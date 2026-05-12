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Meteo, allerta gialla il 13 maggio 2026 in Italia: le regioni e zone a rischio

Scatta l'allerta meteo gialla per maltempo e criticità il 13 maggio 2026 in diverse regioni d'Italia. Scopriamo tutte le zone interessate.
Clima12 Maggio 2026 - ore 18:50 - Redatto da Meteo.it
Clima12 Maggio 2026 - ore 18:50 - Redatto da Meteo.it

Il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato per la giornata di domani, mercoledì 13 maggio 2026, un bollettino di allerta meteo gialla per maltempo e criticità in Italia.

Maltempo in Italia: scatta l'allerta gialla per piogge il 13 maggio 2026

Nuova ondata di maltempo in Italia per il transito di una perturbazione indirizzata principalmente sulle regioni del Centro-Sud. Piogge e rovesci diffusi in gran parte del meridione per il passaggio di un sistema perturbato accompagnato anche un fronte freddo e forti raffiche di vento. Nelle prossime ore, infatti, sono previsti fenomeni temporaleschi intensi e diffusi tali che la Protezione Civile ha emesso lo stato di allerta meteo gialla per rischio piogge e temporali in diverse regioni.

A seguire tutte le regioni e zone dove scatta l'allerta gialla per piogge e temporali nella giornata di mercoledì 13 maggio 2026:

  • Abruzzo: Bacino Alto del Sangro;
  • Basilicata;
  • Lazio: Bacini Costieri Sud, Aniene, Bacino del Liri, Appennino di Rieti;
  • Molise: Frentani - Sannio - Matese, Alto Volturno - Medio Sangro, Litoranea;
  • Puglia: Basso Fortore, Basso Ofanto, Gargano e Tremiti, Bacini del Lato e del Lenne, Tavoliere - bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Puglia Centrale Adriatica, Sub-Appennino Dauno, Puglia Centrale Bradanica.

Allerta meteo gialla per rischio idrogeologico il 13 maggio 2026 in Italia

Non solo, il Dipartimento della Protezione Civile ha comunicato per la giornata di mercoledì 13 maggio 2026 anche un bollettino di allerta meteo gialla per rischio idrogeologico. Ricordiamo che il rischio idrogeologico corrisponde agli effetti dannosi causati sul territorio da fenomeni legati all'acqua e al suolo, come frane, scivolamenti di terra, crolli di roccia e colate di fango, spesso innescati da eventi meteorologici intensi come piogge torrenziali o lunghi periodi di siccità.

Ecco le regioni e zone interessate dall'allerta gialla di ordinaria criticità per rischio idrogeologico il 13 maggio 2026 in Italia:

  • Abruzzo: Bacino Alto del Sangro;
  • Molise: Frentani - Sannio - Matese, Alto Volturno - Medio Sangro;
  • Puglia: Basso Fortore, Basso Ofanto, Gargano e Tremiti, Bacini del Lato e del Lenne, Tavoliere - bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Puglia Centrale Adriatica, Sub-Appennino Dauno, Puglia Centrale Bradanica;
  • Toscana: Serchio-Costa, Serchio-Lucca.
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Mediaset

Ultimo aggiornamento Martedì 12 Maggio ore 23:16

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