maggio 2026 l'arrivo di un nuovo sistema perturbato destinato a portare piogge e rovesci sulla Sardegna e poco dopo su gran parte delle regioni del Centro-Nord. Dati alla mano sono previsti fenomeni temporaleschi intensi e diffusi in gran parte del Nord-Ovest, ma anche su Toscana, Umbria, Lazio e Appennino centro-settentrionale.

Con il passare delle ore non si escludono temporali anche sull’Emilia Romagna, basso Veneto e Marche. In serata si delinea il primo miglioramento con schiarite sulle regioni del Nord, mentre il maltempo si farà ancora sentire su Marche, Umbria, Lazio e interno della Toscana. Dal punto di vista termico, temperature minime in crescita, mentre aumento le massime al Centro-Nord con valori compresi tra i 18-23°. Tra Sud e Sicilia, invece, si sfiorano i 25°.

La tendenza meteo in vista della prossima settimana confermano un clima stabile e soleggiato tra lunedì 11 e martedì 12 maggio sulle regioni del Sud e Isole. Clima instabile sulle regioni del Centro con il rischio di locali rovesci e isolati temporali nelle zone interne.

Sulle regioni del Nord l’instabilità dovrebbe essere più accentuata complice l'arrivo di un fronte in discesa sull’Europa centrale con il rischio di rovesci e temporali nelle zone montuose e sulla Val Padana. Come sempre per le conferme vi invitiamo a seguire i prossimi aggiornamenti meteo.