Meteo, allerta per ondata di calore il 9 agosto 2025: 19 città a rischio allerta caldo per il Ministero della Salute

Il Ministero della Salute ha diramato un nuovo stato di allerta caldo per ondata di calore in Italia nella giornata di sabato 9 agosto 2025. Ecco le città con le temperature più bollenti.

Meteo, caldo in arrivo in Italia: scatta l'allerta caldo il 9 agosto 2025

L'Italia è alle prese con la quarta intensa ondata di calore dell'estate 2025 e il Ministero della Salute ha diramato per la giornata di sabato 9 agosto 2025 uno stato di allerta caldo in diverse città italiane. L'anticiclone africano è tornato protagonista in Italia con la quarta ondata di caldo dell'estate con temperature in aumento e valori che sfioreano anche i 40°. In queste ore il Ministero della Salute ha comunicato per sabato 9 agosto 2025 uno stato di allerta meteo per il forte caldo al fine di prevenire gli effetti delle ondate di calore sulla salute. Il bollettino del Ministero della Salute ha emesso un livello 1 e 2, giallo e arancione, in diverse città.

Nella giornata di sabato 9 agosto 2025 scatta l'allerta arancione di livello 2 che indica condizioni meteorologiche che possono rappresentare un rischio per la salute, in particolare nei sottogruppi di popolazione più suscettibili. L'allerta coinvolge le seguenti città:

Bolzano

Brescia

Firenze

Perugia

Rieti

Non solo, sempre sabato 9 agosto 2025 scatta anche lo stato di allerta meteo caldo di livello 1 con tanto di bollino giallo che indica condizioni meteorologiche che possono precedere il verificarsi di un’ondata di calore. Questo livello non richiede azioni immediate, ma indica che nei giorni successivi è probabile che possano verificarsi condizioni a rischio per la salute. Tra le città a rischio ci sono: