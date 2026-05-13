Meteo, weekend instabile: piogge diffuse e ritorno della neve in montagna

Il maltempo continuerà a interessare l’Italia anche nel corso del weekend, con una nuova fase di instabilità che porterà piogge diffuse, temporali localmente intensi e un nuovo ritorno della neve sulle aree alpine.

L’alta pressione resta ancora lontana dalla nostra Penisola e il continuo passaggio di perturbazioni atlantiche manterrà il quadro meteorologico piuttosto dinamico, con temperature generalmente sotto la media stagionale nonostante siamo ormai a metà maggio.

Meteo, maltempo sull’Italia: piogge e temporali in molte regioni. Ancora neve

La situazione meteo dei prossimi giorni sarà caratterizzata dal transito di diversi impulsi perturbati che attraverseranno il Paese da nord a sud. Dopo una settimana segnata da condizioni instabili, anche il fine settimana si aprirà all’insegna del maltempo.

Per la giornata di sabato, infatti, sono attese precipitazioni diffuse su gran parte delle regioni italiane, con piogge e temporali che potranno risultare localmente intensi soprattutto al Nord, sulle regioni del Centro-Sud e in Sicilia. La perturbazione porterà condizioni di forte variabilità, con un miglioramento atteso solo tra il pomeriggio e la serata, a partire dai settori occidentali.

Torna la neve sulle Alpi: fiocchi oltre i 1600 metri

Non solo pioggia. L’afflusso di aria più fresca di origine nord-atlantica favorirà anche un ritorno della neve sulle montagne. Le nevicate interesseranno in particolare le Alpi centro-orientali, dove la quota neve si manterrà oltre i 1600 metri.

Uno scenario decisamente insolito per il periodo, che conferma come le temperature continueranno a restare inferiori alla media stagionale. Chi ha in programma spostamenti verso le località montane dovrà quindi fare attenzione alle condizioni meteo in rapido cambiamento.

Domenica migliora, ma resta qualche rischio di instabilità

La giornata di domenica dovrebbe segnare un graduale miglioramento del tempo su gran parte dell’Italia, con un ritorno del sole soprattutto al Centro-Nord. Non mancheranno però annuvolamenti residui sul medio Adriatico, all’estremo Sud e nelle aree interne e montuose, dove nel pomeriggio potranno svilupparsi brevi rovesci.

Le temperature massime sono previste in lieve rialzo al Centro-Nord, mentre al Sud i valori resteranno ancora contenuti per effetto dei venti più freschi. La prossima settimana, salvo nuovi aggiornamenti, potrebbe invece aprirsi con condizioni più stabili e un progressivo ritorno dell’alta pressione.