FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Meteo, allerta per ondata di calore il 9 agosto 2025: 19 città a ...

Meteo, allerta per ondata di calore il 9 agosto 2025: 19 città a rischio allerta caldo per il Ministero della Salute

Sale a 19 il numero delle città a rischio allerta meteo per ondate di calore nella giornata di sabato 9 agosto 2025. Ecco quali sono.
Clima8 Agosto 2025 - ore 22:55 - Redatto da Meteo.it
Clima8 Agosto 2025 - ore 22:55 - Redatto da Meteo.it

Il Ministero della Salute ha diramato un nuovo stato di allerta caldo per ondata di calore in Italia nella giornata di sabato 9 agosto 2025. Ecco le città con le temperature più bollenti.

Meteo, caldo in arrivo in Italia: scatta l'allerta caldo il 9 agosto 2025

L'Italia è alle prese con la quarta intensa ondata di calore dell'estate 2025 e il Ministero della Salute ha diramato per la giornata di sabato 9 agosto 2025 uno stato di allerta caldo in diverse città italiane. L'anticiclone africano è tornato protagonista in Italia con la quarta ondata di caldo dell'estate con temperature in aumento e valori che sfioreano anche i 40°. In queste ore il Ministero della Salute ha comunicato per sabato 9 agosto 2025 uno stato di allerta meteo per il forte caldo al fine di prevenire gli effetti delle ondate di calore sulla salute. Il bollettino del Ministero della Salute ha emesso un livello 1 e 2, giallo e arancione, in diverse città.

Nella giornata di sabato 9 agosto 2025 scatta l'allerta arancione di livello 2 che indica condizioni meteorologiche che possono rappresentare un rischio per la salute, in particolare nei sottogruppi di popolazione più suscettibili. L'allerta coinvolge le seguenti città:

  • Bolzano
  • Brescia
  • Firenze
  • Perugia
  • Rieti

Non solo, sempre sabato 9 agosto 2025 scatta anche lo stato di allerta meteo caldo di livello 1 con tanto di bollino giallo che indica condizioni meteorologiche che possono precedere il verificarsi di un’ondata di calore. Questo livello non richiede azioni immediate, ma indica che nei giorni successivi è probabile che possano verificarsi condizioni a rischio per la salute. Tra le città a rischio ci sono:

  • Ancona
  • Bologna
  • Campobasso
  • Frosinone
  • Genova
  • Latina
  • Milano
  • Palermo
  • Roma
  • Torino
  • Trieste
  • Venezia
  • Verona
  • Viterbo
Articoli correlatiVedi tutti
  • Meteo, quanto durerà la quarta ondata di calore dell’estate 2025?
    Clima8 Agosto 2025

    Meteo, quanto durerà la quarta ondata di calore dell’estate 2025?

    Dopo un inizio agosto turbolento, i termometri tornano a salire: la quarta ondata di calore di quest'estate 2025 si preannuncia duratura.
  • Meteo, quarta ondata di calore l’8 agosto 2025: 13 città a rischio allerta caldo. Scopriamo il bollettino del Ministero della Salute
    Clima7 Agosto 2025

    Meteo, quarta ondata di calore l’8 agosto 2025: 13 città a rischio allerta caldo. Scopriamo il bollettino del Ministero della Salute

    Il caldo torna protagonista in Italia con la quarta ondata di calore dell'estate 2025. Ecco le città a rischio allerta caldo.
  • Meteo, nuova ondata di calore dell’estate 2025 da Nord a Sud: previsti picchi di oltre 38°
    Clima7 Agosto 2025

    Meteo, nuova ondata di calore dell’estate 2025 da Nord a Sud: previsti picchi di oltre 38°

    L'anticiclone torna protagonista in Italia con caldo, afa e temperature in aumento. Previsti valori intorno ai 38-40° al Centro-Sud.
  • Meteo, che tempo farà in vista del Ferragosto 2025? Le tendenze
    Clima7 Agosto 2025

    Meteo, che tempo farà in vista del Ferragosto 2025? Le tendenze

    Cosa dicono le tendenze meteo, che tempo farà in vista del Ferragosto 2025? Caldo e sole su tutta l'Italia. Ecco i dettagli per i prossimi giorni
Ultime newsVedi tutte
Caldo protagonista nella settimana di Ferragosto: la tendenza meteo da lunedì 11
Tendenza8 Agosto 2025
Caldo protagonista nella settimana di Ferragosto: la tendenza meteo da lunedì 11
L'ondata di caldo si conferma diffusa e duratura: ci accompagnerà per gran parte della settimana di Ferragosto. La tendenza meteo nei dettagli
Meteo, caldo intenso fino a Ferragosto: la tendenza nei dettagli
Tendenza7 Agosto 2025
Meteo, caldo intenso fino a Ferragosto: la tendenza nei dettagli
L'anticiclone africano dominerà la scena meteo anche nella settimana di Ferragosto, con tanto sole e caldo intenso. Gli aggiornamenti
Caldo intenso almeno fino a Ferragosto: la tendenza meteo da sabato 9 agosto
Tendenza6 Agosto 2025
Caldo intenso almeno fino a Ferragosto: la tendenza meteo da sabato 9 agosto
Al via da venerdì un'ondata di caldo che si preannuncia diffusa e insistente: probabilmente ci accompagnerà almeno fino a Ferragosto!
Mediaset

Ultimo aggiornamento Venerdì 08 Agosto ore 23:46

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154