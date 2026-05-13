Maltempo nel Veronese: danni all'agricoltura dopo i temporali, allerta per il weekend

In Veneto si sono abbattute forti piogge, grandinate e intense raffiche di vento. La situazione ha richiesto numerosi interventi di emergenza in diverse aree del territorio. A Verona si contano circa 40 operazioni di soccorso legate ai danni provocati dalle condizioni meteo avverse. Il vento e la pioggia hanno causato la caduta di alberi e lo scoperchiamento di alcuni tetti. I disagi hanno interessato in modo significativo anche il centro della città.

Maltempo nel Veronese, danni all'agricoltura dopo i temporali

Nel pomeriggio di lunedì un’ondata di maltempo ha colpito Verona e varie zone della provincia, con grandinate, forti raffiche di vento e piogge intense. L’evento meteorologico ha provocato danni diffusi e problemi alla viabilità. Il bilancio dei danni nel settore agricolo è ancora in fase di valutazione.

Secondo le prime analisi di Condifesa Verona (CODIVE), le colture maggiormente danneggiate risultano seminativi, vigneti e piante di kiwi. Particolare attenzione è rivolta alla zona della Valpolicella, dove si è verificata una grandinata fitta ma con chicchi di piccole dimensioni.

Gli esperti sottolineano che gli effetti sulle vigne potranno essere valutati con maggiore precisione nei prossimi giorni. In molti casi, infatti, le viti possono recuperare a seconda della fase di crescita e dell’entità del danno. Nell’area dell’Est Veronese, tra San Martino Buon Albergo e Illasi, si è registrata ancora grandine ma senza particolari dimensioni critiche.

Più significativo è stato invece il vento, con raffiche molto forti. Una stazione meteorologica di CODIVE a Castiglione di San Michele Extra ha rilevato picchi fino a 91 chilometri orari. Le strutture agricole e le coltivazioni sono ora sotto osservazione per verificare eventuali conseguenze.

Meteo Veneto, allerta nel weekend per maltempo

Nel corso del prossimo fine settimana l’Italia sarà interessata da una nuova fase di forte instabilità atmosferica. Un fronte freddo in arrivo dalla Francia e, più a monte, dall’Atlantico settentrionale attraverserà la Penisola.

Questo sistema porterà piogge diffuse, temporali intensi e locali nubifragi soprattutto al Nord e in parte del Centro. Non si escludono grandinate con chicchi di media dimensione e raffiche di vento particolarmente forti. Sulle pianure a nord del Po, in particolare tra Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia, potrebbero svilupparsi temporali molto organizzati, anche a carattere di "supercella".

Le regioni maggiormente esposte al maltempo saranno Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia-Romagna. A queste si aggiungono anche Toscana, Marche, Umbria, Abruzzo, Molise e Lazio, dove non si escludono episodi di forte instabilità.