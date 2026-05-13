FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Maltempo nel Veronese: danni all'agricoltura dopo i temporali, al...

Maltempo nel Veronese: danni all'agricoltura dopo i temporali, allerta per il weekend

Dopo l’ondata di maltempo si avvia nel Veronese la stima dei danni. Tra le colture danneggiate, vigneti e piante di kiwi.
Clima13 Maggio 2026 - ore 10:48 - Redatto da Meteo.it
Clima13 Maggio 2026 - ore 10:48 - Redatto da Meteo.it

In Veneto si sono abbattute forti piogge, grandinate e intense raffiche di vento. La situazione ha richiesto numerosi interventi di emergenza in diverse aree del territorio. A Verona si contano circa 40 operazioni di soccorso legate ai danni provocati dalle condizioni meteo avverse. Il vento e la pioggia hanno causato la caduta di alberi e lo scoperchiamento di alcuni tetti. I disagi hanno interessato in modo significativo anche il centro della città.

Maltempo nel Veronese, danni all'agricoltura dopo i temporali

Nel pomeriggio di lunedì un’ondata di maltempo ha colpito Verona e varie zone della provincia, con grandinate, forti raffiche di vento e piogge intense. L’evento meteorologico ha provocato danni diffusi e problemi alla viabilità. Il bilancio dei danni nel settore agricolo è ancora in fase di valutazione.

Secondo le prime analisi di Condifesa Verona (CODIVE), le colture maggiormente danneggiate risultano seminativi, vigneti e piante di kiwi. Particolare attenzione è rivolta alla zona della Valpolicella, dove si è verificata una grandinata fitta ma con chicchi di piccole dimensioni.

Gli esperti sottolineano che gli effetti sulle vigne potranno essere valutati con maggiore precisione nei prossimi giorni. In molti casi, infatti, le viti possono recuperare a seconda della fase di crescita e dell’entità del danno. Nell’area dell’Est Veronese, tra San Martino Buon Albergo e Illasi, si è registrata ancora grandine ma senza particolari dimensioni critiche.

Più significativo è stato invece il vento, con raffiche molto forti. Una stazione meteorologica di CODIVE a Castiglione di San Michele Extra ha rilevato picchi fino a 91 chilometri orari. Le strutture agricole e le coltivazioni sono ora sotto osservazione per verificare eventuali conseguenze.

Meteo Veneto, allerta nel weekend per maltempo

Nel corso del prossimo fine settimana l’Italia sarà interessata da una nuova fase di forte instabilità atmosferica. Un fronte freddo in arrivo dalla Francia e, più a monte, dall’Atlantico settentrionale attraverserà la Penisola.

Questo sistema porterà piogge diffuse, temporali intensi e locali nubifragi soprattutto al Nord e in parte del Centro. Non si escludono grandinate con chicchi di media dimensione e raffiche di vento particolarmente forti. Sulle pianure a nord del Po, in particolare tra Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia, potrebbero svilupparsi temporali molto organizzati, anche a carattere di "supercella".

Le regioni maggiormente esposte al maltempo saranno Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia-Romagna. A queste si aggiungono anche Toscana, Marche, Umbria, Abruzzo, Molise e Lazio, dove non si escludono episodi di forte instabilità.

Articoli correlatiVedi tutti
  • Meteo, allerta gialla il 13 maggio 2026 in Italia: le regioni e zone a rischio
    Clima12 Maggio 2026

    Meteo, allerta gialla il 13 maggio 2026 in Italia: le regioni e zone a rischio

    Scatta l'allerta meteo gialla per maltempo e criticità il 13 maggio 2026 in diverse regioni d'Italia. Scopriamo tutte le zone interessate.
  • Meteo Italia, torna il maltempo: piogge, temporali e raffiche di vento in settimana. Le previsioni
    Clima12 Maggio 2026

    Meteo Italia, torna il maltempo: piogge, temporali e raffiche di vento in settimana. Le previsioni

    Clima instabile e variabile in settimana: piogge e temporali diffusi con forti raffiche di vento sulle regioni di Nord-Est.
  • Colpo di coda dell'inverno in Trentino Alto Adige: freddo improvviso e neve sulle montagne per i Santi di Ghiaccio
    Clima12 Maggio 2026

    Colpo di coda dell'inverno in Trentino Alto Adige: freddo improvviso e neve sulle montagne per i Santi di Ghiaccio

    Forti precipitazioni stanno interessando nuovamente l’Alto Adige, con rovesci intensi ed episodi di grandine.
  • Meteo Italia, nuova perturbazione in arrivo: piogge e forti temporali. Ecco le previsioni
    Clima11 Maggio 2026

    Meteo Italia, nuova perturbazione in arrivo: piogge e forti temporali. Ecco le previsioni

    Maltempo diffuso in Italia con clima instabile e variabile per il transito di una nuova perturbazione. Le previsioni.
Ultime newsVedi tutte
Meteo, forte perturbazione tra il 15 e il 16 maggio: la tendenza
Tendenza12 Maggio 2026
Meteo, forte perturbazione tra il 15 e il 16 maggio: la tendenza
Rischio di forti temporali e nubifragi al Nord e settore tirrenico sabato 15 maggio. Domenica migliora. Temperature in calo. La tendenza meteo
Meteo, via vai di perturbazioni con notevole rinforzo del vento
Tendenza11 Maggio 2026
Meteo, via vai di perturbazioni con notevole rinforzo del vento
Non mancheranno altre piogge, in particolare tra giovedì 14 e sabato 16 maggio. In base agli ultimi aggiornamenti domenica 17 le condizioni meteo potrebbero migliorare
Meteo: da mercoledì 13 maltempo, freddo e neve sulle Alpi! La tendenza per la prossima settimana
Tendenza10 Maggio 2026
Meteo: da mercoledì 13 maltempo, freddo e neve sulle Alpi! La tendenza per la prossima settimana
La tendenza meteo da mercoledì 13 indica il passaggio di altre fasi perturbate con forte maltempo soprattutto nella parte finale della settimana.
Mediaset

Ultimo aggiornamento Mercoledì 13 Maggio ore 12:35

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154